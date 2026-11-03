Tratamentul hormonal la menopauză, reevaluat după un studiu pe 52.000 de femei. Ce au descoperit cercetătorii despre riscul de infarct și AVC
Terapia hormonală pentru menopauză rămâne unul dintre cele mai discutate subiecte din medicina dedicată sănătății femeilor. Deși poate ameliora simptome precum bufeurile, transpirațiile nocturne sau tulburările de somn, numeroase paciente ezită să înceapă tratamentul din cauza îngrijorărilor legate de posibilele efecte asupra inimii și vaselor de sânge. Un studiu de amploare aduce acum informații noi despre siguranța formulelor moderne.
Potrivit unor rezultate prezentate de American Heart Association, pe 2 noiembrie 2026, o analiză care a inclus peste 52.000 de femei a constatat că începerea terapiei hormonale contemporane, între 45 și 59 de ani, nu a fost asociată cu o creștere a riscului de infarct, accident vascular cerebral, cheaguri de sânge sau deces prematur în populația studiată.
Ce arată cercetarea desfășurată pe parcursul a peste un deceniu
Studiul a fost realizat în Israel, folosind informații medicale provenite din sistemul Clalit Health Services. Cercetătorii au analizat datele a 52.330 de femei cu vârste cuprinse între 45 și 59 de ani, fără antecedente de boli cardiovasculare, cheaguri de sânge sau cancer la momentul includerii.
Participantele au fost împărțite în două grupuri comparabile. Primul a inclus femei care au început terapia hormonală pentru menopauză, iar al doilea a fost format din femei care nu au urmat un asemenea tratament.
Pentru a reduce influența unor factori care ar fi putut modifica rezultatele, specialiștii au comparat participantele în funcție de vârstă, indice de masă corporală, tensiune arterială, colesterol, diabet, fumat și statut socioeconomic.
Perioada medie de urmărire a fost de aproximativ 12 ani, însă pentru unele paciente au fost disponibile informații medicale dintr-un interval de până la 23 de ani.
Rezultatele au indicat diferențe foarte mici între cele două grupuri. Aproximativ 4,4% dintre femeile care utilizau terapia hormonală au înregistrat un eveniment cardiovascular analizat, comparativ cu 4,6% dintre cele care nu urmau tratamentul.
În privința formării cheagurilor de sânge, proporția a fost de aproximativ 0,33% în ambele grupuri.
Cercetătorii au observat rezultate similare pentru mai multe forme de administrare a tratamentului, inclusiv comprimate, plasturi transdermici și geluri.
De ce au existat atât de multe temeri privind terapia hormonală
Îngrijorările legate de tratamentele hormonale au fost alimentate de cercetări mai vechi, care au identificat anumite riscuri cardiovasculare asociate administrării hormonilor.
Totuși, interpretarea acestor rezultate este complexă. Unele studii au inclus femei care începeau terapia la vârste mai înaintate sau la mulți ani după instalarea menopauzei. În plus, formulele și dozele utilizate anterior nu sunt întotdeauna identice cu cele prescrise în prezent.
Cercetarea anunțată în noiembrie 2026 încearcă să ofere o perspectivă asupra tratamentelor contemporane, administrate femeilor aflate într-un interval de vârstă în care terapia hormonală este frecvent luată în considerare.
Menopauza reprezintă o etapă importantă, iar efectele sale nu se limitează la dispariția menstruației. Modificările hormonale pot influența somnul, starea emoțională, sănătatea oaselor și calitatea vieții.
De aceea, medicii atrag atenția asupra importanței unor soluții individualizate pentru gestionarea menopauzei, în funcție de simptomele și istoricul medical al fiecărei paciente.
Ce trebuie înțeles înainte de a trage concluzii
Autorii cercetării subliniază că rezultatele sunt preliminare. Studiul urmează să fie prezentat la conferința American Heart Association Scientific Sessions 2026, desfășurată între 6 și 9 noiembrie, la Chicago.
De asemenea, fiind vorba despre o analiză observațională, rezultatele nu demonstrează o relație directă de cauzalitate. Pot exista diferențe între participante care nu au fost surprinse complet în dosarele medicale.
Cercetarea nu înseamnă nici că terapia hormonală este potrivită pentru toate femeile. Anumite afecțiuni, antecedente medicale sau riscuri individuale pot influența recomandările medicilor.
Mai mult, absența unei creșteri a riscului cardiovascular în populația analizată nu echivalează cu demonstrarea absenței tuturor riscurilor posibile ale tratamentului.
Specialiștii consideră însă că rezultatele contribuie la o înțelegere mai nuanțată a terapiei hormonale moderne și pot sprijini discuțiile dintre paciente și medici.
În contextul în care numeroase probleme de sănătate asociate schimbărilor hormonale necesită o abordare personalizată, noile date evidențiază importanța evaluării riscurilor individuale.
Concluzia cercetării nu este că temerile privind terapia hormonală trebuie ignorate, ci că deciziile medicale ar trebui să se bazeze pe dovezi actualizate, pe tipul tratamentului și pe particularitățile fiecărei paciente.