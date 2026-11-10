World of Warcraft Forever a avut cea mai mare lansare din istoria seriei. Blizzard a atras și o mulțime de jucători noi

World of Warcraft Forever a depășit toate lansările anterioare

Potrivit Blizzard, World of Warcraft Forever a stabilit recordul absolut al seriei atât în ceea ce privește numărul maxim de jucători conectați simultan, cât și numărul persoanelor care au revenit în joc. Recordul include toate lansările importante din istoria francizei, inclusiv perioadele în care extensiile Wrath of the Lich King și Warlords of Draenor au atras un interes foarte mare.

Un alt indicator important vine de la Holly Longdale, producător executiv și vicepreședinte al diviziei World of Warcraft din cadrul Blizzard. Aceasta a anunțat că Forever a atras cel mai mare număr de jucători noi înregistrat la lansarea unui joc din serie în ultimii 15 ani.

Pentru a găsi un precedent comparabil, trebuie revenit la Cataclysm, extensia lansată în 2010. Cu alte cuvinte, World of Warcraft Forever a atras mai mulți jucători aflați la primul contact cu seria decât orice altă lansare din ultimii 15 ani, potrivit datelor comunicate de conducerea Blizzard.

Blizzard a pregătit proiectul după succesul Season of Discovery

World of Warcraft Forever nu a apărut peste noapte. Blizzard ar fi analizat proiectul o perioadă îndelungată, înainte de a decide să investească în dezvoltarea sa completă. Un moment decisiv a fost succesul înregistrat de Season of Discovery în 2023, care a demonstrat că există în continuare interes pentru experiențe diferite în universul World of Warcraft.

Rezultatele acelei inițiative au contribuit la decizia de a avansa cu Forever. Noul proiect a reușit să atragă atât jucători care au rămas aproape de franciză, cât și persoane care nu mai intraseră în joc de mult timp sau care nu îl încercaseră niciodată.

Interesul foarte mare a fost vizibil încă din perioada de testare beta, când numărul participanților a depășit așteptările. Reacțiile din comunitate au continuat și după lansare, mai mulți jucători relatând că au petrecut întregul weekend explorând lumea jocului.

Lansarea a rezistat unui număr foarte mare de jucători

Unul dintre aspectele remarcate de Blizzard și de comunitate a fost stabilitatea lansării. Deși foarte mulți jucători au încercat să se conecteze în același timp, debutul nu a fost marcat de probleme tehnice majore.