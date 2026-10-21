Unde va lovi cel mai puternic următorul mare cutremur din România. Gheorghe Mărmureanu: „Ar fi dezastru”

Gheorghe Mărmureanu consideră că mai multe regiuni ar putea resimți puternic un viitor seism major.

„Cutremurele astea vrâncene sunt foarte curioase, sunt de mare adâncime. Ori, acolo unde sunt ele, o parte din energie se consumă pe drum, dar totuși nu întotdeauna”, a explicat seismologul.

În privința zonelor expuse, acesta a indicat „Moldova toată, Focșani, Muntenia, Dobrogea”. Efectele concrete nu pot fi însă stabilite dinainte. Ele vor depinde, printre altele, de magnitudine, adâncimea seismului și mecanismul de rupere.

Ce spune despre primele secunde ale unui cutremur

Profesorul a vorbit și despre modul în care poate fi perceput începutul unui seism vrâncean puternic.

„Dacă simțiți că sunteți în casă și aveți mișcare verticală importantă, trebuie să știți că în următoarele 10-15 secunde urmează ceva foarte puternic”, a declarat Mărmureanu, la România TV.

Afirmația nu trebuie interpretată ca o metodă de predicție a cutremurelor. Seismologia nu poate spune cu zile, luni sau ani înainte data și ora la care se va produce un cutremur major. Este vorba despre succesiunea undelor seismice după ce cutremurul s-a produs deja.

În cazul unui seism, recomandarea specialiștilor este ca oamenii să nu încerce să fugă pe scări în timpul mișcării seismice.

Când ar putea veni următorul mare seism

Mărmureanu evită să ofere o dată pentru următorul cutremur major și vorbește despre intervale de timp foarte mari.

„Depinde cum va fi planul de rupere, la ce adâncime va fi, depinde ce magnitudine va avea”, a explicat acesta.

Profesorul a avansat apoi intervale de ordinul deceniilor: