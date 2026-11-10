Universitățile românești nu țin pasul cu cele din străinătate. Ministrul Educației vorbește despre influența politică și rezistența la reformă

„Universitățile noastre, așa cum sunt ele, cu bune și rele, în raport cu ele însele, sunt cam la fel. Adică noi nu avem o scădere a calității cel puțin la marile universități în raport cu ele”, a declarat ministrul.

Acesta a indicat universitățile din China drept exemplu de instituții susținute prin investiții masive și finanțare diferențiată. În comparație, Costreie a criticat felul în care sunt distribuite resursele în sistemul românesc.

„Calitatea în sine a universităților românești nu s-a degradat, a rămas constantă, doar că nu suntem competitivi. China, o țară comunistă, are finanțare diferențiată masivă. România are cam la fel la toate”, a afirmat el.

Ministrul a descris finanțarea universităților de stat drept „destul de comunistă”, susținând că instituțiile primesc „cam la fel”.

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Legăturile politice, invocate ca obstacol în calea schimbării

Întrebat de ce nu modifică sistemul, Sorin Costreie a răspuns că „rezistența în sistem este foarte mare”. El a legat această opoziție inclusiv de interesele politice din jurul unor instituții de învățământ superior.

„Unele universități sunt legate prin niște fire politice. Vorbim despre baroni locali, despre tot felul de politicieni care sunt angajați acolo și normal că omul acela – nu vorbim de desființare – n-o să vrea nici măcar ca universitatea lui să fie plătită un pic mai prost decât universitățile mari, performante, care ar avea șanse”, a declarat ministrul.

Costreie a susținut că politizarea afectează atât universitățile, cât și școlile. În explicația sa, problema apare când ocuparea unei poziții depinde de sprijin politic, în loc să reflecte pregătirea și capacitatea profesională.

„Politizarea asta face foarte rău sistemului de educație fie că e la universități sau la școli. Pentru că este contrară unui sistem de avansare meritocratică”, a spus acesta.

Ministrul a făcut astfel diferența între promovarea pentru rezultate manageriale, didactice sau de cercetare și numirile bazate pe apartenență politică. El consideră că acest al doilea mecanism reduce competitivitatea sistemului.

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