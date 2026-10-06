„The Institute” revine cu sezonul 2. Trailerul îl dezvăluie pe Alfie Allen în rolul unui miliardar periculos din universul lui Stephen King
„The Institute”, serialul horror-thriller inspirat de romanul lui Stephen King, revine cu un al doilea sezon, iar MGM+ a lansat primul trailer amplu înaintea premierei din 8 noiembrie 2026. Potrivit Deadline , imaginile oferă și prima apariție consistentă a lui Alfie Allen în rolul lui Nolan Reeves, un miliardar excentric din industria tech care finanțează Institutul și care pare să aibă propriile planuri pentru organizație. Trailerul arată încă de la început că noul personaj nu va fi doar un sponsor din umbră, ci una dintre figurile centrale ale noii povești.
Serialul continuă astfel unul dintre cele mai recente proiecte TV bazate pe opera lui Stephen King, însă sezonul 2 intră pe un teritoriu diferit. Primul sezon a adaptat povestea romanului „The Institute”, publicat în 2019, în timp ce noile episoade duc personajele dincolo de evenimentele cărții. Practic, producția MGM+ începe să construiască o continuare originală în jurul universului imaginat de scriitor.
Alfie Allen intră în poveste ca miliardarul Nolan Reeves
Nolan Reeves este prezentat drept un miliardar european din tehnologie, excentric și extrem de influent, care se numără printre finanțatorii Institutului. Trailerul sugerează însă că implicarea lui merge mult mai departe de simpla finanțare. La un moment dat, personajul interpretat de Alfie Allen vrea să afle punctele slabe ale lui Luke Ellis, adolescentul care a devenit principala amenințare pentru organizație.
Alfie Allen este cunoscut publicului în special datorită rolului Theon Greyjoy din „Game of Thrones”. Actorul a mai apărut recent și în thrillerul „Girl Taken”, iar prestația sa într-un registru mult mai întunecat poate fi regăsită și în producția disponibilă pe SkyShowtime. În „The Institute”, personajul său pare construit pentru a aduce un alt tip de pericol: putere financiară, acces la tehnologie și suficiente resurse pentru a readuce organizația la viață.
Intrarea lui Reeves schimbă și dinamica poveștii. Dacă primul sezon era concentrat în mare măsură asupra copiilor captivi și asupra experimentelor desfășurate asupra lor, continuarea extinde conflictul spre oamenii care finanțează și protejează sistemul din exterior.
MGM+ confirmă că sezonul 2 revine pe 8 noiembrie, trailerul oficial fiind lansat pe 5 octombrie. Noua poveste este așteptată să aibă opt episoade, la fel ca primul sezon, iar miza pare să fie acum distrugerea definitivă a Institutului.
Luke și ceilalți copii vor să distrugă Institutul definitiv
Acțiunea sezonului 2 începe după evadarea lui Luke și a prietenilor săi din Dennison. După ce au scăpat, copiii nu intenționează doar să dispară și să încerce să-și reconstruiască viețile, ci caută o metodă prin care să pună capăt Institutului pentru totdeauna.
În tabăra opusă, Directorul încearcă să reconstruiască organizația și îl aduce alături de el pe Nolan Reeves. În același timp, Ms. Sigsby, interpretată din nou de Mary-Louise Parker, este fugară și caută o cale prin care să reintre în sistemul din care a făcut parte.
Este o schimbare importantă față de structura primului sezon. Copiii nu mai sunt doar victime captive într-un centru secret, ci devin participanți activi într-un conflict mult mai mare. Trailerul lasă impresia că lupta împotriva Institutului se transformă într-o confruntare care depășește zidurile unei singure facilități.
Serialul se înscrie într-o perioadă extrem de prolifică pentru adaptările după King. Universul autorului continuă să fie prezent pe televiziune și prin producții precum „IT: Welcome to Derry” sau „The Outsider”, iar interesul pentru poveștile sale pare departe de a se diminua.
Cine revine în distribuția sezonului 2 din „The Institute”
Joe Freeman revine în rolul lui Luke Ellis, în timp ce Ben Barnes îl interpretează din nou pe Tim Jamieson. Mary-Louise Parker continuă în rolul lui Ms. Sigsby, iar distribuția îi mai include pe Simone Miller în rolul Kalisha, Fionn Laird drept Nicky, Arlen So drept George, Robert Joy în rolul Dr. Hendricks și Hannah Galway drept Wendy.
Stephen King rămâne implicat în serial ca producător executiv, alături de Jack Bender, Benjamin Cavell, Gary Barber, Sam Sheridan, Ed Redlich și Michael Mahoney. Jack Bender revine și la regie, iar Benjamin Cavell semnează scenariul.
Continuarea este cu atât mai interesantă cu cât nu mai are un roman care să-i dicteze exact direcția. Sezonul 1 a acoperit cea mai mare parte a evenimentelor cărții, astfel că noile episoade dezvoltă personaje și conflicte originale pornind de la lumea creată de Stephen King. Producătorii au explicat încă de la reînnoirea serialului că au considerat că personajele și universul pot susține o poveste mai amplă decât cea din materialul original.
Este o strategie riscantă, dar nu neobișnuită pentru televiziune. Dacă primul sezon trebuia să convingă publicul că poate adapta atmosfera apăsătoare a romanului, sezonul 2 are o misiune mai dificilă: să demonstreze că „The Institute” poate exista și dincolo de carte.
Când apare sezonul 2 din „The Institute”
Premiera sezonului 2 este programată pentru 8 noiembrie 2026 pe MGM+. Serialul va fi lansat direct prin MGM+ în Statele Unite, Marea Britanie, Germania, Italia, Spania, Țările de Jos, Belgia, Brazilia, Mexic, Chile și Columbia, în timp ce Amazon MGM Studios Distribution se ocupă de distribuția în celelalte teritorii internaționale.
În România, primul sezon apare deja pe pagina locală Prime Video cu acces prin MGM+, însă comunicatul pentru sezonul 2 nu anunță separat o dată de lansare pentru România. Din acest motiv, disponibilitatea exactă a noilor episoade pe piața locală rămâne de confirmat.
Pentru fanii serialelor horror cu mister, trailerul indică un sezon cu o miză mai mare, mai puțin claustrofobic decât primul și cu un adversar care poate deveni rapid unul dintre cele mai interesante personaje ale producției.
Iar adăugarea lui Alfie Allen în rolul unui miliardar tech care vrea să reconstruiască Institutul oferă poveștii exact elementul de care avea nevoie pentru a merge dincolo de roman: un nou antagonist, suficient de puternic încât lupta copiilor să fie abia la început.