Ultima ora
Cât ar urma să coste rovinieta în România, față de Bulgaria și Ungaria. Noile tarife pregătite pentru 1 octombrie
de Andrei Simion
TEHNOLOGIE

Telefonul tău vechi, transformat în server. Experimentul care poate schimba soarta smartphone-urilor aruncate

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Telefonul tău vechi, transformat în server. Experimentul care poate schimba soarta smartphone-urilor aruncate
Imagine reprezentativă de ilustrație. (Foto: Playtech)

Telefoanele vechi pe care mulți le uită prin sertare ar putea primi o a doua viață neașteptată: să devină mici servere. Google și cercetători de la University of California San Diego au testat o idee simplă, dar spectaculoasă: plăcile de bază din telefoane Pixel uzate pot fi scoase, montate în rack-uri și folosite în clustere de calcul.

Potrivit Google Research, proiectul pornește de la o problemă uriașă: miliarde de telefoane sunt aruncate sau abandonate, deși o parte dintre ele încă au putere de procesare suficientă pentru sarcini utile. În loc să devină direct deșeuri electronice, aceste dispozitive ar putea susține aplicații universitare, corectări automate de cod sau servicii de calcul cu impact mai mic asupra mediului.

Cum pot deveni telefoanele vechi mici servere

Ideea nu presupune folosirea telefonului complet, cu ecran, baterie și carcasă. Cercetătorii extrag placa de bază, adică partea care concentrează o parte importantă din amprenta de carbon a unui smartphone, apoi o integrează într-un sistem care poate fi administrat ca infrastructură de calcul.

În teste, un cluster format din 20 de telefoane a susținut încărcarea generată de peste 75 de studenți, într-o aplicație de corectare automată a codului. Mai mult, UC San Diego pregătește pentru toamna lui 2026 un sistem mult mai mare, cu 2.000 de plăci de Pixel, care ar putea acoperi simultan aproximativ 100 de cursuri.

De ce experimentul poate schimba soarta telefoanelor aruncate

Miza nu este ca telefoanele vechi să înlocuiască marile centre de date pentru inteligență artificială, ci să fie refolosite acolo unde puterea lor este suficientă. Pentru universități, laboratoare sau aplicații mai ușoare, o astfel de soluție poate reduce costurile și nevoia de hardware nou.

Subiectul se leagă direct de problema reciclării. Un telefon vechi nu este gunoi, mai ales într-o perioadă în care electronicele aruncate devin o problemă tot mai mare. În plus, smartphone-urile conțin materiale valoroase, inclusiv aur, argint și alte metale prețioase, ceea ce face recuperarea și reutilizarea lor cu atât mai importantă.

Experimentul Google și UC San Diego adaugă însă o idee nouă: înainte să reciclăm un telefon, poate ar trebui să vedem dacă nu mai poate munci câțiva ani. Dacă modelul se dovedește fiabil, smartphone-urile vechi ar putea deveni nu doar o problemă de mediu, ci o resursă tehnologică ascunsă.

Agenții AI ai OpenAI au încercat să „forțeze” un site al ONU. Peste 16.000 de accesări în doar câteva luni
Revista presei
Digi24
Mureșan, despre telefonul primit de la Nicușor Dan: „S-a mai întâmplat în istoria noastră ca un președinte să iasă și să zică altceva?”
Hit.ro
Dyson recunoaște o problemă la unele periuțe CameraJet și le dă banii înapoi clienților afectați
Romania TV
Cum arată casa de la țară a lui Carmen Tănase. Stă aici de 5 ani, după ce a convins-o fiul. Vila e modernă, cu o grădină imensă: Avem pădure, râu, căprioare și vecini de treabă / GALERIE FOTO
Femeia.ro
Mirabela Grădinaru, în centrul unei controverse după prima apariție în SUA. Detaliul din comunicarea oficială care a stârnit criticile românilor
Adevarul
Insula minusculă unde mămicile chineze călătoresc pentru a naște copii americani
Playsport.ro
Chivu, artist al revenirilor de la 0-2. A reușit o nouă minune cu Inter, de data aceasta cu...
Caloria.ro
Un exercițiu viral nu este neapărat și potrivit pentru tine. Ce greșeli facem când ne construim singuri antrenamentul și de ce tehnica este esențială: „Sportivii fac să pară totul ușor” EXCLUSIV
Zooland.ro
Pisica sălbatică ce se comportă ca o maimuță și se poate agăța de crengi cu un singur picior. Are o abilitate rar întâlnită la feline