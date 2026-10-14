Telefonul tău se poate conecta automat la hotspotul Wi-Fi al vecinilor. De ce îți poate încetini internetul
Un telefon poate avea un semnal mobil puternic, dar să ofere viteze mici de navigare dintr-un motiv mai puțin evident: s-a conectat automat la un hotspot public transmis de routerul unui vecin.
Unele companii de internet configurează echipamentele instalate în locuințe astfel încât acestea să emită, pe lângă rețeaua Wi-Fi privată, o a doua rețea, destinată clienților furnizorului. Funcția poate fi utilă în anumite situații, dar poate crea probleme atunci când telefonul preferă o conexiune Wi-Fi slabă în locul rețelei mobile.
De ce unele routere emit două rețele Wi-Fi
Anumite routere furnizate de operatorii de internet prin cablu pot transmite simultan două rețele fără fir. Prima este rețeaua privată a locuinței, protejată cu parola aleasă de abonat. A doua este un hotspot public, disponibil clienților operatorului în zonele în care există echipamente compatibile.
Un exemplu este serviciul Xfinity, care poate emite rețele cu nume precum „xfinitywifi” sau „XFINITY”. Funcții asemănătoare există și la alți furnizori, inclusiv Cox. Astfel, un abonat poate găsi o rețea a propriului operator chiar și atunci când se află în vizita la altcineva.
Această configurație poate fi convenabilă. Dacă două persoane folosesc același furnizor, dar au parole diferite pentru rețelele de acasă, una dintre ele se poate conecta la hotspotul disponibil în apropiere fără să mai fie nevoie să introducă parola rețelei private.
Totuși, prezența rețelei publice nu înseamnă automat că aceasta consumă din viteza sau din lățimea de bandă rezervată rețelei private a locuinței. În cazul configurațiilor descrise de furnizori, cele două rețele funcționează separat, cu resurse și reguli de acces distincte. Asta nu exclude însă alte probleme de conectivitate, mai ales atunci când un telefon se conectează la hotspot fără ca proprietarul să observe.
Cum ajunge telefonul să se conecteze fără să ceară permisiunea
Conectarea automată poate avea loc dacă telefonul a mai folosit hotspotul respectiv și a păstrat rețeaua în lista celor salvate. În anumite cazuri, un profil de operator permite identificarea și autentificarea automată pe rețele compatibile, fără ca persoana care folosește telefonul să introducă parola de fiecare dată.
Situația este relevantă mai ales pentru clienții unor servicii mobile asociate cu operatori de internet fix. De exemplu, Xfinity Mobile folosește rețeaua Verizon, iar conectarea clienților la hotspoturile Wi-Fi proprii poate reduce traficul care ar fi trecut prin rețeaua mobilă a partenerului. Din acest motiv, telefoanele compatibile pot trece automat la hotspoturile Xfinity disponibile în apropiere.
Nu este însă necesar să ai un abonament mobil la Xfinity pentru ca problema să apară. Dacă te-ai conectat anterior la o astfel de rețea și telefonul a memorat-o, există posibilitatea să o selecteze din nou atunci când intră în raza de acoperire. În funcție de sistemul de operare, de setări și de profilurile instalate, acest comportament poate apărea fără o notificare suficient de vizibilă.
De aceea, atunci când conexiunea devine brusc mai lentă, merită verificat numele rețelei Wi-Fi active înainte de a presupune că operatorul mobil are probleme.
De ce un hotspot slab poate încetini internetul
Multe telefoane preferă o conexiune Wi-Fi atunci când aceasta este disponibilă, chiar dacă semnalul este slab sau viteza obținută este mai mică decât cea oferită de rețeaua mobilă. Astfel, un dispozitiv aflat într-o zonă cu acoperire 5G bună se poate conecta la un hotspot public aflat într-un apartament din apropiere.
Într-un asemenea scenariu, telefonul poate ajunge să descarce date cu 50 sau 100 Mb/s și să încarce cu aproximativ 10 Mb/s, deși conexiunea mobilă ar putea oferi viteze mai mari. Valorile sunt exemple din articolul original, nu limite generale ale hotspoturilor publice. Performanța reală depinde de distanță, interferențe, congestia rețelei și conexiunea disponibilă.
Problemele nu se limitează la internetul mobil. O listă de rețele salvate și prioritizate incorect poate determina un laptop sau un telefon să aleagă un hotspot în locul rețelei private de acasă. În astfel de situații, dispozitivul poate pierde accesul la resursele locale sau poate avea dificultăți în comunicarea cu alte echipamente din locuință.
Sistemele de operare încearcă să limiteze asemenea situații. Pe iPhone, funcția Wi-Fi Assist poate folosi conexiunea mobilă atunci când Wi-Fi-ul este slab, iar Android include opțiuni inteligente pentru gestionarea conexiunilor. Totuși, aceste mecanisme nu garantează că dispozitivul va alege întotdeauna cea mai rapidă variantă.
Cum oprești conectarea automată la hotspoturile publice
Primul pas este verificarea rețelei la care este conectat telefonul atunci când internetul funcționează mai lent decât de obicei. Dacă apare un nume precum „xfinitywifi”, iar conexiunea nu este necesară, rețeaua poate fi eliminată din lista celor salvate. Pe unele dispozitive există și o opțiune separată pentru dezactivarea conectării automate.
În cazul în care telefonul continuă să se conecteze la hotspoturi compatibile, trebuie verificat dacă este instalat un profil Passpoint. Acesta permite dispozitivului să identifice și să acceseze automat anumite rețele Wi-Fi, folosind informațiile de autentificare configurate în prealabil. Eliminarea profilului relevant poate opri acest comportament, însă este important să fie verificat înainte ce serviciu îl folosește.
Merită consultată și aplicația operatorului de internet sau de telefonie. Unele aplicații includ o setare pentru conectarea automată la hotspoturi, care poate fi dezactivată. Denumirea și locul opțiunii diferă în funcție de furnizor și de versiunea aplicației.
Dacă problema este provocată de rețeaua secundară emisă de propriul router, dezactivarea acesteia poate fi posibilă din interfața de administrare a echipamentului. În alte cazuri, setarea se găsește în contul de client de pe site-ul operatorului sau în aplicația acestuia. Nu toți furnizorii permit modificarea funcției.
Înainte de a contacta operatorul mobil pentru o conexiune lentă, verificarea rețelei Wi-Fi active poate economisi timp. Uneori, problema nu este acoperirea mobilă, ci alegerea automată a unei rețele fără fir care oferă performanțe mai slabe.