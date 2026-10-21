Tesla promite o mașină care zboară, dar chinezii de la BYD au deja un supercar care sare de la sol. Cine câștigă duelul tehnologic VIDEO

Potrivit unei analize publicate de Autoblog, confruntarea dintre Tesla Roadster și Yangwang U9 scoate la iveală două abordări diferite ale inovației. În timp ce compania lui Musk mizează pe propulsoare și promisiuni spectaculoase pentru 2028, BYD folosește un sistem avansat de suspensie care funcționează deja pe un automobil de serie.

Tesla Roadster folosește tehnologie SpaceX pentru manevre spectaculoase în aer

Pe 15 octombrie 2026, Tesla a prezentat noua generație Roadster, un automobil sport electric care utilizează propulsoare cu gaz rece dezvoltate cu ajutorul tehnologiilor SpaceX. În timpul demonstrației, mașina a executat manevre aeriene neobișnuite, inclusiv o rotație în aer, înainte de a reveni pe sol.

Așa cum explică și o analiză Playtech despre tehnologia care permite noului Tesla Roadster să „zboare”, nu este vorba despre un automobil zburător în sensul tradițional. Sistemul permite desprinderi temporare de sol și controlul unor manevre aeriene, fără să ofere posibilitatea unui zbor susținut, asemenea unui avion.

Versiunea Rocket, cea mai spectaculoasă configurație anunțată de Tesla, este un automobil cu un singur loc, echipat cu propulsoare amplasate în diferite zone ale caroseriei. Această variantă va putea fi obținută doar pe bază de invitație și nu este omologată pentru circulația pe drumurile publice.

Tesla a prezentat și un sistem de ventilatoare care extrage aerul de sub automobil pentru a genera o forță de apăsare suplimentară. Tehnologia ar putea îmbunătăți considerabil aderența în viraje, compania susținând că Roadster ar putea depăși accelerații laterale de 2 g. Principiul a fost explicat și într-un articol despre brevetul Tesla pentru sistemul de ventilatoare care menține automobilul lipit de asfalt.

Totuși, aceste performanțe trebuie confirmate prin teste independente. Elon Musk a anunțat că producția noului Roadster ar urma să înceapă în 2028, după numeroase amânări ale proiectului prezentat inițial în 2017.

BYD Yangwang U9 poate sări de la sol fără propulsoare

Constructorul chinez BYD a ales o soluție tehnologică diferită. Supercarul Yangwang U9 utilizează sistemul de suspensie activă DiSus-X, care îi permite să ridice rapid toate cele patru colțuri ale caroseriei și chiar să se desprindă pentru scurt timp de sol.

Saltul este mult mai modest decât manevrele prezentate de Tesla, fiind de ordinul câtorva centimetri. Totuși, avantajul acestei tehnologii este că nu a fost dezvoltată exclusiv pentru spectacol.

Sistemul electrohidraulic controlează activ poziția caroseriei, compensează mișcările provocate de denivelări și contribuie la stabilitatea automobilului în timpul accelerării, frânării și virajelor. În anumite condiții, Yangwang U9 poate inclusiv să se deplaseze temporar pe trei roți, o demonstrație a capacităților de control oferite de suspensie.

BYD a prezentat oficial tehnologia DiSus-X încă din 2023, iar automobilul U9 a fost lansat comercial în 2024. Producătorul precizează că suspensia poate avea o cursă reglabilă de până la 75 mm, cu o viteză maximă de ridicare de 500 mm/s.

Prin urmare, în cazul BYD, capacitatea de a sări reprezintă o demonstrație spectaculoasă a unui sistem care are și aplicații practice în utilizarea automobilului.

Yangwang U9 Xtreme impresionează cu peste 3.000 CP și recorduri de viteză

Diferența dintre cele două companii devine și mai evidentă atunci când sunt analizate performanțele modelelor existente.

BYD a dezvoltat versiunea Yangwang U9 Xtreme, un hypercar electric produs într-o serie limitată la cel mult 30 de exemplare. Automobilul dispune de patru motoare electrice care dezvoltă împreună peste 3.000 CP, folosind o arhitectură electrică de 1.200 V.

În septembrie 2025, U9 Xtreme a atins viteza de 496,22 km/h pe circuitul de testare ATP Papenburg din Germania. Performanța a fost prezentată de producător drept un record mondial pentru un automobil de serie.

Modelul chinez a înregistrat și un timp de 6 minute și 59,157 secunde pe Nürburgring Nordschleife, devenind primul automobil din categoria sa, cea a supersportivelor electrice, care a coborât sub pragul de șapte minute.

În comparație, noul Tesla Roadster există deocamdată în stadiul de prototip demonstrativ. Constructorul american a anunțat trei configurații, Performance, Thrust și Rocket, dar performanțele acestora în condiții reale de utilizare nu au fost încă validate independent.

Mai mult, versiunea Rocket ridică probleme suplimentare legate de omologare, siguranță și utilizarea propulsoarelor pe drumurile publice.

Cine câștigă confruntarea dintre Tesla și BYD

La capitolul spectacol, Tesla Roadster are avantajul unor manevre mult mai ambițioase. Propulsoarele dezvoltate cu tehnologie SpaceX transformă automobilul într-un experiment spectaculos, care încearcă să depășească limitele convenționale ale unei mașini sport.

În schimb, BYD are avantajul disponibilității comerciale. Yangwang U9 este deja un automobil vândut clienților, iar suspensia sa activă a trecut dincolo de etapa demonstrațiilor tehnologice. Chiar dacă salturile sale nu sunt la fel de impresionante ca manevrele Roadster, sistemul care le face posibile are beneficii concrete pentru comportamentul mașinii.

Asta nu înseamnă că tehnologia Tesla nu ar putea deveni revoluționară. Sistemul de apăsare aerodinamică activă și propulsoarele ar putea deschide noi direcții pentru automobilele de performanță, dacă vor putea fi integrate într-un produs sigur și utilizabil.

Deocamdată, însă, concluzia comparației realizate de Autoblog este favorabilă constructorului chinez. BYD demonstrează ce poate face un automobil disponibil comercial, în timp ce Tesla prezintă o viziune spectaculoasă asupra viitorului.

Pentru Elon Musk, adevăratul test va veni în 2028, dacă noul Roadster va intra în producție conform calendarului anunțat. Până atunci, chinezii de la BYD au deja un avantaj important: mașina lor poate fi cumpărată, iar tehnologia funcționează în afara scenei de prezentare.