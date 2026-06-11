Un robot umanoid a urcat un vulcan de peste 6.000 de metri. Următoarea țintă este Everestul

Ascensiunea a avut loc pe Chimborazo, vulcanul ecuatorian care atinge 6.263 de metri altitudine și este cunoscut pentru terenul accidentat, porțiunile acoperite cu zăpadă și condițiile dificile întâlnite la mare înălțime.

Cum a reușit robotul să ajungă pe vârful Chimborazo

Spre deosebire de alpiniștii umani, robotul nu este afectat de lipsa oxigenului de la altitudini extreme. Funcționând exclusiv pe bază de energie electrică, acesta nu întâmpină probleme legate de respirație sau efort fizic în sensul clasic.

Cu toate acestea, ascensiunea nu a fost lipsită de dificultăți. Traseul a inclus numeroase porțiuni stâncoase și înclinații semnificative, iar robotul nu a putut parcurge întregul drum fără ajutor.

Potrivit echipei care a participat la expediție, Unitree G1 a fost capabil să avanseze autonom pe segmentele cu înclinații moderate. Problemele au apărut atunci când panta a depășit aproximativ 30 de grade, situații în care alpiniștii au intervenit pentru a-l stabiliza și a-l ajuta să continue urcarea.

Întreaga expediție a durat aproximativ 16 ore. Deși autonomia standard a robotului este estimată la aproximativ două ore, organizatorii nu au oferit detalii despre soluțiile utilizate pentru alimentarea pe durata întregii ascensiuni.

La finalul traseului, pe 5 iunie 2026, robotul a ajuns pe vârf împreună cu echipa sa de suport, marcând una dintre cele mai spectaculoase demonstrații realizate până acum de un robot umanoid în mediul montan.

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Experiența de pe Chimborazo este privită de dezvoltatori ca un prim pas. Echipa intenționează acum să îmbunătățească mobilitatea robotului, astfel încât acesta să poată aborda terenuri și mai dificile.