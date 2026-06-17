Vești excelente pentru fanii Baldur’s Gate. Actorii din joc ar putea apărea în serialul HBO

Totuși, noile declarații venite din partea uneia dintre actrițele jocului oferă motive de optimism.

Creatorul serialului vrea actori din Baldur’s Gate 3 în producție

Samantha Béart, cea care interpretează personajul Karlach în Baldur’s Gate 3, a dezvăluit că a discutat cu Craig Mazin, omul care conduce proiectul pentru HBO, scrie Gamespot.

Potrivit actriței, Mazin și-ar dori ca actorii importanți din joc să fie implicați într-o formă sau alta în serial. Chiar dacă nu există încă detalii concrete despre rolurile pe care le-ar putea avea, intenția de a include figuri familiare fanilor este văzută ca un semn pozitiv.

Pentru Craig Mazin, o asemenea abordare nu ar fi o premieră. Acesta a procedat similar și în cazul serialului The Last of Us, unde mai mulți actori din jocul original au primit apariții speciale sau roluri importante în adaptarea televizată.

Acest precedent îi face pe mulți fani să creadă că universul Baldur’s Gate va beneficia de aceeași atenție pentru detalii și respect față de materialul sursă.

Povestea va continua după evenimentele din joc

Un alt aspect care a alimentat dezbaterile este faptul că serialul nu va adapta direct povestea jocului, ci va avea loc după evenimentele din Baldur’s Gate 3.

Aici apare una dintre cele mai mari provocări pentru scenariști. Jocul oferă numeroase finaluri posibile, iar fiecare jucător poate avea o experiență diferită în funcție de alegerile făcute pe parcursul aventurii. Din acest motiv, mulți se întreabă care dintre aceste variante va fi considerată „oficială” pentru serial.