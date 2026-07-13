Un frate stă în casa părinților, ceilalți doi își cer partea. Cine are dreptul să rămână în locuință, potrivit legii din 2026

Acest lucru nu înseamnă că primul frate este proprietarul dormitorului, al doilea al sufrageriei, iar al treilea al bucătăriei. Fiecare are o cotă ideală din întregul imobil.

Până la realizarea partajului, casa se află în indiviziune, iar moștenitorii sunt coproprietari. Articolul 1143 din Codul civil stabilește că nimeni nu poate fi obligat să rămână în indiviziune, astfel că oricare dintre moștenitori poate cere ieșirea din această situație.

Fratele care locuiește în casă nu devine automat proprietar

Una dintre cele mai frecvente confuzii apare atunci când un singur moștenitor a rămas în locuința părinților. De exemplu, unul dintre cei trei frați poate locui în casă după decesul părinților, în timp ce ceilalți doi au propriile locuințe. Simplul fapt că acesta folosește imobilul nu îi mărește cota de proprietate și nu anulează drepturile celorlalți.

Codul civil prevede că fiecare coproprietar poate folosi bunul comun atât timp cât nu schimbă destinația acestuia și nu împiedică exercitarea drepturilor celorlalți coproprietari.

Problema apare atunci când unul dintre frați își însușește practic întreaga casă și îi exclude pe ceilalți de la folosință. În anumite condiții, coproprietarul care exercită exclusiv folosința bunului împotriva voinței celorlalți poate fi obligat la despăgubiri.

Pe înțelesul tuturor, faptul că un frate locuiește singur în casa moștenită nu înseamnă automat că trebuie să plătească „chirie” celorlalți din prima zi. Situația se poate schimba însă dacă ceilalți coproprietari se opun folosinței exclusive și cer respectarea drepturilor lor.

Cine poate rămâne definitiv în locuință

Dacă unul dintre frați vrea să păstreze casa, cea mai simplă soluție este înțelegerea între moștenitori. Prin partaj, imobilul poate fi atribuit unui singur coproprietar, iar acesta va plăti celorlalți o sultă. Sulta este, explicat simplu, suma de bani care compensează partea din proprietate primită de ceilalți moștenitori.