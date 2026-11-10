Un Sherlock Holmes fără Sherlock Holmes: de ce mi-a plăcut „The Final Problem”, miniseria de pe Netflix REVIEW

Benjamin Basil, interpretat de José Coronado, ajunge să investigheze cazul. Are însă un avantaj neobișnuit: în trecut, a devenit celebru interpretându-l pe Sherlock Holmes în filme. Acum trebuie să demonstreze că poate folosi metodele celebrului detectiv și în afara platoului de filmare. „The Final Problem” este o miniserie în patru episoade, lansată pe Netflix pe 25 septembrie 2026, adaptată după romanul omonim al scriitorului spaniol Arturo Pérez-Reverte.

Un actor care a jucat Sherlock Holmes trebuie să rezolve o crimă adevărată

Ideea din spatele personajului Benjamin Basil mi s-a părut una dintre cele mai bune ale serialului. Este un actor ajuns într-un moment dificil al carierei, care încearcă să-și recapete locul în industria cinematografică. Rolul lui Sherlock Holmes i-a adus faima, dar acum trebuie să demonstreze că inteligența și spiritul de observație pe care publicul i le asociază personajului pot fi folosite și într-o situație reală.

Basil nu este un detectiv profesionist, iar această diferență contează. El cunoaște convențiile poveștilor polițiste, știe cum ar trebui să arate o investigație și are experiența unui om care a petrecut mult timp interpretând un personaj celebru. În același timp, trebuie să se descurce cu propriile limite și cu oameni care nu au niciun motiv să-i spună adevărul.

Mi-a plăcut și felul în care serialul se joacă cu moștenirea lui Sherlock Holmes. Nu încearcă să-l transforme pe Basil într-o copie a detectivului lui Arthur Conan Doyle. Mai degrabă, folosește diferența dintre actor și personaj pentru a construi situații amuzante, dar și pentru a pune sub semnul întrebării cât de mult poate ajuta ficțiunea atunci când ai de rezolvat o crimă.

Un hotel izolat, treisprezece suspecți și o distribuție care ține misterul în viață

Unul dintre lucrurile care m-au atras la „The Final Problem” este atmosfera de roman polițist clasic. Acțiunea se desfășoară într-un spațiu limitat, unde personajele nu pot dispărea pur și simplu atunci când întrebările devin incomode. Fiecare are un trecut, propriile interese și motive să ascundă anumite informații. Odată ce poliția nu poate ajunge la hotel, suspiciunile se mută de la un personaj la altul.

Alături de José Coronado, distribuția îi include pe María Valverde, Martiño Rivas și Maribel Verdú. Valverde o interpretează pe Adela Figueroa, o tânără misterioasă, Rivas joacă rolul lui Francisco Foxá, un scriitor de thrillere care ajunge să-l ajute pe Basil, iar Verdú o interpretează pe Raquel Ausländer, administratoarea hotelului. Din distribuție mai fac parte Gonzalo de Castro, Cristina Kovani, José Condessa și Pepón Nieto.

Mi-a plăcut că personajele nu sunt introduse doar pentru a umple lista de suspecți. Relațiile dintre ele, micile rivalități și felul în care fiecare reacționează la investigație contribuie la tensiune. Într-un astfel de mister, distribuția are o misiune complicată: trebuie să păstreze ambiguitatea fără să transforme fiecare replică într-o încercare evidentă de a părea vinovată. Serialul reușește să mențină interesul pentru oamenii din hotel, nu doar pentru identitatea criminalului.