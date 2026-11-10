World of Warcraft Forever a avut cea mai mare lansare din istoria seriei. Blizzard a atras și o mulțime de jucători noi
World of Warcraft Forever a stabilit un nou record pentru seria MMORPG dezvoltată de Blizzard, devenind cea mai mare lansare din istoria francizei. Jocul a înregistrat cel mai ridicat număr de persoane conectate simultan și cel mai mare val de reveniri ale foștilor jucători. Succesul nu se limitează însă la fanii care au revenit în Azeroth: producția a atras și cel mai mare număr de jucători noi pentru o lansare World of Warcraft din ultimii 15 ani.
Anunțul a fost făcut de Blizzard în weekend, prin intermediul contului oficial World of Warcraft de pe platforma X. Performanța este cu atât mai importantă cu cât seria a avut de-a lungul timpului mai multe lansări de succes, inclusiv pentru extensii precum Wrath of the Lich King și Warlords of Draenor, scrie IGN.
World of Warcraft Forever a depășit toate lansările anterioare
Potrivit Blizzard, World of Warcraft Forever a stabilit recordul absolut al seriei atât în ceea ce privește numărul maxim de jucători conectați simultan, cât și numărul persoanelor care au revenit în joc. Recordul include toate lansările importante din istoria francizei, inclusiv perioadele în care extensiile Wrath of the Lich King și Warlords of Draenor au atras un interes foarte mare.
Un alt indicator important vine de la Holly Longdale, producător executiv și vicepreședinte al diviziei World of Warcraft din cadrul Blizzard. Aceasta a anunțat că Forever a atras cel mai mare număr de jucători noi înregistrat la lansarea unui joc din serie în ultimii 15 ani.
Pentru a găsi un precedent comparabil, trebuie revenit la Cataclysm, extensia lansată în 2010. Cu alte cuvinte, World of Warcraft Forever a atras mai mulți jucători aflați la primul contact cu seria decât orice altă lansare din ultimii 15 ani, potrivit datelor comunicate de conducerea Blizzard.
Blizzard a pregătit proiectul după succesul Season of Discovery
World of Warcraft Forever nu a apărut peste noapte. Blizzard ar fi analizat proiectul o perioadă îndelungată, înainte de a decide să investească în dezvoltarea sa completă. Un moment decisiv a fost succesul înregistrat de Season of Discovery în 2023, care a demonstrat că există în continuare interes pentru experiențe diferite în universul World of Warcraft.
Rezultatele acelei inițiative au contribuit la decizia de a avansa cu Forever. Noul proiect a reușit să atragă atât jucători care au rămas aproape de franciză, cât și persoane care nu mai intraseră în joc de mult timp sau care nu îl încercaseră niciodată.
Interesul foarte mare a fost vizibil încă din perioada de testare beta, când numărul participanților a depășit așteptările. Reacțiile din comunitate au continuat și după lansare, mai mulți jucători relatând că au petrecut întregul weekend explorând lumea jocului.
Lansarea a rezistat unui număr foarte mare de jucători
Unul dintre aspectele remarcate de Blizzard și de comunitate a fost stabilitatea lansării. Deși foarte mulți jucători au încercat să se conecteze în același timp, debutul nu a fost marcat de probleme tehnice majore.
Pentru a susține numărul mare de conexiuni, Blizzard a folosit o infrastructură hardware extinsă. Potrivit informațiilor publicate anterior de IGN, serverele au beneficiat de peste 200.000 de gigabytes de memorie RAM. Această capacitate a contribuit la gestionarea traficului ridicat din primele zile.
Lansarea a fost însoțită și de o competiție pentru atingerea nivelului maxim. Primul jucător care a ajuns la nivelul 60 a reușit performanța după trei zile, stabilind astfel un reper pentru comunitatea care urmărea cursa de la debutul jocului.
Primele reacții sunt pozitive, dar succesul trebuie menținut
Reacțiile din comunitate au fost în mare parte entuziaste. Printre cei care au vorbit public despre experiență se numără Joey Haeck, designer principal de jocuri pentru Dungeons and Dragons. Acesta a publicat o imagine realizată în timp ce personajul său călătorea cu un dirijabil care pleca din Orgrimmar, descriind atmosfera din joc drept una foarte animată.
IGN nu publicase încă o recenzie completă la momentul apariției informațiilor, însă primele impresii din perioada beta au fost favorabile. Len Hafer, care a testat jocul, a apreciat senzația de întoarcere într-un univers familiar, dar cu suficiente elemente noi pentru a menține interesul.
Experiența sa din beta s-a încheiat la nivelul 13, în zona Westfall, tocmai pentru a evita descoperirea prea multor elemente înainte de lansarea oficială. Recenzenta a remarcat că jocul reușește să redea sentimentul de revenire într-un loc cunoscut, în care există încă surprize de descoperit.
Totuși, performanța de la debut nu garantează automat succesul pe termen lung. Blizzard trebuie să mențină interesul comunității și să ofere motive pentru ca noii veniți și jucătorii reveniți să continue să exploreze Azeroth. Deocamdată, cifrele anunțate de companie arată că World of Warcraft Forever a avut cel mai puternic început din istoria francizei.