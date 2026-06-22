Vagoane, locomotive, terenuri și clădiri, scoase la vânzare de ANAF. Cum arată bunurile CFR Marfă care urmează să fie vândute
ANAF a început una dintre cele mai ample operațiuni de valorificare a bunurilor sechestrate din ultimii ani, după ce compania de stat CFR Marfă și-a cerut falimentul. Fiscul pregătește scoaterea la licitație online a peste 13.000 de vagoane, a sute de locomotive, dar și a unor clădiri, terenuri, utilaje și alte active evaluate la aproape 3 miliarde de lei.
De ce se grăbește ANAF să vândă activele
Miza operațiunii este recuperarea unei datorii uriașe pe care CFR Marfă o are către stat, în valoare de aproximativ 1,33 miliarde de lei. Potrivit secretarului general adjunct al ANAF, Mironel Panțuroiu, instituția încearcă să valorifice cât mai rapid bunurile companiei înainte ca procedura de faliment să intre într-o etapă avansată.
„Depunem eforturi să vindem și să recuperăm cât mai mult înainte ca societatea să intre eventual chiar în faliment spre finalul anului. Vânzarea acum, transparent, prin platforma online a ANAF considerăm că este cea mai bună variantă ca statul să recupereze cât mai mult din sumele datorate de societate”, a declarat Panțuroiu pentru Profit.ro.
În prezent, legislația obligă ANAF să publice bunurile timp de 30 de zile înainte de licitație, iar procedura efectivă durează încă 10 zile. Fiscul analizează însă posibilitatea scurtării unor termene pentru a accelera procesul.
Ce bunuri vor ajunge la licitație
Dimensiunea operațiunii este impresionantă chiar și pentru standardele ANAF. Datele arată că sub sechestru se află nu mai puțin de 13.068 de bunuri evaluate la aproape 3 miliarde de lei. Printre acestea se numără:
- 13.068 de vagoane de marfă evaluate la 1,41 miliarde lei;
- 614 locomotive estimate la 675 milioane lei;
- 850 de imobile din țară evaluate la 281,6 milioane lei;
- 23 de imobile din București;
- aproximativ 5.800 de bunuri mobile, inclusiv autoturisme și utilaje;
- participații și acțiuni în valoare de peste 183 milioane lei;
- peste 3.000 de imobile neîntabulate.
Multe dintre aceste active sunt însă vechi și se află într-un stadiu avansat de degradare, ceea ce înseamnă că este puțin probabil să fie vândute la valorile estimate inițial.
Cum vor fi pregătite licitațiile
ANAF a mobilizat toate structurile teritoriale pentru identificarea și inventarierea activelor.
„Este o campanie în toată țara, tuturor unităților fiscale li s-a solicitat să identifice bunurile pe care să le urce în platformă. Bunurile, de exemplu vagoanele, trebuie găsite pe unde se află, identificate conform datelor pe care le avem, fotografiate și urcate în platformă cu preț de evaluare”, a explicat Mironel Panțuroiu.
Practic, fiecare vagon, locomotivă sau imobil trebuie localizat, verificat și fotografiat înainte de a putea fi introdus în sistemul de licitații online al ANAF.
Ce înseamnă falimentul CFR Marfă
Situația actuală reprezintă punctul culminant al unui proces început în urmă cu mai mulți ani. În luna mai, vicepremierul Oana Gheorghiu a confirmat că CFR Marfă a depus în instanță cererea de faliment. Compania se afla încă din martie 2020 într-o procedură de concordat preventiv, menită să evite insolvența și să permită reorganizarea activităților.
Planul autorităților este ca activele și activitățile considerate viabile să fie transferate către noua companie Carpatica Feroviar, în timp ce vechea societate CFR Marfă va rămâne cu datoriile istorice și activele care urmează să fie lichidate.
Ce înseamnă această operațiune pentru români
Pentru contribuabili, miza este recuperarea unei părți cât mai mari din datoria către stat, astfel încât pierderile suportate indirect din bani publici să fie reduse.
În același timp, licitațiile ar putea reprezenta o oportunitate pentru companii din transport, logistică, industrie sau construcții, care ar putea cumpăra active la prețuri sub cele de piață.
Cazul CFR Marfă este însă și un nou semnal privind dificultățile cu care se confruntă unele dintre marile companii de stat. După ani de restructurări, datorii și încercări de salvare, una dintre cele mai importante firme din transportul feroviar de marfă din România se apropie de finalul unei istorii care a început cu decenii în urmă, iar statul încearcă acum să recupereze cât mai mult din miliardele de lei pierdute.