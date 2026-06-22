Vagoane, locomotive, terenuri și clădiri, scoase la vânzare de ANAF. Cum arată bunurile CFR Marfă care urmează să fie vândute

„Depunem eforturi să vindem și să recuperăm cât mai mult înainte ca societatea să intre eventual chiar în faliment spre finalul anului. Vânzarea acum, transparent, prin platforma online a ANAF considerăm că este cea mai bună variantă ca statul să recupereze cât mai mult din sumele datorate de societate”, a declarat Panțuroiu pentru Profit.ro.

În prezent, legislația obligă ANAF să publice bunurile timp de 30 de zile înainte de licitație, iar procedura efectivă durează încă 10 zile. Fiscul analizează însă posibilitatea scurtării unor termene pentru a accelera procesul.

Ce bunuri vor ajunge la licitație

Dimensiunea operațiunii este impresionantă chiar și pentru standardele ANAF. Datele arată că sub sechestru se află nu mai puțin de 13.068 de bunuri evaluate la aproape 3 miliarde de lei. Printre acestea se numără:

13.068 de vagoane de marfă evaluate la 1,41 miliarde lei;

614 locomotive estimate la 675 milioane lei;

850 de imobile din țară evaluate la 281,6 milioane lei;

23 de imobile din București;

aproximativ 5.800 de bunuri mobile, inclusiv autoturisme și utilaje;

participații și acțiuni în valoare de peste 183 milioane lei;

peste 3.000 de imobile neîntabulate.

Multe dintre aceste active sunt însă vechi și se află într-un stadiu avansat de degradare, ceea ce înseamnă că este puțin probabil să fie vândute la valorile estimate inițial.

Cum vor fi pregătite licitațiile

ANAF a mobilizat toate structurile teritoriale pentru identificarea și inventarierea activelor.

„Este o campanie în toată țara, tuturor unităților fiscale li s-a solicitat să identifice bunurile pe care să le urce în platformă. Bunurile, de exemplu vagoanele, trebuie găsite pe unde se află, identificate conform datelor pe care le avem, fotografiate și urcate în platformă cu preț de evaluare”, a explicat Mironel Panțuroiu.

Practic, fiecare vagon, locomotivă sau imobil trebuie localizat, verificat și fotografiat înainte de a putea fi introdus în sistemul de licitații online al ANAF.

Ce înseamnă falimentul CFR Marfă

Situația actuală reprezintă punctul culminant al unui proces început în urmă cu mai mulți ani. În luna mai, vicepremierul Oana Gheorghiu a confirmat că CFR Marfă a depus în instanță cererea de faliment. Compania se afla încă din martie 2020 într-o procedură de concordat preventiv, menită să evite insolvența și să permită reorganizarea activităților.

Planul autorităților este ca activele și activitățile considerate viabile să fie transferate către noua companie Carpatica Feroviar, în timp ce vechea societate CFR Marfă va rămâne cu datoriile istorice și activele care urmează să fie lichidate.