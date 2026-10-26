Viitoarea Dacia Sandero electrică prinde contur în Maroc. Producția începe în 2027, în timp ce uzina de la Mioveni pierde teren

Decizia reconfirmă importanța tot mai mare a Marocului pentru marca românească, într-un moment în care fabrica de la Mioveni se confruntă cu presiuni legate de costurile de producție. De altfel, uzina din Tanger a depășit deja fabrica din România în privința numărului de automobile asamblate anual, o premieră care arată cât de mult s-a schimbat strategia industrială a grupului francez.

Noua Dacia Sandero va avea și versiune electrică. Ce pregătește Renault

Thierry Charvet, directorul responsabil de industrie, calitate și lanțul de aprovizionare din cadrul Renault Group, a vizitat recent fabrica din Tanger, împreună cu Philippe Brunet, directorul tehnologic al companiei. Scopul vizitei a fost evaluarea capacităților industriale și a pregătirilor pentru următoarea generație de automobile Dacia.

Proiectul Sandero 4 se află în etapa de industrializare, ceea ce înseamnă că inginerii și echipele de producție stabilesc modul în care noul automobil va fi construit efectiv. Sunt analizate procesele de asamblare, integrarea componentelor și colaborarea cu furnizorii, astfel încât producția de serie să poată începe conform calendarului.

Viitoarea generație va utiliza platforma electrificată RGMP Small, concepută pentru a permite folosirea mai multor tipuri de propulsie. Astfel, Sandero va putea fi comercializat în continuare cu motoare termice, dar va avea și variante hibride și complet electrice. Această abordare permite companiei să răspundă unor categorii diferite de cumpărători, fără să renunțe imediat la motorizările convenționale.

Mohamed Bachiri, directorul general al Renault Group Maroc, a confirmat anterior că noua generație este programată să debuteze la sfârșitul lui 2027 sau începutul lui 2028. Electrificarea va reprezenta un pas important pentru unul dintre cele mai populare automobile ale mărcii.

Transformarea se înscrie într-o strategie mai amplă. Așa cum Playtech a relatat anterior, Dacia pregătește și alte automobile electrice, inclusiv un model urban dezvoltat pe baza viitorului Renault Twingo.

Fabrica din Maroc a depășit pentru prima dată uzina Dacia de la Mioveni

Importanța uzinei din Tanger a crescut considerabil în ultimii ani. În 2025, fabrica marocană a produs 299.395 de automobile, depășind pentru prima dată uzina din Mioveni, care a înregistrat 297.182 de vehicule asamblate.

Diferența numerică nu este foarte mare, însă marchează o schimbare semnificativă pentru industria auto românească. Fabrica din Maroc produce în principal modelele Sandero, Sandero Stepway, Logan și Jogger, în timp ce Mioveni se concentrează pe Duster și Bigster.

Renault Group dispune de două fabrici importante în Maroc, la Tanger și Casablanca, cu o capacitate anuală cumulată de aproximativ 500.000 de automobile. În 2025, acestea au asamblat împreună aproape 395.000 de vehicule.

Uzina din Tanger beneficiază și de un nivel ridicat de automatizare. Sistemul Plant Connect permite monitorizarea în timp real a celor două linii de producție, iar tehnologiile de simulare digitală ajută la identificarea problemelor și optimizarea proceselor industriale.

Mai mult, apropierea de portul Tanger Med facilitează exporturile către Europa, destinația principală a automobilelor produse aici.

Mutarea centrului de greutate către Maroc nu este însă o surpriză. Dacia a început de mai mulți ani să transfere producția unor modele în afara României, în special pentru a beneficia de costuri industriale mai competitive.

Ce înseamnă această schimbare pentru fabrica Dacia din România

Extinderea producției din Maroc ridică inevitabil întrebări despre viitorul uzinei din Mioveni. Thierry Charvet a atras atenția, încă din luna martie, asupra creșterii costurilor din România, în special în privința salariilor și energiei. Oficialul Renault a explicat că aceste cheltuieli s-au dublat în ultimii ani, afectând competitivitatea fabricii.

Cu toate acestea, conducerea grupului apreciază competențele angajaților români și calitatea automobilelor produse la Mioveni. Fabrica rămâne un centru industrial important, însă atribuirea unor proiecte viitoare depinde inclusiv de eficiența economică.

Subiectul a fost abordat recent și de Playtech, într-un articol despre scăderea numărului de angajați Dacia din România și nemulțumirile conducerii Renault.

Un alt element important este accelerarea dezvoltării automobilelor. François Provost, CEO-ul Renault Group, a anunțat reducerea ciclului de dezvoltare a noilor modele la aproximativ doi ani, calculați din momentul definitivării designului. În cazul Sandero 4, intrarea în etapa de industrializare indică faptul că proiectul a ajuns deja într-un stadiu avansat.

Pentru Dacia, următoarea generație Sandero va reprezenta mai mult decât o simplă schimbare de design. Va fi momentul în care unul dintre cele mai accesibile și populare automobile europene va face tranziția către propulsia complet electrică.

Rămân însă necunoscute câteva detalii esențiale: prețul viitorului Sandero electric, autonomia bateriei și specificațiile tehnice. Aceste informații vor conta decisiv pentru păstrarea avantajului competitiv al mărcii, construit în mare parte pe accesibilitate.

În același timp, alegerea Marocului pentru producția noii generații confirmă că viitorul Dacia se construiește tot mai mult printr-o rețea internațională de fabrici, în care România continuă să joace un rol important, dar nu mai reprezintă singurul centru strategic al companiei.