WhatsApp schimbă regulile pentru adolescenți. Părinții vor putea controla grupurile, Status și chiar accesul la Meta AI

WhatsApp extinde măsurile de protecție dedicate utilizatorilor tineri și le oferă părinților mult mai mult control asupra modului în care adolescenții folosesc aplicația. Potrivit anunțului oficial WhatsApp, noile controale parentale permit gestionarea setărilor de confidențialitate, a grupurilor, canalelor, Status și chiar a interacțiunilor cu Meta AI.

Schimbarea vine într-un moment în care Meta încearcă să creeze experiențe diferite pentru utilizatorii tineri și adulți, inclusiv în zona de inteligență artificială. WhatsApp a primit în ultimii ani tot mai multe funcții AI, iar utilizatorii pot deja folosi instrumente precum Meta AI direct în conversațiile WhatsApp. Noile instrumente le permit însă părinților să decidă cât de mult acces au adolescenții la aceste funcții, fără să le ofere acces la conținutul mesajelor private.

Părinții pot controla grupurile, poza de profil și Status

Printre cele mai importante noutăți se află posibilitatea de a stabili cine poate vedea fotografia de profil a adolescentului și cine îl poate adăuga într-un grup. Setările sunt protejate printr-un PIN ales de părinte, iar adolescentul nu poate relaxa anumite restricții fără aprobarea acestuia. WhatsApp precizează că sistemul este opțional și trebuie configurat prin conectarea contului părintelui la cel al adolescentului.

Părinții pot primi, de asemenea, notificări când adolescentul intră într-un grup nou, creează unul sau părăsește un grup. Conform informațiilor publicate de TechCrunch, alertele pot apărea și atunci când un grup în care se află adolescentul ajunge la 30, 100 sau 250 de membri. Este o extensie a măsurilor de siguranță pe care WhatsApp le-a introdus deja pentru protecția utilizatorilor în grupuri și împotriva tentativelor de fraudă.

Controlul se extinde și asupra Channels și Status. Părintele poate decide cum folosește adolescentul canalele WhatsApp, ce actualizări de Status poate vedea și cine poate avea acces la propriile sale postări temporare. Status funcționează într-un mod apropiat de Stories de pe Instagram, iar utilizatorii obișnuiți au deja mai multe opțiuni pentru limitarea persoanelor care pot vedea un Status pe WhatsApp.

WhatsApp subliniază însă că aceste instrumente nu transformă contul adolescentului într-un cont complet supravegheat. Părinții pot vedea anumite tipuri de activitate și pot modifica unele setări, dar nu pot citi conversațiile și nu pot asculta apelurile.

Meta AI primește un mod mai strict pentru adolescenți

Una dintre cele mai interesante schimbări privește Meta AI. Părinții pot alege între experiența standard destinată utilizatorilor de peste 13 ani și o setare mai restrictivă, numită „Limited Content”. Aceasta limitează suplimentar tipurile de conversații pe care adolescentul le poate purta cu inteligența artificială și determină AI-ul să refuze o gamă mai largă de solicitări considerate nepotrivite pentru minori.

Meta a început deja să aplice reguli speciale pentru interacțiunile adolescenților cu AI-ul. În configurația standard 13+, compania spune că asistentul este construit pentru a evita anumite conversații sensibile și pentru a oferi răspunsuri adaptate vârstei. Pentru părinții care vor restricții suplimentare există acum nivelul Limited Content. Integrarea AI în aplicație a devenit tot mai extinsă în ultimul an, WhatsApp testând și lansând inclusiv funcții AI pentru rezumarea chat-urilor și alte instrumente inteligente.

Important este că activarea controalelor parentale nu le oferă părinților acces la mesajele adolescentului. WhatsApp precizează explicit că mesajele și apelurile personale rămân protejate prin criptare end-to-end. Nici părintele și nici WhatsApp nu pot vedea sau asculta conținutul acestora doar pentru că funcțiile de supraveghere sunt pornite.

Părinții pot modifica nivelul restricțiilor sau pot dezactiva complet controalele dacă nu mai consideră că sunt necesare.

Ce se întâmplă cu utilizatorii sub 13 ani

Există însă o diferență importantă între noile controale pentru adolescenți și sistemul destinat copiilor mai mici. Pentru copiii sub 13 ani – sau sub vârsta minimă aplicabilă într-o anumită țară – WhatsApp introduce separat așa-numitele „parent-managed accounts”, adică acele conturi administrate de un părinte sau tutore.

Aceste conturi sunt mult mai restrictive. Ele sunt concentrate în principal pe mesaje și apeluri, iar părintele poate controla contactele, setările de confidențialitate și grupurile în care poate intra copilul. Spre deosebire de conturile adolescenților, conturile administrate pentru copiii mai mici nu oferă acces la Meta AI, Channels sau Status.

Noile funcții nu vor apărea însă simultan pentru toți utilizatorii. WhatsApp spune că parental controls și conturile administrate de părinți sunt distribuite treptat și este posibil să nu fie disponibile încă în toate regiunile. Compania recomandă actualizarea aplicației la cea mai recentă versiune și verificarea secțiunii Settings – Parental controls pentru a vedea dacă opțiunea a devenit disponibilă.