Telefonul tău se poate conecta automat la hotspotul Wi-Fi al vecinilor. De ce îți poate încetini internetul

De ce unele routere emit două rețele Wi-Fi

Anumite routere furnizate de operatorii de internet prin cablu pot transmite simultan două rețele fără fir. Prima este rețeaua privată a locuinței, protejată cu parola aleasă de abonat. A doua este un hotspot public, disponibil clienților operatorului în zonele în care există echipamente compatibile.

Un exemplu este serviciul Xfinity, care poate emite rețele cu nume precum „xfinitywifi” sau „XFINITY”. Funcții asemănătoare există și la alți furnizori, inclusiv Cox. Astfel, un abonat poate găsi o rețea a propriului operator chiar și atunci când se află în vizita la altcineva.

Această configurație poate fi convenabilă. Dacă două persoane folosesc același furnizor, dar au parole diferite pentru rețelele de acasă, una dintre ele se poate conecta la hotspotul disponibil în apropiere fără să mai fie nevoie să introducă parola rețelei private.

Totuși, prezența rețelei publice nu înseamnă automat că aceasta consumă din viteza sau din lățimea de bandă rezervată rețelei private a locuinței. În cazul configurațiilor descrise de furnizori, cele două rețele funcționează separat, cu resurse și reguli de acces distincte. Asta nu exclude însă alte probleme de conectivitate, mai ales atunci când un telefon se conectează la hotspot fără ca proprietarul să observe.

Cum ajunge telefonul să se conecteze fără să ceară permisiunea

Conectarea automată poate avea loc dacă telefonul a mai folosit hotspotul respectiv și a păstrat rețeaua în lista celor salvate. În anumite cazuri, un profil de operator permite identificarea și autentificarea automată pe rețele compatibile, fără ca persoana care folosește telefonul să introducă parola de fiecare dată.

Situația este relevantă mai ales pentru clienții unor servicii mobile asociate cu operatori de internet fix. De exemplu, Xfinity Mobile folosește rețeaua Verizon, iar conectarea clienților la hotspoturile Wi-Fi proprii poate reduce traficul care ar fi trecut prin rețeaua mobilă a partenerului. Din acest motiv, telefoanele compatibile pot trece automat la hotspoturile Xfinity disponibile în apropiere.

Nu este însă necesar să ai un abonament mobil la Xfinity pentru ca problema să apară. Dacă te-ai conectat anterior la o astfel de rețea și telefonul a memorat-o, există posibilitatea să o selecteze din nou atunci când intră în raza de acoperire. În funcție de sistemul de operare, de setări și de profilurile instalate, acest comportament poate apărea fără o notificare suficient de vizibilă.