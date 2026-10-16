Vânzările de telefoane mobile au ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 14 ani. De ce amână oamenii schimbarea telefonului
Livrările globale de smartphone-uri au scăzut cu 20% în trimestrul al treilea din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, atingând cel mai redus nivel pentru un al treilea trimestru din ultimii 14 ani.
Potrivit datelor Counterpoint Research, criza memoriilor RAM contribuie la această evoluție, însă există și un alt factor: oamenii își păstrează telefoanele actuale mai mult timp decât estimau analiștii.
Scumpirea componentelor și dificultățile de aprovizionare afectează producătorii, iar prețurile mai mari îi pot determina pe cumpărători să amâne achiziția unui dispozitiv nou. În același timp, telefoanele moderne sunt suficient de performante pentru a rămâne utile mai mulți ani, ceea ce reduce presiunea de a face un upgrade.
Criza memoriilor RAM pune presiune pe piața smartphone-urilor
Unul dintre principalele motive pentru scăderea livrărilor este criza memoriilor RAM, care afectează disponibilitatea componentelor și costurile de producție. Producătorii se confruntă cu dificultăți de aprovizionare, iar unele modele pot ajunge în cantități mai mici pe piață.
Aceste probleme se reflectă și asupra prețurilor plătite de consumatori. Atunci când un telefon nou devine mai scump, trecerea la o generație recentă poate părea mai puțin atractivă, în special dacă dispozitivul actual funcționează în continuare fără probleme importante.
Datele Counterpoint Research arată o scădere de 20% a livrărilor globale față de trimestrul al treilea din 2025. Indicatorul măsoară telefoanele expediate de producători către piață, nu numărul exact de dispozitive cumpărate de consumatori în aceeași perioadă.
Chiar și cu această precizare, amploarea declinului indică dificultățile cu care se confruntă industria. Producătorii trebuie să gestioneze atât costurile mai mari, cât și o cerere care nu mai susține același ritm de înlocuire a telefoanelor.
De ce își păstrează oamenii telefoanele mai mult timp
Counterpoint Research semnalează că oamenii își păstrează telefoanele mai mult decât se estima. Raportul nu identifică o singură explicație pentru acest comportament, însă evoluția poate fi legată și de maturizarea pieței smartphone-urilor.
În prezent, chiar și modelele accesibile oferă adesea suficientă putere de procesare pentru activitățile obișnuite. Navigarea pe internet, aplicațiile de mesagerie, rețelele sociale și redarea videoclipurilor nu necesită neapărat un telefon de ultimă generație.
În segmentul premium, diferențele dintre generații pot fi mai greu de justificat pentru cineva care deține deja un dispozitiv performant. Ecranele sunt de calitate ridicată, camerele oferă rezultate bune, iar procesoarele depășesc cerințele multor aplicații folosite zilnic.
În aceste condiții, un upgrade poate părea inutil dacă noul model nu aduce o îmbunătățire suficient de importantă. Prețurile mai mari accentuează această tendință, dar nu explică neapărat în totalitate decizia de a amâna achiziția.
Dacă telefoanele continuă să ofere performanțe bune pentru perioade mai lungi, producătorii ar putea avea dificultăți în a convinge clienții să cumpere un model nou în fiecare an sau la intervale scurte.
Apple și Samsung câștigă cotă de piață în ciuda declinului
Deși piața se contractă, Apple și Samsung par să reziste mai bine decât alți producători. Potrivit datelor prezentate în raport, Samsung a ajuns la o cotă de piață de 23%, chiar dacă livrările sale au scăzut cu 3% față de aceeași perioadă din 2025.
Unul dintre factorii menționați pentru evoluția Samsung este succesul modelului Galaxy Z Fold 8. Compania și-a mărit astfel ponderea pe piață într-un trimestru dificil pentru industrie, chiar dacă a livrat mai puține telefoane decât în anul precedent.
Apple a ajuns la o cotă de piață de 22%, deși și livrările sale au scăzut față de aceeași perioadă a anului trecut. Rezultatele companiei ar fi putut fi diferite dacă modelul de bază iPhone 18 ar fi fost lansat în acest an, în loc să fie amânat pentru 2027.
În schimb, Xiaomi, Oppo și Vivo au înregistrat scăderi mai accentuate ale livrărilor, pierzând și cotă de piață. Aceste evoluții au contribuit la creșterea ponderii Apple și Samsung în totalul livrărilor.