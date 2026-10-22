Cât ar putea crește pensiile militare în 2027. Ministrul Muncii spune că indexarea poate fi mai mare decât la civili
După o perioadă în care creșterea prețurilor și majorarea unor taxe au pus presiune pe bugetele familiilor, orice veste despre creșterea pensiilor sau a salariilor este așteptată cu interes. Pensionarii se uită deja spre 2027 și spre eventuala indexare a veniturilor, mai ales după doi ani în care, potrivit ministrului Muncii, puterea lor de cumpărare a fost afectată.
Pentru pensionarii militari apare acum o posibilitate suplimentară: indexarea pensiilor lor ar putea fi diferită și chiar mai mare decât cea acordată pensionarilor din sistemul public. Ministrul Muncii, Florin Manole, spune însă că procentul nu poate fi anunțat încă, pentru că decizia depinde de situația bugetară și de discuțiile cu Ministerul Finanțelor și premierul.
Pensiile militare ar putea crește mai mult
Florin Manole susține că pensiile militare trebuie analizate separat de cele din sistemul public, în principal pentru că acestea au rămas neactualizate o perioadă îndelungată.
„Nu aș vrea să egalez situația de la sistemul de pensii militare cu situația de la sistemul de pensii publice”, a declarat ministrul, argumentând că pensiile militarilor sunt „blocate de mult mai mult timp”.
Asta nu înseamnă că o majorare mai mare a fost deja aprobată. În acest moment există doar posibilitatea ca procentul aplicat pensiilor militare să fie diferit de cel pentru pensiile civile.
Ministrul a refuzat să înainteze un procent concret. Calculele vor fi făcute după rectificarea bugetară și vor trebui să țină cont atât de obligațiile legale, cât și de resursele disponibile și de ținta de deficit.
Cât ar costa indexarea pensiilor
O simulare informală existentă la Ministerul Muncii indică o cheltuială de maximum 9,6 miliarde de lei pentru indexarea pensiilor. Suma este însă o estimare preliminară și nu înseamnă că acești bani au fost deja alocați în buget.
„Calculele vor trebui făcute după rectificarea bugetară”, a explicat Florin Manole.
Miza este importantă pentru milioane de pensionari, mai ales într-un context în care scumpirile din ultimii ani au redus puterea de cumpărare. Ministrul Muncii a susținut că, după doi ani fără creșterea punctului de pensie, ajutoarele acordate punctual nu au putut înlocui o indexare propriu-zisă.
În cazul pensiilor militare, ministrul atrage atenția și asupra diferențelor foarte mari dintre beneficiari. Imaginea potrivit căreia toți pensionarii militari au venituri foarte ridicate nu reflectă situația întregului sistem.
„Sunt foarte mulți, sunt zeci de mii de pensionari militari care au pensii sub 3.000 de lei, sub 4.000 de lei”, a declarat Florin Manole.
Ce se întâmplă cu vârsta de pensionare
O altă precizare importantă privește vârsta de pensionare. Florin Manole spune că actualul Guvern nu intenționează să vină cu un nou proiect prin care aceasta să fie majorată pentru militari.
„Nu există niciun proiect de creștere a vârstei de pensionare și nu va exista niciun proiect de creștere a vârstei de pensionare în acest domeniu”, a afirmat ministrul.
Asta nu înseamnă însă că regulile actuale dispar. Legea adoptată în 2023 prevede deja creșterea etapizată a vârstei standard de pensionare pentru personalul din sistemul militar. Prin urmare, declarația ministrului se referă la faptul că nu va fi introdusă acum o nouă majorare peste mecanismul deja stabilit prin lege.
În funcție de condițiile în care și-au desfășurat activitatea și de prevederile legale aplicabile, anumite categorii pot beneficia în continuare de reduceri ale vârstei standard.
Actualizarea pensiilor militare a fost blocată de CCR
Discuția despre o nouă formulă de indexare vine și după blocajul produs în 2025. Curtea Constituțională a declarat atunci neconstituțională legea care prevedea actualizarea pensiilor militare în funcție de evoluția soldei sau a salariului de grad și de funcție.
Mecanismul ar fi permis ca pensiile aflate deja în plată să fie corelate cu veniturile militarilor activi. După decizia CCR, această variantă nu a mai putut fi aplicată în forma adoptată.
Când vor afla pensionarii cât primesc în plus
Acesta rămâne, de fapt, principalul semn de întrebare. Florin Manole spune că procentul va putea fi stabilit după rectificarea bugetară și după definitivarea indicatorilor necesari calculelor.
Ministerul Muncii trebuie să pună pe masă necesarul financiar, Ministerul Finanțelor trebuie să identifice resursele, iar decizia finală va fi luată împreună cu premierul, în condițiile respectării țintei de deficit.
Pentru pensionarii militari, noutatea este că Guvernul ia în calcul o abordare diferită de cea aplicată pensiilor civile, inclusiv posibilitatea unei indexări mai mari. Deocamdată însă, nu există un procent aprobat și nici o sumă concretă pe care fiecare pensionar să o poată adăuga pensiei actuale. Certitudinea privind valoarea majorării va veni abia după finalizarea calculelor bugetare.