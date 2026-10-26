Un start-up vrea să creeze câini militari prin clonare și editare genetică. Cine a investit 200 de milioane de dolari în proiect

Warhound vrea să creeze o rezervă genetică de câini de elită

Proiectul pornește de la ideea că unele dintre cele mai performante animale folosite în misiuni ar putea deveni sursa unei noi generații de câini de lucru. Warhound intenționează să creeze o bancă biologică în care să păstreze material genetic provenit de la exemplare selectate pentru capacitățile lor.

Aceste animale ar putea fi clonate ulterior, iar tehnologiile de editare genetică ar putea fi folosite pentru modificarea anumitor caracteristici fizice și pentru îmbunătățirea longevității. Ben Lamm, unul dintre fondatorii companiei, susține că abordarea ar putea contribui și la reducerea numărului de câini care nu reușesc să termine programele de pregătire.

Câinii de lucru au un rol important în activitățile armatei, poliției și echipelor de intervenție. Aceștia sunt antrenați pentru detectarea substanțelor periculoase, identificarea amenințărilor și căutarea persoanelor. Selecția și pregătirea lor necesită timp, iar nu toate animalele ajung să îndeplinească cerințele necesare pentru misiuni.

Warhound urmărește să reducă această dependență de procesele clasice de selecție și reproducere. Totuși, obiectivele anunțate de companie nu înseamnă că toate îmbunătățirile propuse au fost deja demonstrate sau că animalele rezultate sunt pregătite pentru utilizare operațională.

Cine sunt fondatorii și ce rol va avea tehnologia militară

Warhound a fost fondată de Palmer Luckey, cofondator al companiei de tehnologie militară Anduril, și Ben Lamm, antreprenor cunoscut pentru proiectele sale din domeniul biotehnologiei. Cei doi au conceput inițiativa cu aproximativ 18 luni înainte de anunțarea finanțării.

Lamm a descris proiectul drept un fel de program „Captain America pentru câini”, făcând referire la posibilitatea de a combina îmbunătățirile biologice cu tehnologia avansată. Potrivit antreprenorului, scopul este dezvoltarea unor animale capabile să detecteze și să înțeleagă mai bine amenințările întâlnite pe câmpul de luptă.

Anduril urmează să contribuie la dezvoltarea unor veste de protecție și a unor tehnologii destinate câinilor de lucru. Echipamentele ar trebui să le îmbunătățească performanțele și să le ofere protecție în timpul misiunilor. Palmer Luckey a declarat că nu va deține acțiuni la Warhound și nu va participa la administrarea zilnică a companiei.