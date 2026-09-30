Wednesday, sezonul 3, a încheiat filmările. Jenna Ortega revine într-un sezon cu Winona Ryder, Eva Green și Lena Headey

„Sicriul e oficial închis”, anunță Netflix: filmările pentru sezonul 3 din „Wednesday” s-au încheiat, iar următoarea aventură a celei mai sumbre eleve de la Nevermore intră acum într-o nouă etapă de producție. Vestea vine la aproximativ șapte luni după ce camerele au început să filmeze în apropiere de Dublin, în Irlanda, unde producția a revenit pentru noul capitol al serialului. Netflix confirmase în februarie, prin Netflix Tudum, startul producției și primele nume noi din distribuție, iar sezonul promite acum una dintre cele mai ample reuniuni de staruri din universul „Wednesday”.

Jenna Ortega revine, evident, în rolul lui Wednesday Addams, iar alături de ea se întorc Emma Myers, Hunter Doohan, Joy Sunday, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Isaac Ordonez, Billie Piper, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Victor Dorobanțu, Evie Templeton și Oscar Morgan. Lor li se alătură nume precum Winona Ryder, Eva Green și Lena Headey, în timp ce Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Joanna Lumley și Fred Armisen rămân parte din universul familiei Addams.

Filmările pentru Wednesday, sezonul 3, s-au încheiat

Filmările sezonului 3 au început oficial în februarie 2026 în apropiere de Dublin, după ce producția celui de-al doilea sezon fusese mutată din România în Irlanda. Playtech a scris atunci despre intrarea sezonului 3 din Wednesday în producție și noile nume din distribuție. Acum, Netflix confirmă că etapa de filmare a ajuns oficial la final.

În centrul poveștii rămâne Wednesday Addams, adolescenta cu abilități psihice și o fascinație pentru tot ceea ce este morbid, care continuă să investigheze misterele supranaturale din jurul Academiei Nevermore și al propriei familii. Serialul este creat de Alfred Gough și Miles Millar, care sunt și producători executivi, scenariști și showrunneri, în timp ce Tim Burton revine ca regizor și producător executiv. Producția aparține MGM Television.

Detaliile concrete despre povestea noului sezon sunt păstrate deocamdată sub cheie. Netflix a oferit însă deja un indiciu major despre una dintre direcțiile poveștii: Wednesday va ajunge și la Paris. O primă imagine din culisele producției a arătat-o pe Jenna Ortega în fața Turnului Eiffel, alături de Thing, iar Playtech a prezentat anterior primul cadru cu Wednesday la Paris.

Winona Ryder, Eva Green și Lena Headey intră în universul Wednesday

Sezonul 3 nu mizează doar pe revenirea distribuției deja cunoscute, ci aduce și câteva nume importante. Winona Ryder se numără printre cele mai spectaculoase apariții noi, colaborarea fiind cu atât mai interesantă prin legătura actriței cu universul cinematografic al lui Tim Burton. Din distribuție mai fac parte Chris Sarandon, Kennedy Moyer și Lena Headey.

Un alt nume important este Eva Green, care va interpreta rolul Opheliei, sora Morticiei Addams și, implicit, mătușa lui Wednesday. Introducerea personajului deschide o zonă importantă din istoria familiei Addams, mai ales după evenimentele sezonului precedent. Despre rolul Evei Green în sezonul 3 din Wednesday, Netflix a oferit primele informații încă înainte de începerea filmărilor.

Distribuția extinsă sugerează că noul sezon va continua să dezvolte nu doar misterele de la Nevermore, ci și trecutul familiei Addams. Netflix anunțase anterior și alte apariții importante, iar Lena Headey s-a numărat printre numele-surpriză confirmate pentru sezonul 3.

Wednesday rămâne unul dintre cele mai mari fenomene Netflix

„Wednesday” a debutat în 2022 și s-a transformat rapid într-unul dintre cele mai importante titluri originale Netflix. Primul sezon a ocupat primul loc în clasamentul celor mai populare seriale în limba engleză din istoria platformei și a rămas timp de 20 de săptămâni în Top 10 Global, potrivit datelor Netflix.

Impactul producției a depășit însă zona de streaming. Dansul lui Wednesday a devenit un fenomen pe rețelele sociale, piesa „Goo Goo Muck” a trupei The Cramps a cunoscut o revenire spectaculoasă la patru decenii după lansare, iar „Bloody Mary” a lui Lady Gaga a devenit la rândul său asociată puternic cu serialul. Popularitatea fenomenului a culminat cu participarea lui Lady Gaga în sezonul 2.

Serialul a strâns până acum zeci de nominalizări și premii importante, inclusiv recunoaștere la Emmy, Globurile de Aur și SAG Awards. Sezonul 2 a continuat să mențină producția între cele mai urmărite titluri Netflix la nivel mondial.

Odată cu finalizarea filmărilor, sezonul 3 intră în etapa de postproducție. Netflix nu a comunicat, în anunțul transmis miercuri, 30 septembrie 2026, o dată exactă de lansare pentru noile episoade, astfel că următorul mare anunț așteptat rămâne stabilirea momentului în care Wednesday Addams se va întoarce oficial pe platformă.