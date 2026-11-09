Un obelisc uriaș, plin de camere de supraveghere, a apărut în centrul Madridului. Ce mesaj transmite instalația misterioasă

O structură de dimensiuni impresionante a apărut în fața Palatului Cibeles

Instalația „Panopticon” are forma unui obelisc triunghiular, cu laturile de aproximativ 20 de metri. Construcția neagră este amplasată chiar în fața Palatului Cibeles, o clădire administrativă impunătoare, inaugurată în 1919. Contrastul dintre arhitectura ornamentată a palatului și aspectul auster al instalației face ca aceasta să iasă și mai mult în evidență.

Obeliscul ocupă o parte importantă din piața publică și nu poate fi trecut cu vederea de cei care traversează zona. Dimensiunile sale îi obligă pe pietoni să își adapteze traseul, iar prezența camerelor de supraveghere contribuie la atmosfera neobișnuită pe care o creează lucrarea.

La prima vedere, construcția ar putea fi confundată cu un proiect tehnologic instalat de o companie privată sau cu un sistem destinat monitorizării populației. În realitate, camerele și ecranele fac parte dintr-o instalație artistică gândită tocmai pentru a provoca întrebări despre supravegherea tot mai prezentă în spațiile publice.

Camerele transmit imagini pe ecrane ascunse în interiorul obeliscului

În partea superioară a structurii sunt amplasate camere CCTV care surprind împrejurimile. Imaginile sunt transmise către mai multe ecrane instalate în interiorul obeliscului, iar publicul le poate urmări prin mici orificii aflate aproape de nivelul solului.

Perspectiva oferită de aceste camere este diferită de cea cu care oamenii sunt obișnuiți atunci când privesc o piață sau o stradă. Clădirile, pietonii și traficul apar din unghiuri neobișnuite, transformând peisajul cotidian într-o succesiune de imagini supravegheate.

Artistul SpY a explicat că imaginile dezvăluie fragmente ale spațiului urban din perspective neașteptate. În același timp, camerele surprind și elemente pe care volumul instalației le ascunde privirii directe. Astfel, obeliscul devine atât un obiect care atrage atenția asupra supravegherii, cât și un instrument prin care aceasta este demonstrată concret.

Publicul nu privește doar o sculptură cu aspect neobișnuit, ci are acces la imagini obținute printr-un sistem asemănător celor folosite în monitorizarea orașelor. Diferența este că, în acest caz, mecanismul este expus deliberat, iar oamenii sunt invitați să observe felul în care funcționează.