Telefonul tău vechi, transformat în server. Experimentul care poate schimba soarta smartphone-urilor aruncate
Telefoanele vechi pe care mulți le uită prin sertare ar putea primi o a doua viață neașteptată: să devină mici servere. Google și cercetători de la University of California San Diego au testat o idee simplă, dar spectaculoasă: plăcile de bază din telefoane Pixel uzate pot fi scoase, montate în rack-uri și folosite în clustere de calcul.
Potrivit Google Research, proiectul pornește de la o problemă uriașă: miliarde de telefoane sunt aruncate sau abandonate, deși o parte dintre ele încă au putere de procesare suficientă pentru sarcini utile. În loc să devină direct deșeuri electronice, aceste dispozitive ar putea susține aplicații universitare, corectări automate de cod sau servicii de calcul cu impact mai mic asupra mediului.
Cum pot deveni telefoanele vechi mici servere
Ideea nu presupune folosirea telefonului complet, cu ecran, baterie și carcasă. Cercetătorii extrag placa de bază, adică partea care concentrează o parte importantă din amprenta de carbon a unui smartphone, apoi o integrează într-un sistem care poate fi administrat ca infrastructură de calcul.
În teste, un cluster format din 20 de telefoane a susținut încărcarea generată de peste 75 de studenți, într-o aplicație de corectare automată a codului. Mai mult, UC San Diego pregătește pentru toamna lui 2026 un sistem mult mai mare, cu 2.000 de plăci de Pixel, care ar putea acoperi simultan aproximativ 100 de cursuri.
De ce experimentul poate schimba soarta telefoanelor aruncate
Miza nu este ca telefoanele vechi să înlocuiască marile centre de date pentru inteligență artificială, ci să fie refolosite acolo unde puterea lor este suficientă. Pentru universități, laboratoare sau aplicații mai ușoare, o astfel de soluție poate reduce costurile și nevoia de hardware nou.
Subiectul se leagă direct de problema reciclării. Un telefon vechi nu este gunoi, mai ales într-o perioadă în care electronicele aruncate devin o problemă tot mai mare. În plus, smartphone-urile conțin materiale valoroase, inclusiv aur, argint și alte metale prețioase, ceea ce face recuperarea și reutilizarea lor cu atât mai importantă.
Experimentul Google și UC San Diego adaugă însă o idee nouă: înainte să reciclăm un telefon, poate ar trebui să vedem dacă nu mai poate munci câțiva ani. Dacă modelul se dovedește fiabil, smartphone-urile vechi ar putea deveni nu doar o problemă de mediu, ci o resursă tehnologică ascunsă.