Ultima zi de școală pentru elevii de clasa a VIII-a. Începe perioada de pregătire pentru Evaluarea Națională 2026. Calendarul complet

Când se termină școala pentru elevii de clasa a VIII-a

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, elevii de clasa a VIII-a încheie anul școlar pe 12 iunie 2026. Decizia de a finaliza cursurile mai devreme le oferă absolvenților de gimnaziu timp suplimentar pentru pregătirea examenelor.

Anul școlar 2025-2026 a avut pentru aceștia 35 de săptămâni de cursuri. În timp ce restul elevilor intră în vacanța de vară pe 19 iunie, cei din clasa a VIII-a vor dedica următoarele zile recapitulărilor și simulărilor de examen.

Rezultatele obținute la Evaluarea Națională vor fi folosite la repartizarea computerizată în licee, motiv pentru care această perioadă este una extrem de importantă.

Ce urmează după încheierea cursurilor

După 12 iunie, elevii nu intră încă în vacanță. Urmează ultimele zile de pregătire înainte de probele scrise.

Mulți aleg să rezolve subiecte din anii anteriori, să participe la ședințe de pregătire suplimentară sau să își organizeze un program de recapitulare. Specialiștii recomandă ca în această perioadă accentul să fie pus pe consolidarea informațiilor deja învățate și pe exersarea rezolvării subiectelor în timpul prevăzut la examen.

Evaluarea Națională 2026 începe pe 22 iunie cu proba la Limba și literatura română. Examenul la Matematică este programat pe 24 iunie, iar elevii care studiază în limbile minorităților naționale vor susține proba la Limba și literatura maternă pe 26 iunie.

Cum te poți pregăti mai eficient pentru examen

Perioada rămasă până la Evaluarea Națională trebuie folosită inteligent. Profesorii recomandă evitarea învățării haotice și realizarea unui program clar, cu obiective zilnice.