Cele mai populare prenume din România. Numele care se află în top de zeci de ani
Prenumele alese pentru copii s-au schimbat de-a lungul timpului, însă unele au rămas în preferințele românilor indiferent de generație. Deși în ultimii ani au apărut tot mai multe nume inspirate din alte culturi, clasamentul oficial este dominat în continuare de prenume tradiționale, purtate de milioane de persoane.
Statisticile Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor arată care sunt cele mai răspândite prenume din România și ce nume de familie se întâlnesc cel mai des.
Maria și Elena, printre favoritele românilor
Maria continuă să ocupe unul dintre primele locuri în clasamentul prenumelor feminine. Popularitatea sa este strâns legată de tradiția creștină și de faptul că numele a fost transmis în numeroase familii din generație în generație.
Potrivit datelor oficiale, peste un milion de femei din România poartă numele Maria sau una dintre variantele sale.
Pe lista celor mai întâlnite prenume feminine se regăsesc și:
- Elena
- Ana
- Ioana
- Alexandra
- Cristina
- Gabriela
- Mihaela
- Nicoleta
Aceste nume se numără de ani buni printre cele mai alese de părinți și continuă să fie foarte răspândite în toate regiunile țării.
Alexandru rămâne unul dintre cele mai întâlnite prenume masculine
La categoria masculină, Alexandru se află în continuare printre cele mai populare prenume din România. Numele provine din limba greacă și este asociat cu semnificația de „apărător al oamenilor”.
Statisticile arată că peste jumătate de milion de români poartă acest prenume, care și-a păstrat locul în top timp de mai multe decenii.
Clasamentul celor mai răspândite prenume masculine mai include:
- Gheorghe
- Constantin
- Ion
- Andrei
- Mihai
- Daniel
- Cristian
- Nicolae
Majoritatea acestor prenume au origine religioasă și continuă să fie transmise în multe familii.
Cele mai întâlnite nume de familie din România
Pe lângă prenume, evidențele oficiale arată și care sunt cele mai frecvente nume de familie din țară.
În top se află:
- Popa
- Popescu
- Pop
- Radu
- Dumitru
- Stan
- Stoica
- Dobre
- Diaconu
- Marin
O mare parte dintre aceste nume își au originea în ocupațiile strămoșilor sau provin din prenume care, în timp, au devenit nume de familie. De exemplu, Popa și Popescu sunt legate de denumirea veche a preotului, în timp ce Dumitru, Marin sau Stan au fost inițial prenume care s-au transmis ulterior urmașilor.
Chiar dacă preferințele părinților se schimbă de la o generație la alta și apar tot mai multe prenume moderne, statisticile arată că numele tradiționale continuă să domine clasamentele și rămân cele mai răspândite în România.
De ce unele prenume rămân populare de generații
Specialiștii spun că multe dintre prenumele aflate în top își păstrează popularitatea datorită tradiției și semnificației lor. În numeroase familii din România există obiceiul ca un copil să primească numele unui bunic, al unui părinte sau al unui sfânt ocrotitor. În acest fel, prenume precum Maria, Elena, Ioana, Alexandru, Andrei sau Mihai continuă să fie transmise din generație în generație și rămân printre cele mai întâlnite din țară.
În același timp, în ultimii ani, tot mai mulți părinți aleg prenume inspirate din filme, seriale sau din alte culturi. Cu toate acestea, datele oficiale arată că numele tradiționale continuă să domine clasamentele, iar diferența față de prenumele moderne este semnificativă. Deși preferințele se schimbă în timp, Maria și Alexandru se numără în continuare printre cele mai răspândite prenume din România, fiind purtate de sute de mii de persoane.