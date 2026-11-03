Tratamentul hormonal la menopauză, reevaluat după un studiu pe 52.000 de femei. Ce au descoperit cercetătorii despre riscul de infarct și AVC

Ce arată cercetarea desfășurată pe parcursul a peste un deceniu

Studiul a fost realizat în Israel, folosind informații medicale provenite din sistemul Clalit Health Services. Cercetătorii au analizat datele a 52.330 de femei cu vârste cuprinse între 45 și 59 de ani, fără antecedente de boli cardiovasculare, cheaguri de sânge sau cancer la momentul includerii.

Participantele au fost împărțite în două grupuri comparabile. Primul a inclus femei care au început terapia hormonală pentru menopauză, iar al doilea a fost format din femei care nu au urmat un asemenea tratament.

Pentru a reduce influența unor factori care ar fi putut modifica rezultatele, specialiștii au comparat participantele în funcție de vârstă, indice de masă corporală, tensiune arterială, colesterol, diabet, fumat și statut socioeconomic.

Perioada medie de urmărire a fost de aproximativ 12 ani, însă pentru unele paciente au fost disponibile informații medicale dintr-un interval de până la 23 de ani.

Rezultatele au indicat diferențe foarte mici între cele două grupuri. Aproximativ 4,4% dintre femeile care utilizau terapia hormonală au înregistrat un eveniment cardiovascular analizat, comparativ cu 4,6% dintre cele care nu urmau tratamentul.

În privința formării cheagurilor de sânge, proporția a fost de aproximativ 0,33% în ambele grupuri.

Cercetătorii au observat rezultate similare pentru mai multe forme de administrare a tratamentului, inclusiv comprimate, plasturi transdermici și geluri.