Tehnologia daneză care poate face excavatoarele electrice cu 50% mai eficiente: Danfoss reduce consumul hidraulic cu 35%
Când se vorbește despre electrificarea utilajelor grele, discuția se blochează adesea la baterii. Cât de mare trebuie să fie bateria, cât costă, cât durează încărcarea și dacă utilajul poate lucra o zi întreagă fără opriri. Danfoss arată însă că viitorul excavatoarelor electrice nu depinde doar de acumulatori mai mari, ci și de sisteme mai inteligente care folosesc energia mult mai eficient.
Compania daneză a dezvoltat un sistem hidraulic digital numit Dextreme Max, gândit special pentru utilaje electrice de construcții. În testele prezentate, tehnologia a redus consumul de energie din baterie cu 35% și a crescut timpul de funcționare cu 53%. Pentru o industrie în care autonomia pe șantier este una dintre cele mai mari bariere în fața electrificării, asemenea cifre sunt extrem de importante.
Danfoss a pornit de la un excavator pe șenile Develon DX300LC-7 transformat în utilaj complet electric. Acesta a fost echipat cu motor electric Danfoss Editron, invertor, controller și trei baterii de 140 kWh fiecare. Apoi, pompa hidraulică tradițională a fost înlocuită cu o pompă-motor DDP180D dezvoltată de Danfoss.
Problema ascunsă a utilajelor electrice este hidraulica
Excavatoarele nu consumă energie doar pentru deplasare. O mare parte din muncă se face prin sistemul hidraulic: braț, cupă, balans, rotire și mișcări repetitive sub sarcină. Într-un sistem convențional, pompa poate furniza presiune și debit într-un mod mai puțin eficient, dimensionat pentru vârfuri de sarcină. Asta înseamnă energie consumată chiar și atunci când utilajul nu are nevoie de putere maximă în fiecare punct.
Danfoss schimbă această logică printr-o pompă cu zece ieșiri controlabile individual. În loc să alimenteze tot sistemul la același nivel, hidraulica digitală livrează forță exact acolo unde este nevoie. Practic, utilajul nu mai este proiectat doar pentru cel mai solicitant moment, ci poate lucra mai aproape de sarcina medie reală.
Această diferență poate părea tehnică, dar efectul este foarte concret. Dacă un excavator electric consumă cu 35% mai puțină energie pentru aceeași muncă, bateria existentă devine mult mai utilă. Nu trebuie neapărat să adaugi sute de kilograme de acumulatori, să crești costul sau să complici încărcarea. Poți obține autonomie mai bună prin reducerea pierderilor.
Alasdair Robertson, director senior pentru Digital Displacement la Danfoss Power Solutions, a spus că rezultatele sunt foarte încurajatoare, dar că mai există loc de optimizare. Mesajul este important: sistemul nu este prezentat ca o limită finală, ci ca un pas într-o direcție în care utilajele electrice pot deveni mai productive și mai competitive.
De ce contează pentru șantierele care încă depind de motorină
Proiectul Danfoss a fost susținut parțial printr-un grant din programul britanic Red Diesel Replacement Phase 2 Competition, care urmărește dezvoltarea de alternative cu emisii reduse pentru motorina folosită în construcții și minerit. Acesta este contextul real al tehnologiei: utilajele grele trebuie decarbonizate, dar nu pot fi transformate în vehicule electrice doar prin înlocuirea motorului diesel cu unul electric.
Pentru șantierele din România, problema este similară. Un excavator trebuie să lucreze mult, în condiții grele, cu opriri minime. Dacă utilajul electric nu poate ține pasul cu unul diesel, operatorii nu îl vor adopta doar pentru că este mai curat. Autonomia, productivitatea și costul total de utilizare sunt decisive.
Dextreme Max atacă exact această zonă. Danfoss susține că excavatoarele electrice pot oferi răspuns rapid, control fin, cabină mai silențioasă și emisii locale zero, dar cu acest sistem pot adăuga și autonomia necesară pentru adoptare mai largă. Cu alte cuvinte, electrificarea devine mai convingătoare atunci când utilajul nu cere compromisuri majore în ritmul de lucru.
Această tehnologie poate fi relevantă și pentru șantiere urbane. În orașe, zgomotul și emisiile locale devin probleme tot mai sensibile. Un excavator electric mai silențios și mai eficient ar putea lucra în zone rezidențiale, lângă spitale, școli sau infrastructură publică, cu impact mai mic asupra comunității. Dar pentru ca acest lucru să devină realitate, utilajele trebuie să fie competitive economic.
Bateriile vor rămâne importante, dar Danfoss arată că eficiența sistemelor auxiliare poate fi la fel de decisivă. Într-un utilaj greu, fiecare pierdere energetică se transformă în mai puțin timp de lucru, mai multe opriri și costuri mai mari. Dacă hidraulica devine mai inteligentă, șantierul electric devine mult mai realist.
Pentru industrie, acesta poate fi unul dintre acele progrese care nu arată spectaculos în poze, dar schimbă calculele din teren. Un excavator care lucrează cu peste 50% mai mult cu aceeași energie nu este doar mai verde. Este mai util, mai productiv și mai ușor de justificat financiar.