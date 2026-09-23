Cum funcționează watermark-ul SynthID

Un watermark AI este, în esență, un semnal ascuns în conținut, care permite ulterior verificarea originii sale. În cazul SynthID-Text, sistemul intervine în procesul prin care modelul alege următorul token. În loc ca alegerea să se bazeze exclusiv pe procesul obișnuit de eșantionare, tehnologia introduce o cheie secretă și un mecanism prin care anumite variante primesc scoruri ascunse.

Una dintre componentele importante este „tournament sampling”. Modelul analizează un număr mare de tokenuri candidate, iar acestea intră într-un fel de competiție în mai multe runde. Cheia secretă este folosită pentru atribuirea scorurilor, iar tokenul care câștigă ajunge să fie folosit în textul final. Cine deține cheia poate analiza ulterior succesiunea de tokenuri și poate estima dacă textul a fost generat folosind watermark-ul.

Problema este că schimbarea selecției tokenurilor, chiar dacă este concepută astfel încât să nu fie sesizabilă de cititor, poate produce ceea ce cercetătoarea Andrea Siposova, specialistă în securitatea AI la Lasso Security, numește un efect de „sampling drift”. Cu alte cuvinte, mici modificări introduse în procesul de generare pot produce diferențe de comportament.

Cererile periculoase au primit răspunsuri diferite

Siposova a testat configurația „non-distortionary” a SynthID-Text folosind implementarea disponibilă în Hugging Face. Au fost folosite șase modele open-weight, iar cercetătoarea a comparat răspunsurile acestora la solicitări periculoase, cu și fără watermark.

Diferențele au fost mai evidente atunci când cererile au fost combinate cu tehnici de prompt injection. În anumite cazuri, modele care refuzau o solicitare periculoasă fără watermark au ajuns să răspundă la aceasta atunci când mecanismul de watermarking era activ.

Cercetarea nu spune că orice model va începe automat să accepte cereri periculoase după activarea SynthID. Efectul diferă în funcție de model și chiar de cheia secretă utilizată. Testele au arătat că schimbarea cheii poate modifica și ea comportamentul modelului, inclusiv probabilitatea ca acesta să urmeze o solicitare problematică.

Asta este important pentru că siguranța unui model nu se rezumă la textul pe care îl produce. În cazul unui agent AI, tokenurile generate pot decide ce instrument este apelat și ce argumente sunt trimise acelui instrument.