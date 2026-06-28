Texte pierdute de aproape 2.000 de ani, citite cu ajutorul AI. Papirusurile arse de Vezuviu încep să fie descifrate

Biblioteca pe care nimeni nu o putea deschide

Papirusurile de la Herculaneum sunt printre cele mai spectaculoase comori ale Antichității. Problema este că, după erupția Vezuviului, sulurile au fost carbonizate și au devenit atât de fragile încât orice încercare de a le deschide fizic risca să le transforme în praf.

Soluția a venit din zona tehnologiei moderne: scanări cu raze X, reconstrucție digitală și modele AI capabile să identifice urmele de cerneală pe suprafața papirusului. Practic, cercetătorii nu mai deschid sulul, ci îl „desfac” virtual, strat cu strat, până când textul devine lizibil. Este o direcție despre care Playtech.ro a scris și în cazul primelor papirusuri ilizibile descifrate cu ajutorul AI.

AI-ul schimbă arheologia și studiul lumii antice

Descoperirea nu este importantă doar pentru pasionații de istorie, ci și pentru modul în care tehnologia poate recupera fragmente întregi din trecut. Vesuvius Challenge, proiectul care a atras cercetători, informaticieni și papyrologi din mai multe țări, oferă acum premii pentru echipele care pot descifra noi suluri din biblioteca antică.

În paralel, un proiect european finanțat cu 11,5 milioane de euro urmărește aplicarea metodei pe scară mai largă, astfel încât sute de papirusuri să poată fi citite fără să fie distruse. Dacă ritmul se menține, unele texte necunoscute ale filosofilor greci și romani ar putea ajunge pentru prima dată în fața cercetătorilor moderni.

Nu este singurul caz în care inteligența artificială ajută la descifrarea trecutului. AI-ul a fost folosit și pentru analizarea unor manuscrise de la Marea Moartă, dar și în proiecte dedicate descifrării limbilor vechi. Diferența, în cazul Herculaneum, este că tehnologia nu doar citește mai bine un text vizibil, ci recuperează scrieri care nu puteau fi atinse deloc.

Pentru cercetători, fiecare coloană descifrată poate însemna o voce antică readusă la viață. Iar pentru istorie, papirusurile arse de Vezuviu ar putea deveni una dintre cele mai importante biblioteci redescoperite cu ajutorul AI.