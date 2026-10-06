„The Institute” revine cu sezonul 2. Trailerul îl dezvăluie pe Alfie Allen în rolul unui miliardar periculos din universul lui Stephen King

Alfie Allen intră în poveste ca miliardarul Nolan Reeves

Nolan Reeves este prezentat drept un miliardar european din tehnologie, excentric și extrem de influent, care se numără printre finanțatorii Institutului. Trailerul sugerează însă că implicarea lui merge mult mai departe de simpla finanțare. La un moment dat, personajul interpretat de Alfie Allen vrea să afle punctele slabe ale lui Luke Ellis, adolescentul care a devenit principala amenințare pentru organizație.

Alfie Allen este cunoscut publicului în special datorită rolului Theon Greyjoy din „Game of Thrones”. Actorul a mai apărut recent și în thrillerul „Girl Taken”, iar prestația sa într-un registru mult mai întunecat poate fi regăsită și în producția disponibilă pe SkyShowtime. În „The Institute”, personajul său pare construit pentru a aduce un alt tip de pericol: putere financiară, acces la tehnologie și suficiente resurse pentru a readuce organizația la viață.

Intrarea lui Reeves schimbă și dinamica poveștii. Dacă primul sezon era concentrat în mare măsură asupra copiilor captivi și asupra experimentelor desfășurate asupra lor, continuarea extinde conflictul spre oamenii care finanțează și protejează sistemul din exterior.

MGM+ confirmă că sezonul 2 revine pe 8 noiembrie, trailerul oficial fiind lansat pe 5 octombrie. Noua poveste este așteptată să aibă opt episoade, la fel ca primul sezon, iar miza pare să fie acum distrugerea definitivă a Institutului.

Luke și ceilalți copii vor să distrugă Institutul definitiv

Acțiunea sezonului 2 începe după evadarea lui Luke și a prietenilor săi din Dennison. După ce au scăpat, copiii nu intenționează doar să dispară și să încerce să-și reconstruiască viețile, ci caută o metodă prin care să pună capăt Institutului pentru totdeauna.

În tabăra opusă, Directorul încearcă să reconstruiască organizația și îl aduce alături de el pe Nolan Reeves. În același timp, Ms. Sigsby, interpretată din nou de Mary-Louise Parker, este fugară și caută o cale prin care să reintre în sistemul din care a făcut parte.

Este o schimbare importantă față de structura primului sezon. Copiii nu mai sunt doar victime captive într-un centru secret, ci devin participanți activi într-un conflict mult mai mare. Trailerul lasă impresia că lupta împotriva Institutului se transformă într-o confruntare care depășește zidurile unei singure facilități.