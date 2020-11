Alina Sorescu a dat cărțile pe față! Reacția uimitoare a solistei, despre zvonurile legate de divorțul Alex Ciucu

Zvonurile că cei doi ar merge pe drumuri separate nu au fost puține. Alina Sorescu vorbește în sfârșit despre divorț și despre căsnicia acesteia. Ce spune cunoscuta cântăreală despre mariajul cu Alex Ciucu?

Alina Sorescu, reacție uimitoare despre divorț

Alina Sorescu și Alex Ciucu au ignorat mulți ani zvonurile că mariajul lor ar merge prost și că și-ar spune adio. Acum, Alina Sorescu vorbește în sfârșit despre subiectul care a răscolit fanii cuplului și care nu dorește să-l mai vadă în presă – divorțul. Artista s-a căsătorit cu Alexandru Ciucu în anul 2010, iar între ei există o diferență de 10 ani, fapt pentru care toată lumea a preconizat că divorțul nu avea să fie departe. Până una alta, Alina și Alexandru au făcut împreună două fetițe și se bucură de evoluția lor, mai ales că micuța Carolina pare că dă semne că vrea să calce pe urmele mamei.

”Lucrez în general cu 20 de copii, atent selecţionaţi,cu vârste cuprinse între patru şi zece ani. Anul acesta a trebuit să facem eforturi serioase pentru a cânta şi a ne ţine cursurile împreună, date fiind condiţiile ştiute de noi toţi. Practic, am organizat copiii în cinci grupe şi am preferat, ori de câte ori a fost posibil, să lucrăm în aer liber.m fost inspirată şi am reuşit să filmăm în Parcul Edenland din Baloteşti. De data asta eu sunt ”Zâna pădurii”, iar picii îmi oferă sprijinul necesar pentru a vă convinge de talentul nostru muzical”‘, a descris Alina Sorescu condiţiile speciale de lucru, pentru impact.ro.

”Nu am fost cu el la mare”

Alina Sorescu a argumetat dispariția ei de la excursia la mare pe care a avut-o soțul. Cântăreața a susținut că s-a obișnuit cu bârfele acestea și că nu o mai miră lumea mondenă.