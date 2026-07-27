Un client Tesla și-a căutat contractul pentru panouri solare și a găsit o carte despre îngeri căzuți

Cum poate deveni un contract o carte veche de peste 2.000 de ani

Cartea lui Enoh este un text atribuit tradițional unei figuri biblice și redactat în forme vechi începând cu secolele dinaintea erei noastre. Nu face parte din majoritatea canoanelor biblice, dar este recunoscută în tradiția Bisericii Ortodoxe Etiopiene. Conținutul include povestea Veghetorilor, îngeri care coboară pe Pământ și dau naștere unei rase de uriași.

Nu se știe cum a ajuns textul în locul unui contract Tesla. Una dintre explicațiile posibile este o asociere greșită în sistemul de stocare: identificatorul contului clientului ar fi putut trimite către un alt fișier. O coliziune de denumiri, o eroare de migrare sau o modificare accidentală a bazei de date poate produce asemenea rezultate.

O altă ipoteză este folosirea cărții ca fișier demonstrativ în timpul testării. Textele aflate în domeniul public sunt folosite uneori de programatori pentru verificarea sistemelor de procesare, indexare și căutare. Dacă documentul a rămas într-un mediu de producție, o eroare de configurare l-ar fi putut asocia unui cont real.

A fost invocată și posibilitatea unui sistem automat bazat pe inteligență artificială, dar nu există dovezi că AI-ul a generat sau a selectat documentul. O asemenea explicație este tentantă datorită caracterului absurd al incidentului, însă o simplă eroare de backend este cel puțin la fel de plauzibilă.

Cazul cunoscut privește un singur client. Nu există informații care să arate că mii de contracte Tesla au fost înlocuite sau că documentele originale au fost pierdute definitiv. Totuși, incidentul ridică întrebări despre modul în care o companie păstrează și afișează acordurile juridice ale clienților.

De ce situația contează și pentru proprietarii de panouri din România

Un contract de leasing pentru panouri solare stabilește durata acordului, plățile, obligațiile de întreținere și condițiile în care proprietatea poate fi vândută. Documentul trebuie să rămână accesibil și identic cu versiunea semnată. Dacă fișierul din cont poate fi schimbat fără explicație, clientul nu mai poate considera platforma singura sursă sigură.

Situația este relevantă și pentru românii care au contracte cu instalatori, furnizori de energie, firme de finanțare sau agregatori. Chiar dacă documentele sunt disponibile într-o aplicație, descarcă versiunea semnată și păstreaz-o separat. O copie locală, una într-un serviciu cloud și, pentru contractele importante, o versiune tipărită reduc riscul pierderii accesului.