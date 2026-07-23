Cele mai populare prenume din România. Numele care se află în top de zeci de ani

Maria și Elena, printre favoritele românilor

Maria continuă să ocupe unul dintre primele locuri în clasamentul prenumelor feminine. Popularitatea sa este strâns legată de tradiția creștină și de faptul că numele a fost transmis în numeroase familii din generație în generație.

Potrivit datelor oficiale, peste un milion de femei din România poartă numele Maria sau una dintre variantele sale.

Pe lista celor mai întâlnite prenume feminine se regăsesc și:

Elena

Ana

Ioana

Alexandra

Cristina

Gabriela

Mihaela

Nicoleta

Aceste nume se numără de ani buni printre cele mai alese de părinți și continuă să fie foarte răspândite în toate regiunile țării.

Alexandru rămâne unul dintre cele mai întâlnite prenume masculine

La categoria masculină, Alexandru se află în continuare printre cele mai populare prenume din România. Numele provine din limba greacă și este asociat cu semnificația de „apărător al oamenilor”.

Statisticile arată că peste jumătate de milion de români poartă acest prenume, care și-a păstrat locul în top timp de mai multe decenii.

Clasamentul celor mai răspândite prenume masculine mai include: