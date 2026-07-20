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Vacanță de peste 2.000 de euro în Bulgaria, transformată într-o dezamăgire. Ce a găsit un român la resort

Vacanță de peste 2.000 de euro în Bulgaria, transformată într-o dezamăgire. Ce a găsit un român la resort
Imagine reprezentativă de ilustrație
Ionuț Vieriu
de Ionuț Vieriu
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O vacanță all inclusive petrecută în stațiunea Obzor din Bulgaria a devenit subiect de dezbatere pe un forum dedicat turiștilor români, după ce un bărbat și-a exprimat public nemulțumirea față de serviciile primite. Acesta susține că a plătit 2.198 de euro pentru un sejur de opt zile destinat unui grup format din trei adulți și un copil, însă spune că experiența a fost departe de așteptările pe care le avea. Relatarea sa a atras zeci de comentarii din partea altor români, iar opiniile au fost împărțite între cei care i-au dat dreptate și cei care au afirmat că au avut concedii reușite în același resort.

Cuprins
  1. Turistul spune că serviciile nu au fost pe măsura prețului plătit
  2. Alți turiști recomandă o altă variantă pentru vacanțele în Obzor
  3. Nu toți turiștii au avut aceeași experiență
  4. Unii români spun că au ales alte destinații

Turistul spune că serviciile nu au fost pe măsura prețului plătit

În mesajul publicat pe Forum Bulgaria, românul explică faptul că s-a cazat la Sunrise All Suites Resort, aflat în apropierea complexului Blue Magic. El precizează că nu era la prima vizită în această zonă și că a revenit cu speranța că situația s-a îmbunătățit față de trecut.

Impresia pe care a avut-o după sosire a fost însă una complet diferită de cea așteptată.

„Sunt în Obzor, cazat la Sunrise All Suite Resort, în spatele resortului Blue Magic. Am mai încercat odată să vin aici, am zis că s-a schimbat ceva. Nimic, dezastru. Mâncare fără gust, câteva feluri și alea mai nimic, se repetă în fiecare zi aceeași poveste. Camera s-a degradat, paturile sunt degradate, apă la piscină sloi.”

Nemulțumirile sale nu s-au oprit la condițiile de cazare și la mesele incluse în pachetul all inclusive. Turistul afirmă că și amplasarea șezlongurilor puse la dispoziția clienților i-a creat un disconfort.

„Cireașa de pe tort, șezlongurile resortului sunt departe de apă, într-o căldură, vă dați seama. Dar sunt niște șezlonguri pe plajă, însă cu plată. Am plătit all inclusive cu mențiunea că au șezlonguri pe plajă.”

Autorul postării a precizat că pentru sejurul de opt zile destinat celor trei adulți și unui copil a achitat suma de 2.198 de euro.

Foto-Facebook

Foto-Facebook

Alți turiști recomandă o altă variantă pentru vacanțele în Obzor

Experiența prezentată de turist a fost comentată de numeroși utilizatori ai forumului, iar o parte dintre aceștia spun că problema nu este neapărat stațiunea, ci alegerea unui pachet all inclusive.

Un utilizator consideră că partea de sud a stațiunii este mai potrivită pentru cei care aleg să își petreacă vacanța în Obzor.

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„În Obzor merită mers în partea de sud, cea a vechiului oraș. Și nu vă trebuie all inclusive, pentru că au foarte multe terase unde se mănâncă bine.”

Un alt participant la discuție susține că mesele servite în oraș reprezintă o alternativă mai bună decât serviciile oferite în resorturile all inclusive.

„Ideal acolo este să aveți o cazare ok, condiții și bani și să mâncați în centru. E dezastru la capitolul all inclusive de mulți ani. Partea de sud e foarte frumoasă și, dacă faceți calcule, masa va costa tot atât la taverne. Eu cred că vor dispărea resorturile din nord, fix așa cum au apărut. Se simte și acolo mâna unora care au preluat de la administrația germană ceva și au făcut «de capul lor» turism.”

Nu toți turiștii au avut aceeași experiență

Discuția a arătat însă că impresiile despre același resort diferă de la un turist la altul. Mai multe persoane au afirmat că au fost mulțumite de condițiile găsite și că intenționează să revină.

O turistă spune că va merge din nou în același complex și că, în cazul familiei sale, distanța până la șezlonguri nu a reprezentat un inconvenient.

„Noi am fost anul trecut și mergem din nou peste o săptămână, deci ne-a plăcut. Da, e adevărat că șezlongurile sunt departe de apă, dar pe noi nu ne-a deranjat. Am mers cu umbreluța și ne-am pus unde am vrut. Despre mâncare nu am ce comenta, tot timpul am găsit să mâncăm ceva bun, soțul e destul de pretențios. Scoicile au fost cele mai bune pe care le-am mâncat vreodată. Concediul e și cum ți-l faci tu să fie.”

O altă persoană apreciază raportul dintre cost și serviciile oferite.

„Am fost anul trecut, mergem și anul acesta. Dacă nu e lumea prea fițoasă, e ok. Noi am dat mai puțin de 800 de euro pe o săptămână. Raportul calitate-preț, zic eu, e bun. Anul trecut am avut o cameră mare, curată, se făcea curat zilnic și de foame și de sete nu moare nimeni, că ai ce să alegi. Șezlongurile nu sunt chiar departe.”

Unii români spun că au ales alte destinații

Printre comentarii s-au regăsit și opiniile unor turiști care spun că au renunțat complet la vacanțele petrecute în Obzor și preferă alte destinații.

„Eu am renunțat de mult la Obzor în favoarea Greciei. La Obzor mergeam când nu mă puteam deplasa pe distanțe lungi cu copiii mici. Unii vor spune că prețurile sunt altele. La mine calculul e așa: decât zece zile în condiții nasoale, mai bine cinci zile în condiții de vacanță adevărată. Banii sunt aceiași, timpul e mai mic, dar merită.”

Un alt utilizator a rezumat experiența proprie într-un mesaj scurt.

„Eu am fost în septembrie anul trecut, am și o recenzie în grup. Nu ne-a plăcut deloc.”

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