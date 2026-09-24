Tesla aduce Superchargerul pliabil: 16 puncte de încărcare sosesc pe un singur camion

De la opt zile de montaj la o structură care se desfășoară

Tesla folosește elemente prefabricate de mai mulți ani. În 2022, o stație putea fi instalată în aproximativ opt zile, iar o generație din 2024 ar fi redus durata la patru zile și costul cu 15%. Accordion duce conceptul mai departe printr-o structură care se potrivește între locurile de parcare și poate transporta toate cele 16 posturi într-o singură cursă.

Economia nu vine doar din metal și beton. Mai puține transporturi, mai puține ore de lucru pe șantier și o punere în funcțiune mai rapidă înseamnă că stația începe să producă venit mai devreme. Pentru parcările magazinelor sau ale centrelor comerciale din România, un asemenea sistem ar putea reduce perioada în care zona este blocată de lucrări.

Totuși, modulul nu rezolvă cea mai dificilă problemă a fiecărui amplasament: racordarea la rețeaua electrică. Dacă distribuitorul nu poate oferi puterea necesară, cele 16 posturi instalate rapid pot rămâne limitate sau nefolosite. Nu există încă un anunț că sistemul Accordion va fi montat în România.

Our first Accordion Supercharger Our goal is to pre-assemble all Superchargers in a factory. If we can’t install Superchargers behind a curb, we now have a pre-assembled solution for Superchargers between parking spaces. 16 stalls per truck shipment, 20% cheaper to install,… pic.twitter.com/KlmczpLoPR — Tesla Charging (@TeslaCharging) September 15, 2026

Tesla încearcă să recupereze ritmul infrastructurii

La sfârșitul trimestrului al doilea din 2026, rețeaua Tesla număra peste 82.000 de conectori în aproximativ 8.700 de stații. Creșterea anuală s-a situat în jurul a 17%, sub ritmurile de 35% până la 45% întâlnite în anii de expansiune rapidă. Reducerea echipei de încărcare din 2024 a încetinit temporar proiectele, iar compania caută acum metode de scalare cu mai puține resurse.

Concurența vine și din China, unde BYD a anunțat mii de stații de foarte mare putere într-un interval de numai câteva luni. Diferența nu ține doar de numărul punctelor, ci și de energia pe care rețeaua locală o poate livra. Vitezele spectaculoase au nevoie de cabine de transformare, stocare și contracte de racordare pe măsură.

Pentru șoferul român, o stație construită mai repede este utilă doar dacă se află pe traseul potrivit, funcționează constant și are tarife transparente. Accordion poate accelera partea vizibilă a proiectului. Adevăratul test va fi dacă Tesla și partenerii pot obține la fel de repede puterea electrică din spatele modulelor.