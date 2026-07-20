Vacanță de peste 2.000 de euro în Bulgaria, transformată într-o dezamăgire. Ce a găsit un român la resort

Impresia pe care a avut-o după sosire a fost însă una complet diferită de cea așteptată.

„Sunt în Obzor, cazat la Sunrise All Suite Resort, în spatele resortului Blue Magic. Am mai încercat odată să vin aici, am zis că s-a schimbat ceva. Nimic, dezastru. Mâncare fără gust, câteva feluri și alea mai nimic, se repetă în fiecare zi aceeași poveste. Camera s-a degradat, paturile sunt degradate, apă la piscină sloi.”

Nemulțumirile sale nu s-au oprit la condițiile de cazare și la mesele incluse în pachetul all inclusive. Turistul afirmă că și amplasarea șezlongurilor puse la dispoziția clienților i-a creat un disconfort.

„Cireașa de pe tort, șezlongurile resortului sunt departe de apă, într-o căldură, vă dați seama. Dar sunt niște șezlonguri pe plajă, însă cu plată. Am plătit all inclusive cu mențiunea că au șezlonguri pe plajă.”

Autorul postării a precizat că pentru sejurul de opt zile destinat celor trei adulți și unui copil a achitat suma de 2.198 de euro.

Alți turiști recomandă o altă variantă pentru vacanțele în Obzor

Experiența prezentată de turist a fost comentată de numeroși utilizatori ai forumului, iar o parte dintre aceștia spun că problema nu este neapărat stațiunea, ci alegerea unui pachet all inclusive.

Un utilizator consideră că partea de sud a stațiunii este mai potrivită pentru cei care aleg să își petreacă vacanța în Obzor.

„În Obzor merită mers în partea de sud, cea a vechiului oraș. Și nu vă trebuie all inclusive, pentru că au foarte multe terase unde se mănâncă bine.”

Un alt participant la discuție susține că mesele servite în oraș reprezintă o alternativă mai bună decât serviciile oferite în resorturile all inclusive.

„Ideal acolo este să aveți o cazare ok, condiții și bani și să mâncați în centru. E dezastru la capitolul all inclusive de mulți ani. Partea de sud e foarte frumoasă și, dacă faceți calcule, masa va costa tot atât la taverne. Eu cred că vor dispărea resorturile din nord, fix așa cum au apărut. Se simte și acolo mâna unora care au preluat de la administrația germană ceva și au făcut «de capul lor» turism.”

Nu toți turiștii au avut aceeași experiență

Discuția a arătat însă că impresiile despre același resort diferă de la un turist la altul. Mai multe persoane au afirmat că au fost mulțumite de condițiile găsite și că intenționează să revină.