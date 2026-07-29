Cazul este important deoarece AI-ul nu a fost folosit doar pentru a scrie cod sau pentru a oferi sfaturi. Hermes a executat efectiv comenzi în rețeaua victimei. A căutat sisteme, fișiere și servicii, a analizat configurații și a ajutat atacatorul să avanseze prin infrastructura ministerului.

Hermes putea executa comenzi fără supraveghere

Hermes este un agent AI autonom care poate folosi terminalul, naviga prin fișiere și apela diferite instrumente. Într-o configurație normală, sistemul poate cere confirmare înaintea comenzilor riscante. Modul „YOLO” elimină aceste opriri de siguranță.

Jurnalele găsite de Hunt.io arată că agentul a fost folosit pentru inventarierea sistemelor, descoperirea fișierelor și identificarea serviciilor disponibile. Hermes a executat și LinPEAS, un instrument care caută configurări greșite și posibilități de obținere a unor privilegii mai mari pe serverele Linux.

Atacatorii aveau pregătit cod pentru vulnerabilități cunoscute din Linux și Windows. Infrastructura includea web shell-uri, tuneluri HTTP și scripturi construite special pentru sistemele Ministerului Finanțelor. Cercetătorii nu au putut stabili cum a avut loc compromiterea inițială.

Cazul apare exact când companiile tehnologice își dezvoltă propriile armate de agenți AI împotriva hackerilor. Diferența este că aceeași autonomie poate fi folosită și ofensiv. Un agent nu obosește, poate repeta rapid comenzile și poate analiza volume mari de informații.

Atacatorii au pregătit și un malware numit Hades

Pe serverele analizate a fost găsit și Hades. Acesta este un implant personalizat, scris în limbajul Go pentru Windows și Linux. Malware-ul putea oferi acces la distanță, persistență, transfer de fișiere și executarea comenzilor direct în memoria sistemului.

Hades putea transforma un calculator compromis într-un punct intermediar pentru traficul atacatorilor. Printr-o asemenea tehnică, hackerii se pot deplasa spre alte sisteme interne și își pot ascunde mai bine activitatea.