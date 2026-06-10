Tesla adoptă „ștergătorul de cameră” pentru mașini autonome, dar vestea ridică o întrebare incomodă pentru proprietarii FSD

Brevetul Tesla descrie o soluție care nu curăță după un program fix, ci doar când sistemul detectează degradarea imaginii. Practic, mașina ar putea observa că o cameră nu mai oferă informații curate și ar declanșa automat pulverizarea și ștergerea lentilei. Este o soluție logică pentru Robotaxi, unde nu există un șofer care să coboare la benzinărie și să șteargă manual camera.

Problema este că proprietarii de Tesla care folosesc Autopilot sau FSD au semnalat de mult timp avertizări legate de camere obstrucționate. În ploaie, ninsoare, praf sau noroi, sistemul poate deveni mai puțin capabil sau poate cere intervenția șoferului. Într-un sistem bazat doar pe camere, fără radar și fără senzori ultrasonici, fiecare cameră blocată devine un unghi mort.

De ce contează pentru clienții Tesla

Partea delicată este diferența dintre flota Robotaxi și mașinile vândute clienților. Potrivit Electrek, vehiculele Robotaxi testate în Austin folosesc deja soluții de spălare pentru anumite camere, inclusiv camere laterale. Modelele pentru clienți nu au același hardware, iar integrarea ulterioară nu pare simplă. Asta ridică o întrebare incomodă: dacă sistemul este esențial pentru autonomie reală, de ce nu este prezent și pe mașinile cumpărate de clienți?

Tesla a spus de multe ori că serviciul Robotaxi folosește Model Y-uri apropiate de cele vândute publicului. Totuși, diferențele de hardware pot conta enorm. Un șofer român care cumpără o Tesla sperând că FSD va deveni, la un moment dat, condus autonom nesupravegheat, ar putea descoperi că mașina sa nu are echiparea necesară pentru astfel de scenarii.

Brevetul este important și pentru viitorul Cybercab, vehicul gândit pentru operare fără șofer. Într-o mașină fără volan sau fără intervenție umană, curățarea camerelor nu mai poate fi lăsată la întâmplare. O pată de noroi, o picătură înghețată sau praful de pe un drum de centură pot deveni obstacole tehnice reale.

Pentru publicul din România, concluzia este simplă: autonomia nu se rezolvă doar prin software și inteligență artificială. Are nevoie de hardware banal, robust și pregătit pentru vreme proastă. Uneori, viitorul condusului fără șofer depinde de ceva la fel de pământesc precum un ștergător minuscul.