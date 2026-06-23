Telefonul tău vechi, transformat în server. Experimentul care poate schimba soarta smartphone-urilor aruncate

Cum pot deveni telefoanele vechi mici servere

Ideea nu presupune folosirea telefonului complet, cu ecran, baterie și carcasă. Cercetătorii extrag placa de bază, adică partea care concentrează o parte importantă din amprenta de carbon a unui smartphone, apoi o integrează într-un sistem care poate fi administrat ca infrastructură de calcul.

În teste, un cluster format din 20 de telefoane a susținut încărcarea generată de peste 75 de studenți, într-o aplicație de corectare automată a codului. Mai mult, UC San Diego pregătește pentru toamna lui 2026 un sistem mult mai mare, cu 2.000 de plăci de Pixel, care ar putea acoperi simultan aproximativ 100 de cursuri.

De ce experimentul poate schimba soarta telefoanelor aruncate

Miza nu este ca telefoanele vechi să înlocuiască marile centre de date pentru inteligență artificială, ci să fie refolosite acolo unde puterea lor este suficientă. Pentru universități, laboratoare sau aplicații mai ușoare, o astfel de soluție poate reduce costurile și nevoia de hardware nou.

Subiectul se leagă direct de problema reciclării. Un telefon vechi nu este gunoi, mai ales într-o perioadă în care electronicele aruncate devin o problemă tot mai mare. În plus, smartphone-urile conțin materiale valoroase, inclusiv aur, argint și alte metale prețioase, ceea ce face recuperarea și reutilizarea lor cu atât mai importantă.

Experimentul Google și UC San Diego adaugă însă o idee nouă: înainte să reciclăm un telefon, poate ar trebui să vedem dacă nu mai poate munci câțiva ani. Dacă modelul se dovedește fiabil, smartphone-urile vechi ar putea deveni nu doar o problemă de mediu, ci o resursă tehnologică ascunsă.