Ultima zi de școală pentru elevii de clasa a VIII-a. Începe perioada de pregătire pentru Evaluarea Națională 2026. Calendarul complet
Elevii de clasa a VIII-a se apropie de unul dintre cele mai importante momente din parcursul lor școlar. Vineri, 12 iunie 2026, cursurile se încheie oficial pentru absolvenții de gimnaziu, cu o săptămână mai devreme decât pentru ceilalți elevi. Urmează o perioadă dedicată exclusiv pregătirii pentru Evaluarea Națională, examen care va conta decisiv la admiterea în liceu.
Pentru mulți elevi, zilele dintre încheierea cursurilor și primul examen reprezintă ultima etapă de recapitulare și consolidare a cunoștințelor acumulate în anii de gimnaziu.
Când se termină școala pentru elevii de clasa a VIII-a
Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, elevii de clasa a VIII-a încheie anul școlar pe 12 iunie 2026. Decizia de a finaliza cursurile mai devreme le oferă absolvenților de gimnaziu timp suplimentar pentru pregătirea examenelor.
Anul școlar 2025-2026 a avut pentru aceștia 35 de săptămâni de cursuri. În timp ce restul elevilor intră în vacanța de vară pe 19 iunie, cei din clasa a VIII-a vor dedica următoarele zile recapitulărilor și simulărilor de examen.
Rezultatele obținute la Evaluarea Națională vor fi folosite la repartizarea computerizată în licee, motiv pentru care această perioadă este una extrem de importantă.
Ce urmează după încheierea cursurilor
După 12 iunie, elevii nu intră încă în vacanță. Urmează ultimele zile de pregătire înainte de probele scrise.
Mulți aleg să rezolve subiecte din anii anteriori, să participe la ședințe de pregătire suplimentară sau să își organizeze un program de recapitulare. Specialiștii recomandă ca în această perioadă accentul să fie pus pe consolidarea informațiilor deja învățate și pe exersarea rezolvării subiectelor în timpul prevăzut la examen.
Evaluarea Națională 2026 începe pe 22 iunie cu proba la Limba și literatura română. Examenul la Matematică este programat pe 24 iunie, iar elevii care studiază în limbile minorităților naționale vor susține proba la Limba și literatura maternă pe 26 iunie.
Cum te poți pregăti mai eficient pentru examen
Perioada rămasă până la Evaluarea Națională trebuie folosită inteligent. Profesorii recomandă evitarea învățării haotice și realizarea unui program clar, cu obiective zilnice.
Una dintre cele mai eficiente metode este rezolvarea testelor oficiale și a subiectelor din anii trecuți. Astfel, elevii se familiarizează cu structura examenului și își pot identifica punctele slabe.
De asemenea, este utilă explicarea lecțiilor cu propriile cuvinte. Dacă un elev poate reda clar o noțiune fără să consulte manualul, înseamnă că a înțeles-o cu adevărat.
Odihna și organizarea sunt la fel de importante
În apropierea examenelor, mulți elevi încearcă să învețe cât mai mult și sacrifică orele de somn. Specialiștii atrag însă atenția că lipsa odihnei afectează memoria, concentrarea și capacitatea de analiză.
Un program echilibrat, cu pauze regulate și suficient timp pentru odihnă, poate avea efecte mai bune decât multe ore petrecute continuu la birou.
Emoțiile sunt firești înaintea unui examen important, însă acestea pot fi gestionate mai ușor atunci când elevul știe că s-a pregătit constant și organizat.
Calendarul Evaluării Naționale 2026
Înscrierea elevilor la examen se desfășoară în perioada 10-12 iunie 2026.
Programul probelor este următorul:
- 22 iunie 2026 – Limba și literatura română
- 24 iunie 2026 – Matematică
- 26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă
Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie 2026, până la ora 12:00.
În aceeași zi pot fi depuse contestațiile, iar vizualizarea lucrărilor și depunerea acestora continuă pe 2 și 3 iulie.
Contestațiile vor fi soluționate în perioada 4-7 iulie, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 8 iulie 2026.
După această etapă începe admiterea la liceu. Completarea fișelor de opțiuni este programată între 13 și 20 iulie, iar repartizarea computerizată va avea loc pe 22 iulie 2026.
Pentru elevii de clasa a VIII-a, următoarele săptămâni reprezintă ultima etapă înaintea unui examen care poate influența semnificativ traseul educațional din următorii ani.