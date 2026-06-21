Trucul simplu care face hainele să miroasă frumos săptămâni întregi. Ce să pui în dulap

Oricât de bine ar fi spălate și parfumate, hainele își pot pierde rapid mirosul plăcut dacă sunt păstrate într-un dulap închis pentru perioade mai lungi. Din fericire, există câteva soluții simple și ieftine care pot transforma șifonierul într-un spațiu mereu proaspăt parfumat.
Unul dintre cele mai populare trucuri folosite de gospodine este să pună o bucată de săpun parfumat printre haine. Metoda este simplă, costă foarte puțin și poate menține un miros plăcut în dulap timp de mai multe săptămâni.
Săpunul eliberează treptat aroma sa în spațiul închis al dulapului, iar hainele absorb discret parfumul. Spre deosebire de odorizantele puternice, mirosul este unul delicat și nu devine deranjant.
Pentru rezultate mai bune, săpunul poate fi așezat într-un săculeț textil subțire sau poate fi învelit într-o bucată de material care permite parfumului să se răspândească. Astfel, hainele nu intră în contact direct cu produsul.
Lavanda, vanilia, trandafirul sau aromele de citrice sunt printre cele mai apreciate variante pentru șifonier.
Pe lângă săpun, multe persoane folosesc săculeți cu flori uscate de lavandă. Aceștia oferă un miros plăcut și au avantajul că pot ține la distanță moliile care pot deteriora hainele.
O altă variantă este folosirea dischetelor demachiante sau a bucăților de vată pe care se aplică câteva picături de ulei esențial. Acestea pot fi așezate pe rafturi sau în sertare și înlocuite periodic.
Unii aleg chiar să pulverizeze foarte puțin parfum sau apă parfumată pe interiorul dulapului, însă această metodă trebuie folosită cu atenție pentru a evita apariția petelor sau a umezelii.
Dacă dulapul are deja un miros neplăcut, primul pas este aerisirea acestuia. Specialiștii recomandă golirea completă a rafturilor și ștergerea suprafețelor cu o soluție ușoară pe bază de apă și oțet.
După curățare, un recipient mic cu bicarbonat de sodiu poate fi lăsat în interior pentru câteva zile. Acesta ajută la absorbția mirosurilor neplăcute și la menținerea unui aer mai proaspăt.
De asemenea, hainele trebuie depozitate doar după ce sunt complet uscate. Chiar și o umiditate redusă poate favoriza apariția mirosului de mucegai și poate afecta întreaga garderobă.
Într-o perioadă în care există numeroase produse special create pentru parfumarea hainelor, soluțiile simple rămân printre cele mai eficiente. O bucată de săpun parfumat, un săculeț cu lavandă sau câteva picături de ulei esențial pot menține un miros plăcut în dulap fără costuri mari.
Cu puțină atenție și câteva ingrediente pe care mulți le au deja în casă, hainele pot rămâne proaspete și parfumate săptămâni întregi, chiar și atunci când nu sunt purtate zilnic.