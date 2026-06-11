Un robot umanoid a urcat un vulcan de peste 6.000 de metri. Următoarea țintă este Everestul
Roboții umanoizi au trecut în ultimii ani de la demonstrații spectaculoase în laboratoare la teste în condiții reale, iar una dintre cele mai recente performanțe arată cât de repede evoluează această industrie. Un robot produs în China a reușit să ajungă pe vârful celui mai înalt munte din Ecuador, într-o expediție care până nu demult părea imposibilă pentru o mașinărie controlată de algoritmi.
Robotul, un model Unitree G1, a fost botezat „Pemba” de către echipa care l-a însoțit în aventură. Pentru a-i conferi un aspect mai apropiat de cel al unui alpinist, acesta a fost echipat inclusiv cu haine și mănuși, înainte de a porni spre una dintre cele mai dificile provocări din cariera sa, scrie Digital Trends.
Ascensiunea a avut loc pe Chimborazo, vulcanul ecuatorian care atinge 6.263 de metri altitudine și este cunoscut pentru terenul accidentat, porțiunile acoperite cu zăpadă și condițiile dificile întâlnite la mare înălțime.
Cum a reușit robotul să ajungă pe vârful Chimborazo
Spre deosebire de alpiniștii umani, robotul nu este afectat de lipsa oxigenului de la altitudini extreme. Funcționând exclusiv pe bază de energie electrică, acesta nu întâmpină probleme legate de respirație sau efort fizic în sensul clasic.
Cu toate acestea, ascensiunea nu a fost lipsită de dificultăți. Traseul a inclus numeroase porțiuni stâncoase și înclinații semnificative, iar robotul nu a putut parcurge întregul drum fără ajutor.
Potrivit echipei care a participat la expediție, Unitree G1 a fost capabil să avanseze autonom pe segmentele cu înclinații moderate. Problemele au apărut atunci când panta a depășit aproximativ 30 de grade, situații în care alpiniștii au intervenit pentru a-l stabiliza și a-l ajuta să continue urcarea.
Întreaga expediție a durat aproximativ 16 ore. Deși autonomia standard a robotului este estimată la aproximativ două ore, organizatorii nu au oferit detalii despre soluțiile utilizate pentru alimentarea pe durata întregii ascensiuni.
La finalul traseului, pe 5 iunie 2026, robotul a ajuns pe vârf împreună cu echipa sa de suport, marcând una dintre cele mai spectaculoase demonstrații realizate până acum de un robot umanoid în mediul montan.
Everestul, următoarea mare provocare pentru roboții umanoizi
Experiența de pe Chimborazo este privită de dezvoltatori ca un prim pas. Echipa intenționează acum să îmbunătățească mobilitatea robotului, astfel încât acesta să poată aborda terenuri și mai dificile.
Una dintre direcțiile de dezvoltare urmărite este folosirea brațelor pentru mai mult decât menținerea echilibrului. În viitor, roboții ar putea fi capabili să se prindă de stânci, să utilizeze corzi și să manipuleze echipamente specifice alpinismului, la fel ca un om.
Aceste capacități sunt încă la început de drum, însă testele desfășurate pe munte au evidențiat cât de mult pot contribui astfel de experiențe la evoluția roboticii. Practic, industria începe să exploreze un domeniu complet nou, în care mobilitatea și adaptarea la terenuri extreme devin criterii esențiale.
Înainte de a încerca Everestul, dezvoltatorii vor să testeze robotul pe Mauna Kea, muntele din Hawaii care depășește 4.200 de metri altitudine și este considerat mai dificil din cauza caracteristicilor terenului.
Obiectivul final este însă mult mai ambițios: o ascensiune pe Everest până la aproximativ 7.900 de metri. Planul depinde în prezent și de aspecte administrative, deoarece autoritățile din Nepal nu dispun încă de reglementări clare privind utilizarea roboților în astfel de expediții.