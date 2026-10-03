Vederea ar putea fi corectată fără laser, cu o lentilă specială și electricitate, arată un experiment de laborator

Corneea este remodelată printr-o modificare chimică temporară

Corneea este suprafața transparentă din partea frontală a ochiului și contribuie la focalizarea luminii. Modificarea curburii sale poate schimba felul în care imaginea ajunge pe retină. Pe acest principiu se bazează și procedurile de corectare a vederii precum LASIK, care folosesc laserul pentru îndepărtarea controlată a țesutului.

Echipa formată din Michael Hill, de la Occidental College, și Brian Wong, de la Universitatea California, Irvine, explorează o altă abordare. Potrivit explicațiilor publicate de American Chemical Society, electricitatea produce o schimbare locală și temporară a acidității țesutului, care devine mai ușor de modelat.

O lentilă din platină stabilește forma dorită și funcționează ca electrod. După revenirea la condițiile chimice inițiale, țesutul își păstrează noua configurație. Cercetătorii urmăresc astfel remodelarea corneei fără incizii și fără eliminarea unor porțiuni din ea.

Direcția are la bază inclusiv un studiu publicat în 2023, în care autorii au analizat modificarea curburii, transparența corneei și păstrarea structurii de colagen. Aceste verificări sunt esențiale: o formă nouă nu este suficientă dacă țesutul nu rămâne funcțional.

Rezultatele nu înseamnă că există deja o alternativă pentru pacienți

Experimentele prezentate la conferința ACS din august 2025 au inclus 12 ochi de iepure. Pentru zece dintre aceștia, echipa a urmărit o modificare optică destinată corectării miopiei și a obținut valorile vizate. Remodelarea a durat aproximativ un minut, conform comunicatului cercetării.

Acest rezultat descrie comportamentul unor probe biologice în laborator. Nu demonstrează că pacienții și-ar recăpăta vederea într-un minut sau că efectul ar rămâne stabil ani întregi.

Autorii indică necesitatea testelor pe animale vii, a urmăririi pe termen lung și a evaluării precise a corecțiilor posibile. Trebuie stabilit inclusiv dacă țesutul revine treptat la forma inițială.