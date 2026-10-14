Trei aplicații Windows pe care le poți folosi și pe Linux, fără să renunți la programele preferate
Trecerea de la Windows la Linux nu înseamnă neapărat renunțarea la toate programele folosite zilnic. Adobe Photoshop, FL Studio și suita Microsoft Office pot rula pe Linux prin metode diferite, de la versiuni modificate ale Wine până la mașini virtuale care execută Windows în fundal. Configurarea nu este întotdeauna simplă, iar unele funcții pot avea limitări, însă există soluții pentru cei care vor să schimbe sistemul de operare fără să își abandoneze aplicațiile preferate, scrie How to Geek.
Adobe Photoshop poate fi instalat cu o versiune modificată de Wine
Wine este un instrument care permite rularea multor aplicații Windows pe Linux fără instalarea completă a sistemului de operare Microsoft. Compatibilitatea depinde însă de program, de versiunea sa și de componentele Windows de care are nevoie pentru a funcționa.
În cazul Adobe Photoshop, una dintre principalele dificultăți a fost instalatorul Creative Cloud. Acesta depinde de anumite componente Windows, inclusiv MSXML3 și MSHTML, pe care versiunea standard Wine nu le gestionează întotdeauna în modul așteptat de programul Adobe.
Problema a fost abordată la începutul anului 2026, când un dezvoltator cunoscut sub numele PhialsBasement a publicat un set de modificări pentru Wine. Acestea vizează comportamente legate de interpretarea XML și de componentele asociate tehnologiilor web mai vechi din Windows. Potrivit dezvoltatorului, modificările au permis finalizarea instalării pentru Photoshop 2021 și Photoshop 2025, ambele versiuni fiind raportate ulterior ca funcționale.
Pentru a evita modificarea instalării Wine folosite de alte aplicații, soluția descrisă presupune utilizarea unei versiuni Wine cu patch-uri, disponibilă în proiectul dezvoltatorului de pe GitHub, și crearea unui mediu separat, numit Wine prefix, destinat programelor Adobe.
În acel mediu poate fi pornit instalatorul Creative Cloud, după care utilizatorul se autentifică în contul Adobe și instalează Photoshop. Separarea mediului limitează riscul ca modificările făcute pentru aplicația Adobe să afecteze alte programe Windows rulate prin Wine.
Există însă câteva dezavantaje. Funcția drag-and-drop poate avea probleme, în special în mediile grafice care folosesc Wayland, iar performanța funcțiilor accelerate prin placa video depinde de drivere și de configurația sistemului. În plus, soluția folosește modificări neoficiale, care pot deveni incompatibile după actualizarea Creative Cloud.
FL Studio poate rula pe Linux cu ajutorul Bottles
FL Studio, aplicația de producție muzicală dezvoltată de Image-Line, nu oferă suport oficial pentru Linux. Cu toate acestea, programul poate fi configurat pentru a rula prin Wine, iar Bottles simplifică o parte dintre operațiunile necesare.
Bottles este o aplicație cu interfață grafică ce permite crearea unor medii Windows separate, fiecare cu propriile setări, componente și versiuni Wine. Astfel, nu este necesară administrarea manuală a tuturor parametrilor din terminal pentru fiecare program instalat.
Procesul începe cu instalarea Bottles, de exemplu prin versiunea Flatpak disponibilă pe Flathub. Apoi se creează un mediu de tip Application, se pornește instalatorul FL Studio și se finalizează configurarea. După instalare, programul poate fi adăugat în biblioteca Bottles și poate primi o scurtătură pe desktop.
Accesul la fișiere este un detaliu important. Dacă Bottles este instalat prin Flatpak, izolarea aplicației poate împiedica accesul direct la anumite directoare sau unități de stocare. Instrumente precum Flatseal permit ajustarea permisiunilor, astfel încât FL Studio să poată accesa bibliotecile de mostre audio și folderele în care sunt salvate proiectele.
Configurarea sunetului poate necesita mai multe teste. FL Studio folosește frecvent ASIO pentru reducerea latenței, însă acest sistem audio nu este disponibil nativ pe Linux. Unele configurații funcționează cu driverul ASIO inclus în FL Studio, prin PipeWire, în timp ce altele pot folosi WineASIO pentru conectarea la JACK sau PipeWire.
Rezultatele depind de echipament, distribuția Linux și setările audio. Ajustarea dimensiunii bufferului poate ajuta la găsirea unui compromis între întârzierea sunetului și apariția întreruperilor audio.
Și pluginurile VST pot influența experiența. Multe se instalează și funcționează în același mediu Bottles, dar cele care folosesc sisteme stricte de activare online sau protecții împotriva copierii pot întâmpina probleme.
Microsoft Office poate rula într-un Windows virtualizat
Dintre cele trei aplicații, Microsoft Office este una dintre cele mai dificile de folosit printr-un strat de compatibilitate precum Wine. Versiunile mai vechi, precum Office 2016, pot funcționa în anumite configurații, dar Microsoft 365 implică un instalator modern, autentificare în cont și actualizări frecvente.
O alternativă este rularea unei instalări Windows într-o mașină virtuală, folosind instrumente precum WinApps sau WinBoat. În loc să încerce să reproducă toate componentele Windows în Linux, această metodă folosește un mediu Windows real, care rulează în fundal.
Cele două soluții utilizează tehnologii precum FreeRDP și protocolul RemoteApp pentru a afișa aplicațiile Windows individual, în ferestre integrate în desktopul Linux. Astfel, Word, Excel și Outlook pot apărea alături de programele native, fără ca utilizatorul să fie nevoit să lucreze permanent într-o fereastră care afișează întregul desktop Windows.
WinApps se bazează mai mult pe scripturi și configurare prin fișiere text, ceea ce îl face potrivit pentru cei familiarizați cu terminalul. WinBoat oferă o interfață grafică mai accesibilă, care simplifică instalarea mediului Windows și identificarea aplicațiilor disponibile. Instrumentul permite și accesarea desktopului Windows complet atunci când este nevoie.
Această metodă are cerințe hardware mai ridicate decât rularea unei aplicații prin Wine. Sistemul trebuie să permită virtualizarea hardware prin KVM și să dispună de suficientă memorie RAM și spațiu de stocare. Este necesară și o licență Windows validă.
Principalul avantaj este compatibilitatea oferită de rularea programelor într-un mediu Windows autentic. Funcții precum macrocomenzile și extensiile Office au șanse mult mai mari să funcționeze ca pe un calculator cu Windows, deși performanța generală depinde în continuare de resursele disponibile și de configurarea sistemului virtualizat.
Ce soluție merită aleasă pentru fiecare aplicație
Cele trei exemple arată că nu există o singură metodă universală pentru rularea programelor Windows pe Linux. Wine modificat poate rezolva probleme specifice ale instalatorului Photoshop, Bottles simplifică administrarea mediului necesar pentru FL Studio, iar WinApps și WinBoat folosesc un Windows virtualizat pentru aplicațiile Office care depind de compatibilitate completă.
Alegerea depinde de cât timp poate fi alocat configurării și de cât de importante sunt anumite funcții. Pentru Photoshop, trebuie acceptate posibile probleme după actualizări și limitări ale unor funcții grafice. Pentru FL Studio, configurația audio și compatibilitatea pluginurilor pot necesita teste suplimentare. În cazul Office, virtualizarea oferă o cale mai apropiată de experiența Windows, dar consumă mai multe resurse.