Universul încă accelerează, iar energia întunecată rămâne unul dintre cele mai mari mistere ale științei

Cum măsoară oamenii de știință expansiunea universului

Pentru a înțelege cât de repede se extinde universul, cercetătorii folosesc supernovele de tip Ia, explozii stelare extrem de luminoase care apar atunci când o pitică albă, rămășița densă a unei stele aflate la finalul vieții, este distrusă. Aceste explozii sunt importante pentru astronomie deoarece au o luminozitate relativ constantă, ceea ce le transformă în repere cosmice.

Practic, dacă o supernovă de tip Ia pare mai slabă văzută de pe Pământ, ea se află mai departe. Dacă pare mai strălucitoare, este mai aproape. Prin compararea luminozității observate cu luminozitatea reală estimată, oamenii de știință pot calcula distanțe uriașe în spațiu. Aceste măsurători îi ajută să reconstruiască istoria expansiunii universului și să vadă cum s-a schimbat ritmul acesteia de-a lungul miliardelor de ani.

Un detaliu esențial este că, atunci când observăm obiecte foarte îndepărtate, privim, de fapt, în trecut. Lumina are nevoie de timp pentru a ajunge la noi, iar o supernovă aflată la miliarde de ani-lumină distanță ne arată cum arăta universul cu miliarde de ani în urmă. Astfel, astronomii pot compara diferite epoci cosmice și pot vedea dacă expansiunea a încetinit sau a accelerat.

De ce energia întunecată rămâne cheia misterului

Ideea că universul se extinde accelerat a fost anunțată în 1998 și a schimbat radical cosmologia. Până atunci, mulți cercetători presupuneau că gravitația ar trebui să încetinească treptat expansiunea începută odată cu Big Bangul, în urmă cu aproximativ 13,8 miliarde de ani. Observațiile au arătat însă ceva neașteptat: universul nu doar că se extinde, ci o face din ce în ce mai repede.

Pentru a explica acest fenomen, oamenii de știință au introdus conceptul de energie întunecată. Nimeni nu știe exact ce este, dar efectele sale par să domine structura universului. Materia obișnuită, adică stelele, planetele, gazul, praful cosmic și tot ceea ce putem vedea direct, reprezintă doar aproximativ 5% din conținutul universului. Materia întunecată, detectată prin efectele sale gravitaționale, ar reprezenta aproximativ 27%, iar energia întunecată aproximativ 68%.

Noua cercetare este importantă pentru că apără unul dintre pilonii acestui model cosmic. Echipa de astrofizicieni, din care fac parte și doi laureați ai Premiului Nobel, inclusiv Adam Riess, a reevaluat datele privind supernovele și a ajuns la concluzia că argumentele pentru încetinirea expansiunii nu se susțin. Potrivit noii analize, efectele invocate de studiul din 2025, legate de vârsta stelelor care produc supernovele, nu schimbă suficient rezultatele pentru a răsturna teoria accelerării cosmice.

Ce urmează pentru una dintre marile întrebări ale cosmologiei

Chiar dacă noul studiu întărește ideea că universul continuă să accelereze, misterul nu este rezolvat. Energia întunecată rămâne una dintre cele mai mari necunoscute ale fizicii moderne. Cercetătorii pot observa efectele sale, dar nu știu încă ce mecanism fundamental se află în spatele ei.