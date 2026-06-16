Tesla, lovită de un proces colectiv costisitor. Pompa de căldură ar putea deveni o problemă de sute de milioane de euro

De ce pompa de căldură este atât de importantă la o mașină electrică

La o mașină electrică, încălzirea habitaclului nu este un detaliu de confort, mai ales în țări cu ierni dure. Pompa de căldură ajută la încălzirea eficientă a cabinei și este legată de managementul termic al bateriei. Dacă sistemul cedează, problema nu înseamnă doar frig în mașină, ci și dezaburire afectată, autonomie redusă și, în anumite condiții, risc de siguranță.

În cazul invocat în Quebec, mașina ar fi avut probleme încă din perioada de garanție: senzori înlocuiți, resturi găsite în mecanismul ventilatorului și o defecțiune majoră care a dus la pierderea completă a încălzirii. Ulterior, în ianuarie 2026, după expirarea garanției de patru ani sau 80.000 km, proprietara spune că a apărut fum în timpul preîncălzirii cabinei, însoțit de miros chimic. Mașina avea 158.220 km, iar Tesla ar fi cerut înlocuirea întregii pompe de căldură pe cheltuiala clientei.

Suma plătită, aproximativ 3.050 de euro, este suficient de mare încât să schimbe percepția asupra costurilor de întreținere la un EV. În general, mașinile electrice sunt promovate ca având mai puține piese în mișcare și costuri mai mici decât modelele termice. Dar când o componentă integrată, greu de reparat în afara rețelei oficiale, cedează, factura poate deveni dureroasă.

Un risc major pentru Tesla în piețele cu ierni grele

Problemele pompei de căldură Tesla nu sunt noi. Au existat rapoarte încă din 2021 și 2022 despre pierderi de încălzire la temperaturi scăzute, inclusiv sub -10 grade Celsius. În America de Nord, autoritățile au investigat sau au impus rechemări pentru anumite modele, inclusiv din cauza afectării funcției de dezaburire a parbrizului.

Quebec este un loc foarte sensibil pentru un astfel de caz, pentru că iernile pot coborî frecvent sub -20 de grade Celsius. Dacă pompa de căldură nu funcționează corect acolo, problema devine mult mai serioasă decât într-un climat blând. În România, unde iernile pot fi severe în zonele de munte sau în estul țării, subiectul este relevant pentru oricine se gândește să cumpere o mașină electrică second hand.

Cererea de proces colectiv ar putea ajunge, potrivit estimărilor citate, la până la 400 de milioane de dolari canadieni, adică aproximativ 272 de milioane de euro. Nu înseamnă că Tesla va plăti automat această sumă. Procesul trebuie autorizat, iar instanța trebuie să decidă dacă acuzațiile sunt întemeiate. Totuși, cazul pune presiune pe companie într-un punct sensibil: costurile reale după expirarea garanției.

Pentru cumpărători, lecția este clară. La o mașină electrică, nu trebuie verificată doar bateria. Pompa de căldură, sistemul de încălzire, garanția, istoricul intervențiilor și comportamentul la temperaturi scăzute devin criterii foarte importante. O Tesla poate avea autonomie bună, performanțe excelente și software avansat, dar o reparație de peste 3.000 de euro schimbă rapid calculul costului total de proprietate.