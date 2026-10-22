Cât ar putea crește pensiile militare în 2027. Ministrul Muncii spune că indexarea poate fi mai mare decât la civili

Pensiile militare ar putea crește mai mult

Florin Manole susține că pensiile militare trebuie analizate separat de cele din sistemul public, în principal pentru că acestea au rămas neactualizate o perioadă îndelungată.

„Nu aș vrea să egalez situația de la sistemul de pensii militare cu situația de la sistemul de pensii publice”, a declarat ministrul, argumentând că pensiile militarilor sunt „blocate de mult mai mult timp”.

Asta nu înseamnă că o majorare mai mare a fost deja aprobată. În acest moment există doar posibilitatea ca procentul aplicat pensiilor militare să fie diferit de cel pentru pensiile civile.

Ministrul a refuzat să înainteze un procent concret. Calculele vor fi făcute după rectificarea bugetară și vor trebui să țină cont atât de obligațiile legale, cât și de resursele disponibile și de ținta de deficit.

Cât ar costa indexarea pensiilor

O simulare informală existentă la Ministerul Muncii indică o cheltuială de maximum 9,6 miliarde de lei pentru indexarea pensiilor. Suma este însă o estimare preliminară și nu înseamnă că acești bani au fost deja alocați în buget.

„Calculele vor trebui făcute după rectificarea bugetară”, a explicat Florin Manole.

Miza este importantă pentru milioane de pensionari, mai ales într-un context în care scumpirile din ultimii ani au redus puterea de cumpărare. Ministrul Muncii a susținut că, după doi ani fără creșterea punctului de pensie, ajutoarele acordate punctual nu au putut înlocui o indexare propriu-zisă.

În cazul pensiilor militare, ministrul atrage atenția și asupra diferențelor foarte mari dintre beneficiari. Imaginea potrivit căreia toți pensionarii militari au venituri foarte ridicate nu reflectă situația întregului sistem.

„Sunt foarte mulți, sunt zeci de mii de pensionari militari care au pensii sub 3.000 de lei, sub 4.000 de lei”, a declarat Florin Manole.

Ce se întâmplă cu vârsta de pensionare

O altă precizare importantă privește vârsta de pensionare. Florin Manole spune că actualul Guvern nu intenționează să vină cu un nou proiect prin care aceasta să fie majorată pentru militari.