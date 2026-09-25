XPeng vrea să vândă tehnologia de condus autonom altor mărci înainte ca Tesla să reușească

Volkswagen arată cum poate funcționa modelul de licențiere

Grupul german a investit în 2023 aproximativ 595 de milioane de euro pentru aproape 5% din XPeng. Parteneriatul s-a extins ulterior către arhitecturi electronice și modele dezvoltate pentru China. ID. UNYX 08, intrat în producție în martie 2026, folosește tehnologie rezultată din această colaborare.

XPeng spune că poate oferi arhitectura electrică și electronică, sistemul de operare al habitaclului, cipurile Turing și soluțiile de asistență sau autonomie. Echipa de comercializare ar fi fost formată de aproximativ șase luni, însă compania nu a anunțat încă alți clienți. Interesul afirmat în discuții nu este echivalent cu un contract semnat.

Veniturile din servicii au crescut puternic în trimestrul al doilea din 2026, până la aproximativ 340 de milioane de euro. Licențierea poate aduce marje mai bune decât vânzarea mașinilor și poate răspândi tehnologia XPeng pe volume mult mai mari decât ar produce singură marca.

Datele și geopolitica pot bloca expansiunea în Europa

Tesla vorbește din 2021 despre licențierea FSD, fără să anunțe un acord major cu alt constructor. Una dintre dificultăți este răspunderea: dacă software-ul greșește, cine suportă costul și riscul de reputație. Aceeași întrebare se aplică XPeng, alături de temerile occidentale privind transferul datelor și dependența tehnologică de China.

Sistemul XPeng folosește masiv camere și inteligență artificială, dar păstrează radarul și senzorii ultrasonici pentru funcții de siguranță redundante. Această abordare poate fi mai ușor de acceptat de unii producători europeni decât eliminarea senzorilor suplimentari. Omologarea rămâne însă separată pentru fiecare piață și model.

Pentru România, efectul s-ar putea vedea fără ca XPeng să devină lider de vânzări. O mașină europeană ar putea primi componente software chinezești ascunse sub propria marcă. Cumpărătorul va trebui să urmărească cine furnizează tehnologia, cum sunt livrate actualizările și unde sunt procesate datele. În noua industrie auto, sigla de pe capotă spune tot mai puțin despre originea inteligenței din spatele volanului.