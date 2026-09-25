Vouchere de vacanță 2026 în învățământ. Profesorii care nu vor mai primi cei 800 de lei

Cine primește vouchere de vacanță în învățământ în 2026

Potrivit regulamentului, în 2026 beneficiază de vouchere personalul care desfășoară efectiv activitate în unitățile și instituțiile de învățământ de stat aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, în momentul acordării acestora.

Condiția esențială este însă cea referitoare la venit. Sunt eligibili numai angajații al căror salariu net este de până la 6.000 de lei inclusiv, fiind luat în calcul salariul net cuvenit funcției de bază din luna acordării voucherelor.

Plafonul este mai mic decât cel aplicat în 2025. Anul trecut, angajații din educație puteau primi vouchere dacă aveau salarii nete de până la 8.000 de lei inclusiv. Pentru 2026, pragul a coborât, așadar, cu 2.000 de lei.

Regula plafonului de 6.000 de lei nu este stabilită exclusiv pentru profesori. La nivelul sectorului public, legislația prevede pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2026 acordarea voucherelor de vacanță în valoare de 800 de lei personalului eligibil în limita pragului de venit stabilit de lege.

Cât valorează voucherele de vacanță în 2026

Valoarea maximă stabilită pentru anul acesta este de 800 de lei pentru fiecare salariat, iar voucherele sunt emise exclusiv pe suport electronic. Acordarea lor se face în limita sumelor prevăzute în buget pentru această destinație.

Pentru personalul eligibil, valoarea voucherelor este proporțională cu perioada lucrată. Există reguli distincte și pentru cei care lucrează cu timp parțial. În cazul unui contract individual de muncă part-time, suma acordată se calculează proporțional cu durata timpului de muncă, raportată la valoarea maximă de 800 de lei corespunzătoare unui program normal de lucru.

În schimb, personalul angajat cu mai mult de o normă sau pe mai multe posturi nu primește câte 800 de lei pentru fiecare dintre acestea. Regulamentul stabilește o valoare de 800 de lei pe an, dacă sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea voucherelor.