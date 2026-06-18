Titularizare 2026. Inspectoratele școlare afișează pe 3 iulie rezultatele inspecțiilor la clasă și ale probelor practice

Când se afișează rezultatele la inspecțiile speciale la clasă

Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, rezultatele la probele practice, orale și la inspecțiile speciale la clasă vor fi afișate pe 3 iulie 2026.

Titularizarea reprezintă concursul prin care profesorii pot obține un post pe perioadă nedeterminată într-o unitate de învățământ. Pentru a deveni titulari, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7 atât la proba scrisă, cât și la inspecția specială la clasă.

În cazul celor care doresc să ocupe posturi pe perioadă determinată, ca suplinitori, este necesară obținerea unei note minime de 5 la ambele probe.

Metodologia prevede că inspecția specială la clasă se desfășoară pe durata unei ore de curs și este evaluată cu note de la 1 la 10. Rezultatul este comunicat candidatului chiar în ziua susținerii probei, iar activitatea este înregistrată audio.

Nota obținută la inspecția la clasă sau la proba practică reprezintă 25% din media finală folosită pentru repartizarea pe posturi.

Următoarele etape din calendarul Titularizării 2026

După afișarea rezultatelor la inspecțiile speciale și probele practice, concursul continuă cu proba scrisă, programată pe 21 iulie 2026.

Calendarul principal al concursului este următorul: