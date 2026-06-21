Trucul simplu care face hainele să miroasă frumos săptămâni întregi. Ce să pui în dulap

De ce funcționează atât de bine săpunul parfumat

Săpunul eliberează treptat aroma sa în spațiul închis al dulapului, iar hainele absorb discret parfumul. Spre deosebire de odorizantele puternice, mirosul este unul delicat și nu devine deranjant.

Pentru rezultate mai bune, săpunul poate fi așezat într-un săculeț textil subțire sau poate fi învelit într-o bucată de material care permite parfumului să se răspândească. Astfel, hainele nu intră în contact direct cu produsul.

Lavanda, vanilia, trandafirul sau aromele de citrice sunt printre cele mai apreciate variante pentru șifonier.

Alte soluții care parfumează dulapul

Pe lângă săpun, multe persoane folosesc săculeți cu flori uscate de lavandă. Aceștia oferă un miros plăcut și au avantajul că pot ține la distanță moliile care pot deteriora hainele.

O altă variantă este folosirea dischetelor demachiante sau a bucăților de vată pe care se aplică câteva picături de ulei esențial. Acestea pot fi așezate pe rafturi sau în sertare și înlocuite periodic.

Unii aleg chiar să pulverizeze foarte puțin parfum sau apă parfumată pe interiorul dulapului, însă această metodă trebuie folosită cu atenție pentru a evita apariția petelor sau a umezelii.

Cum elimini mirosul de închis

Dacă dulapul are deja un miros neplăcut, primul pas este aerisirea acestuia. Specialiștii recomandă golirea completă a rafturilor și ștergerea suprafețelor cu o soluție ușoară pe bază de apă și oțet.