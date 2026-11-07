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AUTO

VIDEO | Prima mașină de serie care a depășit 500 km/h este electrică și chinezească

VIDEO | Prima mașină de serie care a depășit 500 km/h este electrică și chinezească
BYD Yangwang U9 Xtreme. (Foto: BYD)
Andrei Simion
de Andrei Simion
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Pragul de 500 km/h pentru o mașină de serie a fost depășit de un model electric chinezesc. Yangwang U9 Xtreme, construit de marca de lux a BYD, a atins 503,17 km/h, performanță recunoscută de Federația Internațională a Automobilului și înscrisă în Guinness World Records.

La volan s-a aflat pilotul german Marc Basseng. Încercarea a avut loc pe 1 noiembrie, pe un tronson închis circulației al autostrăzii E11, în regiunea Al Dhafra din Abu Dhabi. Rezultatul a fost anunțat pe 6 noiembrie.

Cum a reușit BYD să treacă de 500 km/h

Pentru test au fost disponibili zece kilometri de șosea, inclusiv o porțiune dreaptă de șapte kilometri. Potrivit detaliilor publicate de BYD, asfaltul a fost curățat și inspectat atent, inclusiv pentru îndepărtarea fragmentelor metalice care puteau rămâne de la periile utilajelor de curățenie. Basseng a explicat că o șosea publică aduce provocări diferite față de un circuit de testare, iar precizia, stabilitatea și încrederea în mașină devin esențiale la asemenea viteze.

Primele două treceri, efectuate pe 31 octombrie, s-au oprit la 490 km/h. Peste noapte, inginerii au modificat unghiul eleronului, reglajele electronice ale suspensiei și presiunea anvelopelor. Au urmat alte două încercări pe 1 noiembrie, iar ultima a adus viteza de 503,17 km/h.

U9 Xtreme are patru motoare electrice care dezvoltă împreună 3.019 CP, o arhitectură electrică de 1.200 V și anvelope dezvoltate împreună cu Giti. Modelul folosește și suspensia activă DiSus-X, cunoscută de pe Yangwang U9, adaptată solicitărilor versiunii de performanță.

Deși intră în categoria mașinilor de serie, BYD Yangwang U9 Xtreme va rămâne o apariție rară: producătorul a anunțat cel mult 30 de exemplare. Versiunea are modificări ale propulsiei, suspensiei și anvelopelor față de U9 obișnuit.

Ce înseamnă recordul confirmat de Guinness

Guinness precizează categoria exactă: viteza maximă atinsă de o mașină de serie într-o singură direcție. Yangwang a obținut atât recordul general al acestei categorii, cât și pe cel rezervat automobilelor electrice de serie.

Viteza a fost verificată cu un sistem VBOX calibrat și confruntată cu datele vitezometrului. Un reprezentant FIA a analizat înregistrările și a transmis confirmarea către Guinness. Procedura diferă de cea a recordurilor bazate pe media unor treceri în sensuri opuse, distincție necesară când sunt comparate performanțele constructorilor.

Noul rezultat îmbunătățește cu 6,95 km/h performanța aceluiași model din septembrie 2025, când atinsese 496,22 km/h la Papenburg, în Germania. La 503,17 km/h, automobilul parcurge aproape 140 de metri într-o secundă.

BYD Yangwang U9 Xtreme. (Foto: BYD)

Un reper al constructorilor europeni rămâne viteza de 490,484 km/h atinsă de Bugatti în 2019, cu un prototip Chiron apropiat de versiunea de producție, condus de Andy Wallace.

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