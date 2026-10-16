Vânzările de telefoane mobile au ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 14 ani. De ce amână oamenii schimbarea telefonului

Scumpirea componentelor și dificultățile de aprovizionare afectează producătorii, iar prețurile mai mari îi pot determina pe cumpărători să amâne achiziția unui dispozitiv nou. În același timp, telefoanele moderne sunt suficient de performante pentru a rămâne utile mai mulți ani, ceea ce reduce presiunea de a face un upgrade.

Criza memoriilor RAM pune presiune pe piața smartphone-urilor

Unul dintre principalele motive pentru scăderea livrărilor este criza memoriilor RAM, care afectează disponibilitatea componentelor și costurile de producție. Producătorii se confruntă cu dificultăți de aprovizionare, iar unele modele pot ajunge în cantități mai mici pe piață.

Aceste probleme se reflectă și asupra prețurilor plătite de consumatori. Atunci când un telefon nou devine mai scump, trecerea la o generație recentă poate părea mai puțin atractivă, în special dacă dispozitivul actual funcționează în continuare fără probleme importante.

Datele Counterpoint Research arată o scădere de 20% a livrărilor globale față de trimestrul al treilea din 2025. Indicatorul măsoară telefoanele expediate de producători către piață, nu numărul exact de dispozitive cumpărate de consumatori în aceeași perioadă.

Chiar și cu această precizare, amploarea declinului indică dificultățile cu care se confruntă industria. Producătorii trebuie să gestioneze atât costurile mai mari, cât și o cerere care nu mai susține același ritm de înlocuire a telefoanelor.

De ce își păstrează oamenii telefoanele mai mult timp

Counterpoint Research semnalează că oamenii își păstrează telefoanele mai mult decât se estima. Raportul nu identifică o singură explicație pentru acest comportament, însă evoluția poate fi legată și de maturizarea pieței smartphone-urilor.

În prezent, chiar și modelele accesibile oferă adesea suficientă putere de procesare pentru activitățile obișnuite. Navigarea pe internet, aplicațiile de mesagerie, rețelele sociale și redarea videoclipurilor nu necesită neapărat un telefon de ultimă generație.