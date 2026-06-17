Vești excelente pentru fanii Baldur’s Gate. Actorii din joc ar putea apărea în serialul HBO
Adaptarea live-action inspirată de universul Baldur’s Gate continuă să stârnească interesul fanilor, iar cele mai noi informații sugerează că serialul pregătit de HBO ar putea păstra o legătură importantă cu jocul care a devenit un fenomen global. După luni întregi de speculații și îngrijorări legate de direcția proiectului, au apărut primele indicii că actorii care au dat viață personajelor din Baldur’s Gate 3 ar putea avea un rol în noua producție.
Anunțul serialului a fost primit cu entuziasm, dar și cu o doză de scepticism. Motivul principal a fost faptul că studioul Larian Studios, creatorul jocului Baldur’s Gate 3, nu este implicat oficial în dezvoltarea serialului. Pentru mulți fani, această absență a ridicat semne de întrebare privind fidelitatea viitoarei adaptări.
Totuși, noile declarații venite din partea uneia dintre actrițele jocului oferă motive de optimism.
Creatorul serialului vrea actori din Baldur’s Gate 3 în producție
Samantha Béart, cea care interpretează personajul Karlach în Baldur’s Gate 3, a dezvăluit că a discutat cu Craig Mazin, omul care conduce proiectul pentru HBO, scrie Gamespot.
Potrivit actriței, Mazin și-ar dori ca actorii importanți din joc să fie implicați într-o formă sau alta în serial. Chiar dacă nu există încă detalii concrete despre rolurile pe care le-ar putea avea, intenția de a include figuri familiare fanilor este văzută ca un semn pozitiv.
Pentru Craig Mazin, o asemenea abordare nu ar fi o premieră. Acesta a procedat similar și în cazul serialului The Last of Us, unde mai mulți actori din jocul original au primit apariții speciale sau roluri importante în adaptarea televizată.
Acest precedent îi face pe mulți fani să creadă că universul Baldur’s Gate va beneficia de aceeași atenție pentru detalii și respect față de materialul sursă.
Povestea va continua după evenimentele din joc
Un alt aspect care a alimentat dezbaterile este faptul că serialul nu va adapta direct povestea jocului, ci va avea loc după evenimentele din Baldur’s Gate 3.
Aici apare una dintre cele mai mari provocări pentru scenariști. Jocul oferă numeroase finaluri posibile, iar fiecare jucător poate avea o experiență diferită în funcție de alegerile făcute pe parcursul aventurii. Din acest motiv, mulți se întreabă care dintre aceste variante va fi considerată „oficială” pentru serial.
Fondatorul Larian Studios, Swen Vincke, a declarat anterior că finalurile jocului au fost concepute tocmai pentru a lăsa loc unor povești noi. În opinia sa, există suficiente direcții narative care pot fi explorate fără a trăda spiritul original al universului.
Deși studioul nu participă oficial la producție, Vincke a confirmat că a discutat cu Craig Mazin și că echipa serialului este interesată de opiniile dezvoltatorilor jocului.
Serialul Baldur’s Gate este dezvoltat pentru HBO, aceeași platformă care a obținut un succes uriaș cu The Last of Us. Tocmai de aceea, așteptările sunt foarte mari, iar fanii speră că noua producție va reuși să transforme una dintre cele mai apreciate experiențe RPG din ultimii ani într-un nou hit al televiziunii.