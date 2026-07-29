Un agent AI a atacat singur rețeaua unui minister. Modul „YOLO” care schimbă spionajul cibernetic
Un atacator a folosit un agent autonom de inteligență artificială pentru a desfășura o parte importantă a unei operațiuni de spionaj împotriva Ministerului Finanțelor din Thailanda. Instrumentul open-source Hermes a fost activat în modul „YOLO”, care îi permite să execute comenzi periculoase fără să ceară aprobarea unui operator uman, potrivit raportului publicat de Hunt.io.
Operațiunea a fost observată între 9 și 13 iulie 2026. Cercetătorii au descoperit trei directoare lăsate public pe un server din Hong Kong. Acestea conțineau cod pentru exploatarea vulnerabilităților, parole furate, instrumente de acces la distanță și jurnale care arătau ce făcuse agentul AI.
Cazul este important deoarece AI-ul nu a fost folosit doar pentru a scrie cod sau pentru a oferi sfaturi. Hermes a executat efectiv comenzi în rețeaua victimei. A căutat sisteme, fișiere și servicii, a analizat configurații și a ajutat atacatorul să avanseze prin infrastructura ministerului.
Hermes putea executa comenzi fără supraveghere
Hermes este un agent AI autonom care poate folosi terminalul, naviga prin fișiere și apela diferite instrumente. Într-o configurație normală, sistemul poate cere confirmare înaintea comenzilor riscante. Modul „YOLO” elimină aceste opriri de siguranță.
Jurnalele găsite de Hunt.io arată că agentul a fost folosit pentru inventarierea sistemelor, descoperirea fișierelor și identificarea serviciilor disponibile. Hermes a executat și LinPEAS, un instrument care caută configurări greșite și posibilități de obținere a unor privilegii mai mari pe serverele Linux.
Atacatorii aveau pregătit cod pentru vulnerabilități cunoscute din Linux și Windows. Infrastructura includea web shell-uri, tuneluri HTTP și scripturi construite special pentru sistemele Ministerului Finanțelor. Cercetătorii nu au putut stabili cum a avut loc compromiterea inițială.
Cazul apare exact când companiile tehnologice își dezvoltă propriile armate de agenți AI împotriva hackerilor. Diferența este că aceeași autonomie poate fi folosită și ofensiv. Un agent nu obosește, poate repeta rapid comenzile și poate analiza volume mari de informații.
Atacatorii au pregătit și un malware numit Hades
Pe serverele analizate a fost găsit și Hades. Acesta este un implant personalizat, scris în limbajul Go pentru Windows și Linux. Malware-ul putea oferi acces la distanță, persistență, transfer de fișiere și executarea comenzilor direct în memoria sistemului.
Hades putea transforma un calculator compromis într-un punct intermediar pentru traficul atacatorilor. Printr-o asemenea tehnică, hackerii se pot deplasa spre alte sisteme interne și își pot ascunde mai bine activitatea.
Cercetătorii au identificat 585 de fișiere, cu o dimensiune totală de aproximativ 470 MB. Unele scripturi conțineau credențiale codificate direct și vizau inclusiv infrastructura Apache Hadoop a ministerului. Existau și instrumente pentru accesarea documentelor și a datelor asociate personalului.
Hunt.io nu a găsit dovezi că documentele PDF, Word, Excel sau registrele de personal au fost sustrase. Lipsa dovezilor nu confirmă însă că atacatorul nu a extras alte informații. Cercetătorii au putut analiza doar ceea ce a rămas expus pe infrastructura descoperită.
Performanțele recente arată că AI-ul poate depăși hackeri experimentați în găsirea și combinarea vulnerabilităților. Într-un atac real, această capacitate poate reduce timpul necesar unei operațiuni și numărul specialiștilor implicați.
Greșeala atacatorilor a scos la lumină întreaga operațiune
Operațiunea a fost descoperită deoarece cele trei directoare nu fuseseră protejate. Oricine le putea accesa și vedea codul, jurnalele agentului, instrumentele și o parte dintre datele folosite de atacatori.
Automatizarea a generat un volum mare de înregistrări. Acestea au devenit o hartă detaliată a operațiunii. AI-ul a accelerat atacul, dar a lăsat și mai multe urme decât ar fi putut produce o echipă atentă.
Infrastructura fusese asociată anterior cu ShadowPad, un malware folosit în campanii de spionaj atribuite unor grupuri chineze. Serverele erau găzduite în Hong Kong, iar cercetătorii au găsit și indicii în limba chineză. Hunt.io a evaluat cu un nivel redus spre mediu de încredere că operatorul putea fi vorbitor de chineză sau foarte familiarizat cu această limbă. Nu există însă o atribuire definitivă.
Ministerul thailandez nu a comentat public incidentul. Hunt.io și cercetătorul Bob Diachenko au notificat autoritățile responsabile de securitate cibernetică pe 15 iulie. Acestea au confirmat primirea avertismentului în aceeași zi.
Atacul arată de ce apărarea trebuie să funcționeze la aceeași viteză cu sistemele automatizate. Google dezvoltă deja agenți AI care vânează proactiv amenințări, dar cursa este abia la început. În viitor, o parte dintre cele mai importante conflicte digitale ar putea fi purtate între agenți care atacă și agenți care încearcă să-i oprească.