Unde poți călători fără viză cu pașaport românesc. România, în clasamentul celor mai puternice pașapoarte
Japonia și Brazilia sunt două exemple de destinații din afara Europei în care cetățenii români pot călători fără viză pentru vizite scurte, în condițiile stabilite de fiecare stat. Regatul Unit cere, în schimb, o autorizație electronică de călătorie înainte de plecare. Diferența este esențială când citești clasamentele pașapoartelor. Scorul României de 178 de destinații în Henley Passport Index se referă la locuri accesibile fără viză obținută în prealabil, nu exclusiv la intrarea fără nicio formalitate.
Două destinații în care românii pot intra fără viză
Japonia include România pe lista statelor ai căror cetățeni beneficiază de scutire de viză pentru șederi scurte. Ministerul japonez al Afacerilor Externe indică o perioadă de ședere de 90 de zile pentru cetățenii statelor din această categorie, cu excepțiile menționate separat în lista sa. Dacă plănuiești o călătorie turistică, acesta este un exemplu concret de intrare fără viză, nu doar de viză eliberată la sosire.
Și Brazilia include România între statele ai căror cetățeni sunt scutiți de viza de vizită. Informațiile publicate de autoritățile consulare braziliene arată că românii pot merge fără viză pentru turism, în limita a 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile. Condițiile de ședere trebuie respectate chiar dacă nu este necesară o cerere de viză înainte de plecare.
Regulile depind de țară, de scopul vizitei și de durata șederii. Înainte să cumperi biletul, verifică cerințele publicate de autoritățile destinației alese; un loc în clasament nu înlocuiește condițiile de intrare aplicabile călătoriei tale.
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Ce înseamnă scorul de 178 de destinații
Henley Passport Index acordă pașaportului românesc acces la 178 de destinații fără viză obținută înainte de călătorie. Metodologia sa include în acest scor intrarea fără viză, viza care se poate obține la sosire și autorizația electronică de călătorie, cunoscută drept ETA. O viză electronică ce necesită aprobare înainte de plecare este tratată diferit și nu primește același punctaj.
Regatul Unit arată de ce distincția contează în practică. Cetățenii români se află pe lista celor care pot solicita o ETA pentru vizite, dar autorizația trebuie obținută înainte de călătorie. Așadar, „fără viză prealabilă” nu înseamnă întotdeauna că poți pleca folosind numai pașaportul, fără un alt pas administrativ.
Henley folosește date IATA, completate prin propriile verificări, și își actualizează indexul lunar. Clasamentul analizează 227 de destinații.
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De ce Spania apare pe locul al treilea într-un alt clasament
Un clasament prezentat de Euronews Travel plasează Spania pe locul al treilea la nivel mondial, după Emiratele Arabe Unite și Singapore, și pe primul loc între statele europene. Este vorba despre clasamentul Passport Reports, în care pașaportul spaniol are un scor de mobilitate de 174. Euronews arată că scorul reunește 121 de destinații fără viză, 42 cu viză la sosire și 11 care cer autorizație electronică.
Scorul Spaniei de 174 și scorul României de 178 nu pot fi comparate direct, pentru că provin din clasamente diferite. Când alegi însă o destinație precisă, răspunsul decisiv rămâne regula de intrare publicată de țara în care vrei să călătorești.