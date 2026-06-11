Tehnologia daneză care poate face excavatoarele electrice cu 50% mai eficiente: Danfoss reduce consumul hidraulic cu 35%

Danfoss a pornit de la un excavator pe șenile Develon DX300LC-7 transformat în utilaj complet electric. Acesta a fost echipat cu motor electric Danfoss Editron, invertor, controller și trei baterii de 140 kWh fiecare. Apoi, pompa hidraulică tradițională a fost înlocuită cu o pompă-motor DDP180D dezvoltată de Danfoss.

Problema ascunsă a utilajelor electrice este hidraulica

Excavatoarele nu consumă energie doar pentru deplasare. O mare parte din muncă se face prin sistemul hidraulic: braț, cupă, balans, rotire și mișcări repetitive sub sarcină. Într-un sistem convențional, pompa poate furniza presiune și debit într-un mod mai puțin eficient, dimensionat pentru vârfuri de sarcină. Asta înseamnă energie consumată chiar și atunci când utilajul nu are nevoie de putere maximă în fiecare punct.

Danfoss schimbă această logică printr-o pompă cu zece ieșiri controlabile individual. În loc să alimenteze tot sistemul la același nivel, hidraulica digitală livrează forță exact acolo unde este nevoie. Practic, utilajul nu mai este proiectat doar pentru cel mai solicitant moment, ci poate lucra mai aproape de sarcina medie reală.

Această diferență poate părea tehnică, dar efectul este foarte concret. Dacă un excavator electric consumă cu 35% mai puțină energie pentru aceeași muncă, bateria existentă devine mult mai utilă. Nu trebuie neapărat să adaugi sute de kilograme de acumulatori, să crești costul sau să complici încărcarea. Poți obține autonomie mai bună prin reducerea pierderilor.

Alasdair Robertson, director senior pentru Digital Displacement la Danfoss Power Solutions, a spus că rezultatele sunt foarte încurajatoare, dar că mai există loc de optimizare. Mesajul este important: sistemul nu este prezentat ca o limită finală, ci ca un pas într-o direcție în care utilajele electrice pot deveni mai productive și mai competitive.

De ce contează pentru șantierele care încă depind de motorină

Proiectul Danfoss a fost susținut parțial printr-un grant din programul britanic Red Diesel Replacement Phase 2 Competition, care urmărește dezvoltarea de alternative cu emisii reduse pentru motorina folosită în construcții și minerit. Acesta este contextul real al tehnologiei: utilajele grele trebuie decarbonizate, dar nu pot fi transformate în vehicule electrice doar prin înlocuirea motorului diesel cu unul electric.

Pentru șantierele din România, problema este similară. Un excavator trebuie să lucreze mult, în condiții grele, cu opriri minime. Dacă utilajul electric nu poate ține pasul cu unul diesel, operatorii nu îl vor adopta doar pentru că este mai curat. Autonomia, productivitatea și costul total de utilizare sunt decisive.