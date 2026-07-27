Un client Tesla și-a căutat contractul pentru panouri solare și a găsit o carte despre îngeri căzuți
Un proprietar american care folosește un sistem solar Tesla a intrat în cont pentru a consulta contractul de leasing semnat pentru locuință. În locul documentului juridic, platforma îi afișa Cartea lui Enoh, un text religios antic cunoscut pentru relatările despre îngeri căzuți și uriași.
Cazul pare desprins dintr-o glumă online, dar publicația care l-a relatat afirmă că a verificat situația și conversația clientului cu serviciul de asistență. Tesla ar fi recunoscut că documentul greșit apărea în cont, și-a cerut scuze și i-a transmis contractul corect prin e-mail. Compania nu a explicat public cum s-a produs înlocuirea.
Cum poate deveni un contract o carte veche de peste 2.000 de ani
Cartea lui Enoh este un text atribuit tradițional unei figuri biblice și redactat în forme vechi începând cu secolele dinaintea erei noastre. Nu face parte din majoritatea canoanelor biblice, dar este recunoscută în tradiția Bisericii Ortodoxe Etiopiene. Conținutul include povestea Veghetorilor, îngeri care coboară pe Pământ și dau naștere unei rase de uriași.
Nu se știe cum a ajuns textul în locul unui contract Tesla. Una dintre explicațiile posibile este o asociere greșită în sistemul de stocare: identificatorul contului clientului ar fi putut trimite către un alt fișier. O coliziune de denumiri, o eroare de migrare sau o modificare accidentală a bazei de date poate produce asemenea rezultate.
O altă ipoteză este folosirea cărții ca fișier demonstrativ în timpul testării. Textele aflate în domeniul public sunt folosite uneori de programatori pentru verificarea sistemelor de procesare, indexare și căutare. Dacă documentul a rămas într-un mediu de producție, o eroare de configurare l-ar fi putut asocia unui cont real.
A fost invocată și posibilitatea unui sistem automat bazat pe inteligență artificială, dar nu există dovezi că AI-ul a generat sau a selectat documentul. O asemenea explicație este tentantă datorită caracterului absurd al incidentului, însă o simplă eroare de backend este cel puțin la fel de plauzibilă.
Cazul cunoscut privește un singur client. Nu există informații care să arate că mii de contracte Tesla au fost înlocuite sau că documentele originale au fost pierdute definitiv. Totuși, incidentul ridică întrebări despre modul în care o companie păstrează și afișează acordurile juridice ale clienților.
De ce situația contează și pentru proprietarii de panouri din România
Un contract de leasing pentru panouri solare stabilește durata acordului, plățile, obligațiile de întreținere și condițiile în care proprietatea poate fi vândută. Documentul trebuie să rămână accesibil și identic cu versiunea semnată. Dacă fișierul din cont poate fi schimbat fără explicație, clientul nu mai poate considera platforma singura sursă sigură.
Situația este relevantă și pentru românii care au contracte cu instalatori, furnizori de energie, firme de finanțare sau agregatori. Chiar dacă documentele sunt disponibile într-o aplicație, descarcă versiunea semnată și păstreaz-o separat. O copie locală, una într-un serviciu cloud și, pentru contractele importante, o versiune tipărită reduc riscul pierderii accesului.
Verifică și semnătura electronică, data, anexele și numărul versiunii. Un fișier cu același nume poate fi modificat ulterior, în timp ce o copie păstrată imediat după semnare îți permite să demonstrezi conținutul acceptat. În cazul unui credit sau leasing pe zece ani, această precauție nu este exagerată.
Incidentul este cu atât mai sensibil pentru Tesla deoarece compania încearcă să-și relanseze activitatea de leasing solar. Cumpărătorul nu evaluează doar eficiența panourilor și economia la energie, ci și capacitatea furnizorului de a administra corect facturile, garanțiile și contractele.
Partea amuzantă a poveștii este contrastul dintre un acord financiar modern și o scriere despre apocalipsă și îngeri. Partea serioasă este că un contract legal nu ar trebui să poată fi înlocuit în contul clientului fără o urmă clară și fără o explicație tehnică.
Tesla a rezolvat problema imediată trimițând documentul corect. Rămâne însă întrebarea dacă firma a identificat cauza și dacă a verificat alte conturi. Pentru client, lecția este simplă: accesul online este comod, dar arhiva personală rămâne esențială.