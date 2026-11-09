Un obelisc uriaș, plin de camere de supraveghere, a apărut în centrul Madridului. Ce mesaj transmite instalația misterioasă
O construcție neagră, în formă de obelisc, domină acum piața din fața Palatului Cibeles din Madrid. Structura este echipată cu numeroase camere de supraveghere și ecrane pe care trecătorii le pot privi prin mici deschideri de la nivelul solului. Deși aspectul amintește de un dispozitiv desprins dintr-un film SF, instalația este o lucrare de artă semnată de artistul spaniol SpY. Proiectul atrage atenția asupra extinderii supravegherii video în spațiile publice și asupra felului în care tehnologia schimbă relația oamenilor cu intimitatea.
Lucrarea poartă numele „Panopticon” și a fost amplasată într-un loc foarte vizibil din capitala Spaniei. Prin dimensiuni, aspect și poziționare, aceasta provoacă o reacție imediată, dar mesajul său depășește efectul vizual. Artistul urmărește să determine publicul să se gândească la cât de mult este observată viața de zi cu zi și la modul în care simpla posibilitate de a fi supravegheat poate influența comportamentul, scrie Futurism.
O structură de dimensiuni impresionante a apărut în fața Palatului Cibeles
Instalația „Panopticon” are forma unui obelisc triunghiular, cu laturile de aproximativ 20 de metri. Construcția neagră este amplasată chiar în fața Palatului Cibeles, o clădire administrativă impunătoare, inaugurată în 1919. Contrastul dintre arhitectura ornamentată a palatului și aspectul auster al instalației face ca aceasta să iasă și mai mult în evidență.
Obeliscul ocupă o parte importantă din piața publică și nu poate fi trecut cu vederea de cei care traversează zona. Dimensiunile sale îi obligă pe pietoni să își adapteze traseul, iar prezența camerelor de supraveghere contribuie la atmosfera neobișnuită pe care o creează lucrarea.
La prima vedere, construcția ar putea fi confundată cu un proiect tehnologic instalat de o companie privată sau cu un sistem destinat monitorizării populației. În realitate, camerele și ecranele fac parte dintr-o instalație artistică gândită tocmai pentru a provoca întrebări despre supravegherea tot mai prezentă în spațiile publice.
Camerele transmit imagini pe ecrane ascunse în interiorul obeliscului
În partea superioară a structurii sunt amplasate camere CCTV care surprind împrejurimile. Imaginile sunt transmise către mai multe ecrane instalate în interiorul obeliscului, iar publicul le poate urmări prin mici orificii aflate aproape de nivelul solului.
Perspectiva oferită de aceste camere este diferită de cea cu care oamenii sunt obișnuiți atunci când privesc o piață sau o stradă. Clădirile, pietonii și traficul apar din unghiuri neobișnuite, transformând peisajul cotidian într-o succesiune de imagini supravegheate.
Artistul SpY a explicat că imaginile dezvăluie fragmente ale spațiului urban din perspective neașteptate. În același timp, camerele surprind și elemente pe care volumul instalației le ascunde privirii directe. Astfel, obeliscul devine atât un obiect care atrage atenția asupra supravegherii, cât și un instrument prin care aceasta este demonstrată concret.
Publicul nu privește doar o sculptură cu aspect neobișnuit, ci are acces la imagini obținute printr-un sistem asemănător celor folosite în monitorizarea orașelor. Diferența este că, în acest caz, mecanismul este expus deliberat, iar oamenii sunt invitați să observe felul în care funcționează.
De ce se numește „Panopticon” și ce legătură are cu supravegherea
Numele instalației face trimitere la conceptul de panopticon, asociat cu ideea unui spațiu în care oamenii pot fi supravegheați fără să știe dacă sunt observați în fiecare moment. Conceptul a fost folosit în discuțiile despre control și disciplină, iar SpY îl aduce în contextul tehnologiei moderne.
Potrivit artistului, simpla posibilitate de a fi urmărit poate determina o persoană să își schimbe comportamentul, chiar și atunci când nu există un observator vizibil. În acest fel, supravegherea nu mai depinde doar de prezența efectivă a cuiva care urmărește imaginile, ci și de conștientizarea faptului că monitorizarea este posibilă.
Instalația transformă această idee într-o experiență publică. Camerele sunt vizibile, imaginile pot fi urmărite, iar construcția domină un spațiu prin care trec zilnic numeroși oameni. În loc să ascundă mecanismele de supraveghere, lucrarea le pune în prim-plan și îi invită pe trecători să reflecteze asupra lor.
Un avertisment despre felul în care tehnologia schimbă intimitatea
SpY consideră că relația oamenilor cu lumea este tot mai mult mediată de camere, ecrane și dispozitive digitale. Oamenii fotografiază, filmează, înregistrează și distribuie constant ceea ce se întâmplă în jurul lor. Prin aceste acțiuni, participă voluntar la sisteme în care imaginile pot deveni accesibile și altora.
Artistul atrage atenția că această participare schimbă raportul dintre intimitate și control. Într-o societate în care supravegherea este tot mai prezentă, granița dintre ceea ce este privat și ceea ce poate fi observat din exterior devine mai greu de delimitat.
„Panopticon” nu este, așadar, un simplu obiect decorativ amplasat în centrul Madridului. Prin dimensiuni și prin sistemul de camere și ecrane, instalația reproduce chiar mecanismul pe care îl critică. Trecătorii ajung să privească imagini surprinse de camere, în timp ce propria lor prezență face parte din peisajul monitorizat.