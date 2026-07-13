Peste 550 de produse din sortimentul Lidl România costă sub 5 lei

Lidl România continuă să le ofere clienților produse de cea mai bună calitate la prețuri accesibile, într-o experiență de cumpărături simplă și relevantă pentru nevoile de zi cu zi ale românilor. Potrivit unei analize recente a prețurilor, peste 550 de produse din sortimentul permanent al retailerului sunt disponibile, în prezent, la prețuri sub 5 lei, contribuind la un coș de cumpărături mai avantajos.

Cele peste 550 de produse cu prețuri de maximum 5 lei fac parte dintr-un sortiment permanent construit în jurul categoriilor esențiale pentru consumul zilnic. Oferta include fructe și legume proaspete, carne, pește, lactate, produse congelate, alimente de bază, produse de panificație și patiserie, gustări, dulciuri și băuturi, dar și articole pentru îngrijire personală, întreținerea locuinței, hrană pentru animale de companie și produse pentru grădinărit. Prin modul în care își structurează sortimentul, Lidl urmărește să le ofere clienților posibilitatea de a găsi într-un singur loc produsele de care au nevoie, la cel mai bun raport calitate-preț.

Printre produsele din sortimentul permanent care ilustrează această politică de prețuri accesibile zi de zi se numără: Pilos Iaurt natur, 3,5% grăsime (400 g) – 2,89 lei, Bellarom Cappuccino, diverse sortimente (130 g) – 3,89 lei, Maître Jean-Pierre Croissant cu cremă (85 g) – 1,75 lei, Lord Nelson Ceai gălbenele / sunătoare (20 pliculețe) – 2,99 lei, Cămara Noastră Suc de mere presat direct, 100% fruct (200 ml) – 2,99 lei, Pilos Lapte de consum 1,5% grăsime (1 L) – 4,39 lei, Crownfield Cereale crocante cu gust de scorțișoară (250 g) – 4,99 lei, Crownfield Fulgi de ovăz integral (500 g) – 2,49 lei, Tastino Pâine Toast clasic (600 g) – 3,75 lei, Pikok Șuncă de pui (75 g) – 4,99 lei, Pilos Brânză topită triunghiuri (140 g) – 4,29 lei și Pilos Brânză Făgăraș 5,3% grăsime (200 g) – 4,55 lei.*

Lista completă de produse, actualizată la zi, poate fi consultată pe pagina Peste 550 de produse sub 5 lei sau direct în magazin.

Prin acest model, Lidl România își reconfirmă preocuparea de a face accesibile produse de cea mai bună calitate la prețuri mici unui număr cât mai mare de clienți. Sortimentul permanent este completat constant de promoțiile săptămânale, ofertele disponibile prin aplicația Lidl Plus și Săptămânile tematice desfășurate pe parcursul anului, astfel încât clienții să beneficieze de și mai multe oportunități de a cumpăra avantajos. Această abordare se regăsește în promisiunea „Știi că merită.”, care exprimă angajamentul Lidl de a aduce siguranță și valoare reală în viața comunităților din care face parte și o experiență de cumpărături care pune pe primul loc oamenii.

*Prețurile comunicate nu includ garanția pentru returnarea ambalajelor de 0,50 lei/ambalaj. Produsele enumerate sunt disponibile în limita stocului existent în magazine.