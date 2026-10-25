Telecomandă care funcționează numai lângă parbriz: antenă, interferențe sau baterie slabă

De ce telecomanda mașinii funcționează doar când este apropiată de parbriz

Majoritatea telecomenzilor pentru închiderea centralizată folosesc comunicații radio, iar în Europa numeroase sisteme operează în banda de aproximativ 433 MHz. Atunci când apeși butonul de deblocare, cheia transmite un semnal codificat, iar receptorul automobilului îl identifică și permite executarea comenzii. Distanța de funcționare depinde de puterea semnalului transmis, sensibilitatea receptorului, obstacolele dintre cele două dispozitive și condițiile electromagnetice din zona respectivă.

Cea mai simplă explicație pentru reducerea treptată a distanței de funcționare este slăbirea bateriei telecomenzii. Pe măsură ce bateria se descarcă, semnalul transmis poate deveni insuficient pentru o comunicare fiabilă la distanțe mai mari, deși telecomanda continuă să funcționeze atunci când este apropiată de automobil. În acest caz, înlocuirea bateriei cu una nouă, de tipul specificat în manualul mașinii, reprezintă primul pas logic. Este important să verifici și contactele metalice din interiorul telecomenzii, deoarece oxidarea, murdăria sau un contact imperfect pot genera simptome asemănătoare.

Dacă bateria este bună, o altă explicație posibilă este reprezentată de interferențele radio. Dispozitivele wireless, sistemele de automatizare a porților, stațiile meteo, soneriile fără fir și alte echipamente care utilizează frecvențe apropiate pot perturba temporar comunicarea dintre cheie și mașină. Autoritatea finlandeză Traficom explică inclusiv faptul că apropierea telecomenzii de marginea inferioară a parbrizului poate ajuta în anumite situații, deoarece receptorul sistemului de închidere este frecvent amplasat în apropierea planșei de bord. Totuși, aceasta nu este o regulă universală pentru toate automobilele.

Există și posibilitatea unei probleme a antenei de recepție, a cablajului sau a modulului care gestionează închiderea centralizată. O conexiune deteriorată, o infiltrație de apă ori o defecțiune electronică poate reduce sensibilitatea sistemului. Dacă telecomanda funcționează numai dintr-un punct foarte precis, indiferent de bateria folosită, iar fenomenul apare în mai multe locuri, verificarea receptorului și a instalației electrice devine justificată.

Cum verifici corect telecomanda înainte să ajungi într-un service

Primul test presupune înlocuirea bateriei și repetarea comenzilor de blocare și deblocare de la distanțe diferite. Este recomandat să faci verificarea într-o parcare deschisă, departe de echipamente electronice puternice, folosind aceeași poziție a cheii pentru fiecare încercare. Dacă telecomanda revine la funcționarea obișnuită, explicația a fost probabil alimentarea insuficientă. Dacă problema persistă, verifică dacă există diferențe între situația în care te afli lângă parbriz, lângă portiera șoferului sau în spatele mașinii.

Un al doilea test util este folosirea cheii de rezervă, dacă aceasta există. Dacă telecomanda de rezervă funcționează normal în aceleași condiții, problema este mai probabil localizată în prima cheie, fie la nivelul bateriei, fie al circuitului electronic. Dacă ambele telecomenzi prezintă aceeași limitare, suspiciunea se poate îndrepta către receptorul automobilului sau către interferențe. De asemenea, încearcă sistemul în două sau trei locații diferite. O defecțiune care apare exclusiv într-o anumită parcare poate indica o sursă locală de perturbare radio.

Merită verificată și starea bateriei de 12 volți a automobilului, mai ales dacă există și alte simptome, precum pornire dificilă, erori electronice sau funcționarea imprevizibilă a sistemelor de confort. Totuși, o baterie auto slăbită nu trebuie considerată automat cauza razei reduse de acțiune a telecomenzii. În cazul sistemelor keyless, este importantă și diferența dintre comunicarea pentru deschiderea portierelor și mecanismul utilizat pentru autorizarea pornirii, deoarece acestea pot implica antene și proceduri diferite.