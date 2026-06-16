Un pilot cu aproape 40 de ani de experiență a dezvăluit unde s-ar așeza într-un avion dacă ar avea de ales

Ce loc ar alege un pilot experimentat

În cadrul emisiunii sale online, fostul pilot a fost întrebat dacă locurile din partea din spate a aeronavei sunt într-adevăr mai sigure decât cele din față.

Acesta a explicat că teoria este discutată de mulți ani, însă nu există suficiente dovezi care să demonstreze că o anumită zonă a avionului oferă întotdeauna un avantaj clar.

Cu toate acestea, Scheibner a recunoscut că în unele accidente partea frontală a aeronavei suportă cea mai mare parte a impactului. Din acest motiv, dacă ar fi obligat să aleagă între partea din față și cea din spate într-un scenariu ipotetic, ar opta pentru locurile din spate.

„Dacă aș ști că urmează un accident și ar trebui să aleg între cele două zone ale avionului, probabil aș merge în spate”, a explicat fostul pilot.

Ce au arătat studiile și experimentele

Discuția despre cel mai sigur loc din avion a fost alimentată și de un experiment celebru realizat în 2012. Atunci, un Boeing 727 a fost prăbușit controlat pentru a analiza efectele impactului asupra pasagerilor.

Rezultatele au indicat că manechinele amplasate în partea din spate a cabinei au înregistrat cele mai mari șanse teoretice de supraviețuire. Acest lucru a alimentat convingerea că locurile din spate ar putea fi mai sigure în anumite situații.

Și specialiști din domeniul aeronautic au susținut că partea frontală a avionului poate absorbi o mare parte din energia impactului, oferind uneori un avantaj pasagerilor aflați mai în spate.

De ce nu există un răspuns universal

Experții atrag însă atenția că fiecare accident este diferit. Locul impactului, viteza aeronavei, unghiul coliziunii și numeroși alți factori influențează decisiv rezultatul.