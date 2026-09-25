Unde poți călători fără viză cu pașaport românesc. România, în clasamentul celor mai puternice pașapoarte

Și Brazilia include România între statele ai căror cetățeni sunt scutiți de viza de vizită. Informațiile publicate de autoritățile consulare braziliene arată că românii pot merge fără viză pentru turism, în limita a 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile. Condițiile de ședere trebuie respectate chiar dacă nu este necesară o cerere de viză înainte de plecare.

Regulile depind de țară, de scopul vizitei și de durata șederii. Înainte să cumperi biletul, verifică cerințele publicate de autoritățile destinației alese; un loc în clasament nu înlocuiește condițiile de intrare aplicabile călătoriei tale.

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Ce înseamnă scorul de 178 de destinații

Henley Passport Index acordă pașaportului românesc acces la 178 de destinații fără viză obținută înainte de călătorie. Metodologia sa include în acest scor intrarea fără viză, viza care se poate obține la sosire și autorizația electronică de călătorie, cunoscută drept ETA. O viză electronică ce necesită aprobare înainte de plecare este tratată diferit și nu primește același punctaj.

Regatul Unit arată de ce distincția contează în practică. Cetățenii români se află pe lista celor care pot solicita o ETA pentru vizite, dar autorizația trebuie obținută înainte de călătorie. Așadar, „fără viză prealabilă” nu înseamnă întotdeauna că poți pleca folosind numai pașaportul, fără un alt pas administrativ.

Henley folosește date IATA, completate prin propriile verificări, și își actualizează indexul lunar. Clasamentul analizează 227 de destinații.

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