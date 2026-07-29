Ultima ora
România se împrumută din nou cu miliarde de euro. Ce sunt eurobondurile și ce înseamnă pentru români datoria făcută de stat
TEHNOLOGIE

Un agent AI a atacat singur rețeaua unui minister. Modul „YOLO” care schimbă spionajul cibernetic

Un agent AI a atacat singur rețeaua unui minister. Modul „YOLO” care schimbă spionajul cibernetic
Foto: Getty Images
Ozana Mazilu
de Ozana Mazilu
Google Urmărește pe Google

Un atacator a folosit un agent autonom de inteligență artificială pentru a desfășura o parte importantă a unei operațiuni de spionaj împotriva Ministerului Finanțelor din Thailanda. Instrumentul open-source Hermes a fost activat în modul „YOLO”, care îi permite să execute comenzi periculoase fără să ceară aprobarea unui operator uman, potrivit raportului publicat de Hunt.io.

Operațiunea a fost observată între 9 și 13 iulie 2026. Cercetătorii au descoperit trei directoare lăsate public pe un server din Hong Kong. Acestea conțineau cod pentru exploatarea vulnerabilităților, parole furate, instrumente de acces la distanță și jurnale care arătau ce făcuse agentul AI.

Cazul este important deoarece AI-ul nu a fost folosit doar pentru a scrie cod sau pentru a oferi sfaturi. Hermes a executat efectiv comenzi în rețeaua victimei. A căutat sisteme, fișiere și servicii, a analizat configurații și a ajutat atacatorul să avanseze prin infrastructura ministerului.

Hermes putea executa comenzi fără supraveghere

Hermes este un agent AI autonom care poate folosi terminalul, naviga prin fișiere și apela diferite instrumente. Într-o configurație normală, sistemul poate cere confirmare înaintea comenzilor riscante. Modul „YOLO” elimină aceste opriri de siguranță.

Jurnalele găsite de Hunt.io arată că agentul a fost folosit pentru inventarierea sistemelor, descoperirea fișierelor și identificarea serviciilor disponibile. Hermes a executat și LinPEAS, un instrument care caută configurări greșite și posibilități de obținere a unor privilegii mai mari pe serverele Linux.

Atacatorii aveau pregătit cod pentru vulnerabilități cunoscute din Linux și Windows. Infrastructura includea web shell-uri, tuneluri HTTP și scripturi construite special pentru sistemele Ministerului Finanțelor. Cercetătorii nu au putut stabili cum a avut loc compromiterea inițială.

Cazul apare exact când companiile tehnologice își dezvoltă propriile armate de agenți AI împotriva hackerilor. Diferența este că aceeași autonomie poate fi folosită și ofensiv. Un agent nu obosește, poate repeta rapid comenzile și poate analiza volume mari de informații.

Vezi și:
Frigiderele din 6 magazine din România s-au încălzit peste noapte. DNSC anunță un posibil atac cibernetic, similar celor din alte țări europene
Frigiderele magazinelor alimentare, atacate cibernetic în mai multe țări europene. Hackerii le-au crescut temperatura de la distanță

Atacatorii au pregătit și un malware numit Hades

Pe serverele analizate a fost găsit și Hades. Acesta este un implant personalizat, scris în limbajul Go pentru Windows și Linux. Malware-ul putea oferi acces la distanță, persistență, transfer de fișiere și executarea comenzilor direct în memoria sistemului.

Hades putea transforma un calculator compromis într-un punct intermediar pentru traficul atacatorilor. Printr-o asemenea tehnică, hackerii se pot deplasa spre alte sisteme interne și își pot ascunde mai bine activitatea.

Cercetătorii au identificat 585 de fișiere, cu o dimensiune totală de aproximativ 470 MB. Unele scripturi conțineau credențiale codificate direct și vizau inclusiv infrastructura Apache Hadoop a ministerului. Existau și instrumente pentru accesarea documentelor și a datelor asociate personalului.

Hunt.io nu a găsit dovezi că documentele PDF, Word, Excel sau registrele de personal au fost sustrase. Lipsa dovezilor nu confirmă însă că atacatorul nu a extras alte informații. Cercetătorii au putut analiza doar ceea ce a rămas expus pe infrastructura descoperită.

Performanțele recente arată că AI-ul poate depăși hackeri experimentați în găsirea și combinarea vulnerabilităților. Într-un atac real, această capacitate poate reduce timpul necesar unei operațiuni și numărul specialiștilor implicați.

Greșeala atacatorilor a scos la lumină întreaga operațiune

Operațiunea a fost descoperită deoarece cele trei directoare nu fuseseră protejate. Oricine le putea accesa și vedea codul, jurnalele agentului, instrumentele și o parte dintre datele folosite de atacatori.

Automatizarea a generat un volum mare de înregistrări. Acestea au devenit o hartă detaliată a operațiunii. AI-ul a accelerat atacul, dar a lăsat și mai multe urme decât ar fi putut produce o echipă atentă.

Infrastructura fusese asociată anterior cu ShadowPad, un malware folosit în campanii de spionaj atribuite unor grupuri chineze. Serverele erau găzduite în Hong Kong, iar cercetătorii au găsit și indicii în limba chineză. Hunt.io a evaluat cu un nivel redus spre mediu de încredere că operatorul putea fi vorbitor de chineză sau foarte familiarizat cu această limbă. Nu există însă o atribuire definitivă.

Ministerul thailandez nu a comentat public incidentul. Hunt.io și cercetătorul Bob Diachenko au notificat autoritățile responsabile de securitate cibernetică pe 15 iulie. Acestea au confirmat primirea avertismentului în aceeași zi.

Atacul arată de ce apărarea trebuie să funcționeze la aceeași viteză cu sistemele automatizate. Google dezvoltă deja agenți AI care vânează proactiv amenințări, dar cursa este abia la început. În viitor, o parte dintre cele mai importante conflicte digitale ar putea fi purtate între agenți care atacă și agenți care încearcă să-i oprească.

Poate profesorul să citească în fața clasei notele tuturor elevilor? Unde se termină informarea și începe expunerea copilului
Revista presei
Femeia.ro
Nathalia i-a scris iubitului, cu doar câteva minute înainte de tragedie. Ce s-a întâmplat în avionul prăbușit
Hit.ro
Au apărut ochelarii de soare care recunosc clădirile și obiectele din jur și îți explică ce privești
Romania TV
Cine este și ce avere are Elenita, soția lui Alfred Simonis, gazda parangheliei PSD care a imflamat România
Hope.ro
ADN-ul, corectat direct în organism? O premieră medicală ar putea schimba tratamentul bolilor genetice
Adevarul
Cum au putut fi aduși 28.000 de oameni să termine calea ferată din Defileul Jiului. „Ultimul asalt al muntelui”
Playsport.ro
Chivu, artist al revenirilor de la 0-2. A reușit o nouă minune cu Inter, de data aceasta cu...
Caloria.ro
„Pot să mă cert cu partenerul în fața copilului?”. Un psiholog a lămurit dilema cu care mulți părinți se confruntă EXCLUSIV
Zooland.ro
Capibarele par blânde și liniștite când trăiesc în grup, dar în spatele acestei imagini se ascunde o realitate surprinzătoare