Xiaomi primește undă verde pentru electrice cu generator pe benzină. SUV-ul de peste 5,3 metri care atacă Li Auto

De ce Xiaomi intră în zona EREV

Mașinile EREV sunt o soluție de tranziție interesantă. Spre deosebire de hibridele clasice, roțile sunt puse în mișcare de motoare electrice, iar motorul pe benzină funcționează în principal ca generator. Astfel, mașina poate avea autonomie electrică mare pentru utilizarea zilnică, dar și o autonomie totală de peste 1.000 de kilometri atunci când intră în funcțiune generatorul. Pentru SUV-urile mari de familie, această combinație este foarte atractivă.

Xiaomi a demonstrat deja că poate construi mașini electrice interesante. SU7 a concurat puternic cu Tesla Model 3 în China, iar YU7 a venit ca rival pentru Tesla Model Y, cu un preț mai agresiv. Totuși, aceste modele au o identitate sportivă și tehnologică. Un SUV mare de familie cere altceva: confort, spațiu, autonomie mare, siguranță și flexibilitate pentru drumuri lungi. Aici intră în scenă Kunlun N3.

Potrivit informațiilor apărute în presa chineză, modelul ar putea avea o baterie de peste 70 kWh și o autonomie electrică de 400 până la 500 de kilometri în ciclul CLTC. Chiar dacă valorile CLTC sunt de obicei mai optimiste decât cele europene, bateria mare sugerează că mașina va putea funcționa mult timp în regim electric. Lansarea este așteptată în a doua jumătate a lui 2026, iar Xiaomi ar putea folosi chiar un sub-brand nou, Skynomad, pentru aceste SUV-uri de familie.

Ce poate învăța Europa din strategia Chinei

În Europa, discuția despre electrificare este adesea împărțită între mașini complet electrice și hibride. China experimentează mai agresiv cu formule intermediare, iar EREV-urile au prins foarte bine pentru că rezolvă o frică simplă: ce faci dacă ai nevoie de o mașină mare, mergi des la drum lung și nu vrei să depinzi complet de încărcătoare. În România, această întrebare este cu atât mai relevantă, deoarece infrastructura de încărcare este încă inegală între orașe mari, drumuri naționale și zone rurale.

Un SUV EREV de peste 5,3 metri nu ar fi neapărat o mașină potrivită pentru străzile aglomerate din București, Cluj sau Brașov, dar conceptul poate fi atractiv pentru familii care fac drumuri lungi, vacanțe și deplasări în zone unde stațiile rapide nu sunt la fiecare colț. Practic, folosești energia electrică în oraș și ai generatorul drept plasă de siguranță. Pentru mulți clienți, aceasta poate părea o tranziție mai confortabilă decât trecerea bruscă la o electrică pură.

Xiaomi nu intră însă pe un teren liber. Li Auto și Aito sunt deja foarte puternice în China. Aito M9, susținut de ecosistemul Huawei, este unul dintre cele mai populare SUV-uri de lux din piața chineză, iar Li Auto a construit aproape o marcă întreagă în jurul ideii de SUV mare de familie cu autonomie extinsă. Xiaomi va trebui să concureze nu doar cu specificații, ci și cu încredere, service, software și experiență de utilizare.

Pentru industria auto globală, mutarea Xiaomi este încă un semn că granița dintre tehnologie și mașini dispare. Companiile care vin din zona electronicelor de consum înțeleg software-ul, ecosistemele și viteza de lansare. Dacă reușesc să controleze și producția auto, pot deveni rivali foarte incomozi pentru constructorii tradiționali. Pentru clienții europeni, inclusiv români, asta poate însemna mai multe opțiuni, dar și o piață mult mai greu de citit în următorii ani.