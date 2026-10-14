Trei aplicații Windows pe care le poți folosi și pe Linux, fără să renunți la programele preferate

În cazul Adobe Photoshop, una dintre principalele dificultăți a fost instalatorul Creative Cloud. Acesta depinde de anumite componente Windows, inclusiv MSXML3 și MSHTML, pe care versiunea standard Wine nu le gestionează întotdeauna în modul așteptat de programul Adobe.

Problema a fost abordată la începutul anului 2026, când un dezvoltator cunoscut sub numele PhialsBasement a publicat un set de modificări pentru Wine. Acestea vizează comportamente legate de interpretarea XML și de componentele asociate tehnologiilor web mai vechi din Windows. Potrivit dezvoltatorului, modificările au permis finalizarea instalării pentru Photoshop 2021 și Photoshop 2025, ambele versiuni fiind raportate ulterior ca funcționale.

Pentru a evita modificarea instalării Wine folosite de alte aplicații, soluția descrisă presupune utilizarea unei versiuni Wine cu patch-uri, disponibilă în proiectul dezvoltatorului de pe GitHub, și crearea unui mediu separat, numit Wine prefix, destinat programelor Adobe.

În acel mediu poate fi pornit instalatorul Creative Cloud, după care utilizatorul se autentifică în contul Adobe și instalează Photoshop. Separarea mediului limitează riscul ca modificările făcute pentru aplicația Adobe să afecteze alte programe Windows rulate prin Wine.

Există însă câteva dezavantaje. Funcția drag-and-drop poate avea probleme, în special în mediile grafice care folosesc Wayland, iar performanța funcțiilor accelerate prin placa video depinde de drivere și de configurația sistemului. În plus, soluția folosește modificări neoficiale, care pot deveni incompatibile după actualizarea Creative Cloud.

FL Studio poate rula pe Linux cu ajutorul Bottles

FL Studio, aplicația de producție muzicală dezvoltată de Image-Line, nu oferă suport oficial pentru Linux. Cu toate acestea, programul poate fi configurat pentru a rula prin Wine, iar Bottles simplifică o parte dintre operațiunile necesare.

Bottles este o aplicație cu interfață grafică ce permite crearea unor medii Windows separate, fiecare cu propriile setări, componente și versiuni Wine. Astfel, nu este necesară administrarea manuală a tuturor parametrilor din terminal pentru fiecare program instalat.