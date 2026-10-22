VIDEO China a prezentat robotul bodyguard care știe kung fu, poate ridica mașini și funcționează opt ore. Unitree H2-X pare desprins dintr-un film SF

Ideea unui robot care să te protejeze de agresori, să intervină în situații periculoase și să execute mișcări spectaculoase de arte marțiale nu mai aparține exclusiv filmelor science-fiction. Compania chineză Unitree a prezentat H2-X Kung Fu Legend Guardian, un robot umanoid conceput pentru a demonstra cât de mult au evoluat mobilitatea, forța și coordonarea mașinilor inteligente.

Potrivit publicației TechRadar, noul robot poate executa lovituri de kung fu, sări de la înălțimi impresionante și simula intervenții pentru protejarea oamenilor. Producătorul susține că dispozitivul poate funcționa aproximativ opt ore între încărcări, o autonomie promițătoare pentru un umanoid de asemenea dimensiuni.

Totuși, H2-X nu este încă un produs destinat publicului larg. Demonstrația reprezintă, în primul rând, o prezentare a capacităților tehnologice dezvoltate de Unitree, fără informații oficiale despre preț sau disponibilitate comercială.

Robotul H2-X execută lovituri de kung fu și intervine pentru protejarea oamenilor

Unitree a publicat un videoclip de aproximativ un minut în care noul H2-X demonstrează o serie de abilități fizice neobișnuite. Primele secvențe îl prezintă executând lovituri puternice cu pumnii și genunchii asupra unor automobile aflate într-un parc de dezmembrări.

Imaginile amintesc de jocurile video de lupte, în special de secvențele bonus din Street Fighter, în care personajele trebuie să distrugă automobile folosind tehnici de arte marțiale.

Dincolo de spectacolul vizual, producătorul încearcă să demonstreze capacitatea robotului de a-și controla mișcările, de a-și păstra echilibrul și de a executa acțiuni care necesită forță și coordonare.

Alte secvențe prezintă scenarii de securitate personală. Într-unul dintre acestea, robotul intervine pentru a proteja o persoană în timpul unei tentative simulate de agresiune.

Într-o altă demonstrație, H2-X ridică partea frontală a unui automobil pentru a permite eliberarea unei persoane aflate dedesubt. Scena sugerează posibile aplicații în operațiuni de salvare, deși compania nu a prezentat rezultate ale unor teste independente care să confirme utilizarea practică în asemenea situații.

Unitree susține că robotul poate executa și sărituri de pe platforme aflate la aproximativ patru metri înălțime.

Performanțele reprezintă un nou pas pentru compania chineză, despre care Playtech a relatat anterior în materialul dedicat fondatorului Unitree și ascensiunii spectaculoase a producătorului de roboți umanoizi.

Autonomie de opt ore și tehnologie NVIDIA pentru roboții viitorului

H2-X este bazat pe platforma Unitree H2, unul dintre roboții umanoizi avansați ai constructorului asiatic. Modelul H2 standard are aproximativ 1,8 metri înălțime și poate fi echipat opțional cu procesorul NVIDIA Jetson AGX Thor, destinat aplicațiilor de inteligență artificială și robotică.

Prețul de referință al platformei H2 este de aproximativ 29.900 de dolari, însă Unitree nu a comunicat cât ar costa noul H2-X.

Nici specificațiile tehnice complete ale versiunii Kung Fu Legend Guardian nu au fost publicate. Producătorul menționează o autonomie maximă de aproximativ opt ore, fără să detalieze condițiile în care aceasta poate fi obținută.

Este important de remarcat că autonomia declarată nu înseamnă neapărat opt ore de activitate fizică intensă. Executarea repetată a unor sărituri sau lovituri puternice ar putea solicita considerabil sistemele de acționare și bateria.

Unitree colaborează și cu NVIDIA și Sharpa pentru dezvoltarea unor platforme robotice avansate. La Computex 2026, cele trei companii au anunțat un proiect bazat pe H2+, care utilizează tehnologii NVIDIA pentru procesarea datelor și antrenarea sistemelor inteligente.

Aceste dezvoltări fac parte dintr-o transformare mai amplă a industriei, în care NVIDIA investește în roboți umanoizi cu inteligență artificială, capabili să interacționeze cu mediul fizic și să execute sarcini complexe.

Când am putea avea roboți bodyguard în propriile locuințe

Deși imaginile sunt spectaculoase, apariția unui robot bodyguard disponibil comercial nu pare iminentă. Un asemenea dispozitiv ar trebui să treacă prin proceduri stricte de certificare și să demonstreze că poate interacționa în siguranță cu oamenii.

Un robot capabil să lovească obiecte grele sau să ridice automobile poate reprezenta și un pericol considerabil dacă sistemele sale de control funcționează incorect.

În plus, utilizarea roboților pentru protecție personală ridică probleme juridice și etice, de la responsabilitatea pentru eventualele accidente până la stabilirea limitelor intervenției fizice împotriva unei persoane.

Este posibil ca tehnologia demonstrată de H2-X să fie adaptată în viitor pentru aplicații industriale, operațiuni de salvare sau activități specializate de securitate, însă Unitree nu a confirmat asemenea planuri comerciale.

Compania continuă astfel o serie de demonstrații spectaculoase care au inclus roboți capabili să danseze, să patineze și să execute mișcări de arte marțiale.

În paralel, piața începe să ofere și roboți umanoizi destinați utilizatorilor obișnuiți, deși prețurile și limitările tehnologice rămân obstacole importante.

Pentru moment, H2-X Kung Fu Legend Guardian este mai degrabă o demonstrație a viitorului decât un bodyguard pe care îl poți cumpăra. Totuși, viteza cu care evoluează robotica sugerează că astfel de scenarii ar putea deveni tot mai realiste în anii următori.