Fenomen neașteptat în București după cutremurul de 4,8. Ce zone ar putea avea cele mai mari probleme la un seism puternic

Mult mai neobișnuită a fost întreruperea temporară a unor comunicații telefonice.

„Cred că este mai degrabă o anomalie. Nu am văzut exact unde s-au întrerupt liniile telefonice, dar bănuiala mea este că întreruperile au apărut mai degrabă pentru că oamenii au vrut să afle ce fac cei dragi, nu neapărat pentru că infrastructura ar fi căzut”, a explicat Matei Sumbasacu, conform Adevărul.

Acesta precizează că verificările ISU în Centrul Vechi fac parte din procedurile normale și nu indică automat existența unor pagube.

Centrul Bucureștiului, una dintre zonele care ridică probleme

Pentru bucureșteni, întrebarea importantă este însă ce s-ar întâmpla în cazul unui cutremur cu adevărat puternic.

Centrul Capitalei este una dintre zonele care pot fi considerate vulnerabile, în primul rând din cauza numărului mare de clădiri vechi. Totuși, specialistul avertizează că nu există suficiente date pentru realizarea unei hărți precise care să arate că într-un anumit cartier cutremurul se va simți obligatoriu mai puternic.

Subsolul Bucureștiului diferă de la o zonă la alta, iar straturile de pământ pot amplifica sau diminua mișcarea seismică.

„Știm că se va simți diferit, dar nu știm în ce mod, nu știm unde se va simți mai puternic și unde mai slab, pentru că nu avem suficiente studii pentru a trage o concluzie”, explică inginerul.

Există însă și o a doua problemă: distribuția clădirilor vulnerabile. Lista imobilelor expertizate nu cuprinde toate clădirile Capitalei, astfel că absența unui bloc de pe această listă nu reprezintă, prin ea însăși, o garanție privind comportamentul său la un seism.

Probleme ar putea apărea și în cartierele de blocuri

Atenția se îndreaptă frecvent spre clădirile foarte vechi din centrul Bucureștiului, dar specialistul avertizează că surprizele pot apărea și în cartierele construite în perioada comunistă.