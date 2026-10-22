ViewSonic își extinde gama de display-uri pentru educație și business: ecrane interactive 4K, modele care funcționează non-stop și soluții LED de 138 de inch

În acest context, ViewSonic prezintă actuala gamă de display-uri dedicate educației și mediului de afaceri, un portofoliu care include ecrane interactive ViewBoard, modele comerciale CDE Series și soluții Direct View LED all-in-one. Acestea sunt completate de aplicații pentru colaborare, partajarea conținutului și gestionarea centralizată a dispozitivelor.

Oferta companiei răspunde unor nevoi diferite, de la digitalizarea sălilor de clasă și modernizarea spațiilor de lucru până la instalarea unor ecrane de mari dimensiuni în centre de conferințe, magazine sau spații publice.

ViewBoard IFP51 aduce Android 14, Google Play și funcții inteligente în sălile de clasă

Una dintre principalele componente ale portofoliului ViewSonic este seria ViewBoard IFP51, care include display-uri interactive cu diagonale cuprinse între 55 și 98 de inch. Acestea oferă rezoluție 4K UHD, rulează Android 14 și beneficiază de certificare EDLA (Enterprise Device Licensing Agreement).

Certificarea permite accesul securizat la Google Play și la aplicații Google precum Docs și Slides. În plus, dispozitivele beneficiază de funcții de securitate precum Google Play Protect, criptarea datelor și actualizări automate. Integrarea acestor instrumente simplifică utilizarea aplicațiilor digitale în activitățile educaționale și profesionale.

Un element important îl reprezintă tehnologia tactilă care recunoaște până la 50 de puncte de atingere simultan. Aceasta permite mai multor utilizatori să interacționeze cu ecranul în același timp, în timp ce funcția de respingere a palmei reduce atingerile accidentale. Tehnologia Write Away facilitează realizarea rapidă a adnotărilor, fără proceduri complicate.

Autentificarea prin NFC și Single Sign-On permite încărcarea setărilor și fișierelor personalizate din cloud, astfel încât mai mulți profesori sau angajați să poată utiliza același dispozitiv fără configurări repetate.

La capitolul audio, seria integrează opt microfoane, tehnologii pentru reducerea zgomotului și anularea ecoului, precum și un sistem de sunet cu puterea totală de 70 W. Cele trei porturi USB-C pot furniza până la 65 W pentru alimentarea dispozitivelor conectate.

Potrivit producătorului, seria IFP51 consumă cu 20% mai puțină energie decât generația precedentă și beneficiază de certificarea EPEAT Silver.

Portofoliul ViewBoard include și seria G1, fără sistem de operare, modelul IFP110 cu diagonala de 110 inch și ecrane ultra-wide 5K, cu raport de aspect 21:9, disponibile în variante de 92 și 105 inch. Oferta este completată de sistemele TeamJoin pentru Microsoft Teams Rooms, destinate colaborării în mediul profesional.

Aceste soluții reflectă interesul tot mai mare pentru tehnologia utilizată în educație, unde echipamentele trebuie să combine interactivitatea, securitatea și administrarea simplificată.

Display-urile comerciale CDE Series sunt proiectate pentru funcționare 24/7

Pentru companii și spații comerciale, ViewSonic propune familia CDE Series, alcătuită din display-uri profesionale cu diagonale între 43 și 105 inch. Acestea sunt destinate sălilor de ședințe, holurilor clădirilor de birouri, magazinelor, spațiilor de prezentare și centrelor de monitorizare.

Gama este împărțită în patru serii principale:

CDE31: display-uri profesionale 4K, cu integrare Pro AV și diagonale între 43 și 98 inch.

CDE14: modele 4K cu integrare Pro AV, disponibile între 43 și 86 inch.

CDEG3: display-uri 4K fără sistem de operare, cu diagonale între 43 și 98 inch.

CDEUW: modele ultra-wide 5K, cu format 21:9 și diagonale de 92 sau 105 inch.

Una dintre caracteristicile importante ale gamei este posibilitatea funcționării continue, 24 de ore din 24, șapte zile pe săptămână. Display-urile oferă o luminozitate de 500 de niți, suprafețe antireflex și funcția source failover, care permite comutarea automată la o altă sursă de semnal atunci când cea principală nu mai este disponibilă.

În funcție de model, dispozitivele pot fi integrate în ecosisteme profesionale de control și automatizare, prin compatibilitate cu soluții Crestron, Extron, Q-SYS și AMX.

Administrarea conținutului este posibilă și prin platforme CMS precum Revel Digital, NoviSign, Navori și NowSignage. Conectivitatea include interfețe USB-C, HDMI, DisplayPort și LAN, în funcție de configurație.

ViewSonic oferă atât modele fără sistem de operare, cât și variante bazate pe Android, pentru organizațiile care au nevoie de aplicații integrate și administrare centralizată.

Această abordare se înscrie în tendința de dezvoltare a soluțiilor de digital signage pentru companii, unde fiabilitatea echipamentelor și controlul software sunt la fel de importante ca dimensiunea sau rezoluția ecranului.

ViewSonic LDS138-151, un ecran LED pliabil de 138 de inch care poate fi instalat în 10 minute

viewsonic.com

Pentru spațiile de mari dimensiuni, ViewSonic propune soluții Direct View LED all-in-one, printre care se remarcă modelul LDS138-151, cu diagonala de 138 de inch.

Particularitatea acestui dispozitiv este designul pliabil, care facilitează transportul și instalarea. Ecranul vine preasamblat și, conform producătorului, poate fi pregătit pentru utilizare în aproximativ 10 minute, fără să necesite montarea pe perete.

Construcția permite transportarea dispozitivului în lifturi standard, iar suportul motorizat integrat, dotat cu roți silențioase care se rotesc la 360 de grade, facilitează deplasarea între diferite încăperi. Înălțimea poate fi ajustată cu până la 65 de centimetri.

Modelul oferă o luminozitate de 600 de niți și integrează două difuzoare de 30 W. Tehnologia Glue-on-Board (GOB) și protecția IP54 a modulelor LED contribuie la rezistența împotriva prafului, umezelii și impacturilor accidentale.

Prin aceste caracteristici, LDS138-151 poate fi utilizat în săli de conferințe, centre expoziționale, instituții educaționale sau spații pentru evenimente, în special atunci când este necesară mutarea frecventă a echipamentului.

Software-ul ViewSonic permite colaborarea și administrarea centralizată

Dincolo de caracteristicile hardware, ViewSonic pune accent pe integrarea software, printr-un ecosistem de aplicații care facilitează utilizarea display-urilor în activități educaționale și profesionale.

Platforma myViewBoard oferă instrumente pentru scriere și colaborare pe o tablă digitală. Printre funcțiile disponibile se numără o suprafață de lucru virtuală nelimitată, Spotlight, Immersive Reader și Participation Mode, care permite împărțirea tablei în mai multe zone de lucru. Sunt incluse și funcții bazate pe inteligență artificială, precum predicția scrisului de mână.

AirSync facilitează partajarea wireless a ecranului de pe până la patru dispozitive simultan. Funcția Moderation Mode permite controlarea conținutului afișat, în timp ce Touchback Control oferă posibilitatea interacțiunii cu dispozitivul conectat direct de pe display.

Pentru departamentele IT, ViewSonic Manager pune la dispoziție un panou centralizat din care pot fi actualizate aplicațiile și firmware-ul, monitorizat consumul energetic sau transmise mesaje către dispozitive.

Platforma permite inclusiv pornirea și oprirea de la distanță a ecranelor și programarea modului ECO, funcții utile în instituțiile care administrează un număr mare de echipamente.

Manager și AirSync sunt integrate și pe modelele CDE Series care dispun de sistem de operare încorporat.

În ansamblu, portofoliul actual ViewSonic urmărește să acopere atât nevoile instituțiilor de învățământ, cât și pe cele ale companiilor care investesc în digitalizarea spațiilor de lucru. De la table interactive 4K până la ecrane LED pliabile de mari dimensiuni, accentul este pus pe conectivitate, colaborare, securitate și administrare simplificată.

Mai multe informații despre gama de produse și specificațiile fiecărui model sunt disponibile pe site-ul oficial ViewSonic România.