VIDEO | Prima mașină de serie care a depășit 500 km/h este electrică și chinezească

Cum a reușit BYD să treacă de 500 km/h

Pentru test au fost disponibili zece kilometri de șosea, inclusiv o porțiune dreaptă de șapte kilometri. Potrivit detaliilor publicate de BYD, asfaltul a fost curățat și inspectat atent, inclusiv pentru îndepărtarea fragmentelor metalice care puteau rămâne de la periile utilajelor de curățenie. Basseng a explicat că o șosea publică aduce provocări diferite față de un circuit de testare, iar precizia, stabilitatea și încrederea în mașină devin esențiale la asemenea viteze.

Primele două treceri, efectuate pe 31 octombrie, s-au oprit la 490 km/h. Peste noapte, inginerii au modificat unghiul eleronului, reglajele electronice ale suspensiei și presiunea anvelopelor. Au urmat alte două încercări pe 1 noiembrie, iar ultima a adus viteza de 503,17 km/h.

U9 Xtreme are patru motoare electrice care dezvoltă împreună 3.019 CP, o arhitectură electrică de 1.200 V și anvelope dezvoltate împreună cu Giti. Modelul folosește și suspensia activă DiSus-X, cunoscută de pe Yangwang U9, adaptată solicitărilor versiunii de performanță.

Deși intră în categoria mașinilor de serie, BYD Yangwang U9 Xtreme va rămâne o apariție rară: producătorul a anunțat cel mult 30 de exemplare. Versiunea are modificări ale propulsiei, suspensiei și anvelopelor față de U9 obișnuit.

Ce înseamnă recordul confirmat de Guinness

Guinness precizează categoria exactă: viteza maximă atinsă de o mașină de serie într-o singură direcție. Yangwang a obținut atât recordul general al acestei categorii, cât și pe cel rezervat automobilelor electrice de serie.

Viteza a fost verificată cu un sistem VBOX calibrat și confruntată cu datele vitezometrului. Un reprezentant FIA a analizat înregistrările și a transmis confirmarea către Guinness. Procedura diferă de cea a recordurilor bazate pe media unor treceri în sensuri opuse, distincție necesară când sunt comparate performanțele constructorilor.