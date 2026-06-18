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EDUCAȚIE

Titularizare 2026. Inspectoratele școlare afișează pe 3 iulie rezultatele inspecțiilor la clasă și ale probelor practice

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Titularizare 2026. Inspectoratele școlare afișează pe 3 iulie rezultatele inspecțiilor la clasă și ale probelor practice

Candidații înscriși la concursul național de Titularizare 2026 vor afla pe 3 iulie rezultatele obținute la inspecțiile speciale la clasă și la probele practice sau orale, potrivit calendarului oficial al mobilității personalului didactic pentru anul școlar 2026-2027.

Până la data de 30 iunie se desfășoară inspecțiile speciale la clasă, probele practice și probele orale, etape obligatorii pentru ocuparea posturilor didactice vacante sau rezervate din învățământul preuniversitar.

Când se afișează rezultatele la inspecțiile speciale la clasă

Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, rezultatele la probele practice, orale și la inspecțiile speciale la clasă vor fi afișate pe 3 iulie 2026.

Titularizarea reprezintă concursul prin care profesorii pot obține un post pe perioadă nedeterminată într-o unitate de învățământ. Pentru a deveni titulari, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7 atât la proba scrisă, cât și la inspecția specială la clasă.

În cazul celor care doresc să ocupe posturi pe perioadă determinată, ca suplinitori, este necesară obținerea unei note minime de 5 la ambele probe.

Metodologia prevede că inspecția specială la clasă se desfășoară pe durata unei ore de curs și este evaluată cu note de la 1 la 10. Rezultatul este comunicat candidatului chiar în ziua susținerii probei, iar activitatea este înregistrată audio.

Nota obținută la inspecția la clasă sau la proba practică reprezintă 25% din media finală folosită pentru repartizarea pe posturi.

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Următoarele etape din calendarul Titularizării 2026

După afișarea rezultatelor la inspecțiile speciale și probele practice, concursul continuă cu proba scrisă, programată pe 21 iulie 2026.

Calendarul principal al concursului este următorul:

  • 3 iulie 2026 – afișarea rezultatelor la probele practice, orale și la inspecțiile speciale la clasă;
  • 16 iulie 2026 – afișarea datelor de înscriere reactualizate ale candidaților;
  • 21 iulie 2026 – desfășurarea probei scrise;
  • 28 iulie 2026 – afișarea rezultatelor inițiale;
  • 28-29 iulie 2026 – depunerea contestațiilor;
  • 29 iulie – 3 august 2026 – soluționarea contestațiilor;
  • 4 august 2026 – afișarea rezultatelor finale;
  • 5-6 august 2026 – repartizarea candidaților pe posturile disponibile.

Cum se desfășoară inspecția specială la clasă

Inspecția specială la clasă este una dintre etapele esențiale ale concursului de Titularizare. Candidații trebuie să susțină o lecție în specializarea pentru care concurează, în fața unei comisii de evaluare.

Pentru anumite discipline sau posturi, în locul inspecției se organizează probe practice sau orale, în funcție de specificul postului. Și aceste probe sunt notate de la 1 la 10, iar rezultatele sunt comunicate în ziua susținerii.

Potrivit metodologiei, nota obținută la această etapă are o pondere importantă în calculul mediei finale, alături de rezultatul de la examenul scris, care rămâne decisiv pentru ocuparea unui post de titular sau suplinitor în anul școlar 2026-2027.

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