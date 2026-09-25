Vouchere de vacanță 2026 în învățământ. Profesorii care nu vor mai primi cei 800 de lei
Regulile pentru acordarea voucherelor de vacanță în sistemul de învățământ au fost stabilite pentru anul 2026. Ministerul Educației și Cercetării a aprobat regulamentul care precizează cine poate beneficia de acest drept, care este valoarea acordată și ce trebuie să facă angajații pentru a primi banii.
Una dintre cele mai importante modificări față de anul trecut este reducerea plafonului de venit. În 2026, voucherele de vacanță se acordă personalului din învățământ care are un salariu net de cel mult 6.000 de lei inclusiv, prin raportare la salariul net cuvenit funcției de bază din luna în care sunt acordate voucherele. Regulamentul a fost aprobat prin Ordinul nr. 5.651 din 17 septembrie 2026 și publicat în Monitorul Oficial pe 24 septembrie.
Cine primește vouchere de vacanță în învățământ în 2026
Potrivit regulamentului, în 2026 beneficiază de vouchere personalul care desfășoară efectiv activitate în unitățile și instituțiile de învățământ de stat aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, în momentul acordării acestora.
Condiția esențială este însă cea referitoare la venit. Sunt eligibili numai angajații al căror salariu net este de până la 6.000 de lei inclusiv, fiind luat în calcul salariul net cuvenit funcției de bază din luna acordării voucherelor.
Plafonul este mai mic decât cel aplicat în 2025. Anul trecut, angajații din educație puteau primi vouchere dacă aveau salarii nete de până la 8.000 de lei inclusiv. Pentru 2026, pragul a coborât, așadar, cu 2.000 de lei.
Regula plafonului de 6.000 de lei nu este stabilită exclusiv pentru profesori. La nivelul sectorului public, legislația prevede pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2026 acordarea voucherelor de vacanță în valoare de 800 de lei personalului eligibil în limita pragului de venit stabilit de lege.
Cât valorează voucherele de vacanță în 2026
Valoarea maximă stabilită pentru anul acesta este de 800 de lei pentru fiecare salariat, iar voucherele sunt emise exclusiv pe suport electronic. Acordarea lor se face în limita sumelor prevăzute în buget pentru această destinație.
Pentru personalul eligibil, valoarea voucherelor este proporțională cu perioada lucrată. Există reguli distincte și pentru cei care lucrează cu timp parțial. În cazul unui contract individual de muncă part-time, suma acordată se calculează proporțional cu durata timpului de muncă, raportată la valoarea maximă de 800 de lei corespunzătoare unui program normal de lucru.
În schimb, personalul angajat cu mai mult de o normă sau pe mai multe posturi nu primește câte 800 de lei pentru fiecare dintre acestea. Regulamentul stabilește o valoare de 800 de lei pe an, dacă sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea voucherelor.
Angajații trebuie să depună o declarație pentru a primi voucherele
Voucherele nu sunt acordate fără o solicitare din partea angajatului. Salariații care vor să beneficieze de acest drept în 2026 trebuie să depună o declarație scrisă la unitatea sau instituția angajatoare, conform modelului prevăzut în regulament.
Termenul este de 30 de zile de la publicarea regulamentului în Monitorul Oficial. Cum documentul a fost publicat pe 24 septembrie 2026, angajații trebuie să țină cont de acest termen pentru depunerea declarației.
Există prevederi speciale și pentru salariații transferați sau detașați. Aceștia trebuie să demonstreze, printr-o adeverință, că nu au primit deja vouchere pentru anul în curs de la fostul angajator. Dacă adeverința nu poate fi prezentată, regulamentul permite depunerea unei declarații pe propria răspundere.
Când ar putea fi acordate voucherele
Regulamentul stabilește și pașii administrativi necesari pentru asigurarea banilor. Inspectoratele școlare, universitățile și celelalte instituții aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării trebuie să transmită ministerului sumele necesare pentru vouchere până la 15 octombrie 2026.
Ulterior, Ministerul Educației și Cercetării trebuie să facă demersurile necesare către Ministerul Finanțelor pentru deschiderea creditelor bugetare, în limita bugetului aprobat. Prin urmare, 15 octombrie reprezintă un termen pentru procedura administrativă de finanțare, nu data la care banii trebuie să intre obligatoriu pe cardurile angajaților.
Schimbarea importantă pentru 2026 rămâne însă plafonul. Dacă în 2025 limita era de 8.000 de lei net, anul acesta voucherele de vacanță de 800 de lei sunt rezervate personalului eligibil din învățământ cu un salariu net aferent funcției de bază de maximum 6.000 de lei inclusiv.