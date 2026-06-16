Festivalul gastronomic Taste of Transylvania ajunge la Târgu Mureș în weekend – lista restaurantelor, meniul complet și prețurile preparatelor

Restaurante cu stele, gusturi transilvănene și preparate de festival

Taste of Transylvania Boutique este construit ca o ediție urbană, mai concentrată, a festivalului dedicat gastronomiei transilvănene. Organizatorii mizează pe ideea de „boutique festival”, cu accent pe experiența culinară, nu pe concerte zgomotoase sau aglomerație fără direcție. În Cetatea Medievală vor fi peste 20 de restaurante, demonstrații culinare și producători care transformă ingredientele locale în preparate potrivite pentru publicul de astăzi.

Printre cele mai așteptate apariții se numără Rumour by Rácz Jenő, care vine cu ficat de rață Signature Rácz Jenő, servit cu chutney picant de roșii și caju, la 99 de lei, dar și Pani Puri cu șuncă de Mangalița, masala de cartofi și coulis de ardei, la 85 de lei. Din zona invitaților maghiari, IKON Restaurant Debrecen propune cap de miel de la Berke Farm la 45 de lei, coaste de Mangalița BBQ la 65 de lei și cârnați Debreceni IKON la 65 de lei.

Bucureștiul este reprezentat de Noua, unul dintre restaurantele care au contribuit la redefinirea bucătăriei românești moderne. Meniul său include mititei în crustă de cartofi prăjiți la 39 de lei, coaste de porumb cu unt brun și cimbru la 33 de lei, salată de brânză cu roșii și ierburi românești la 39 de lei și papanaș cu cremă de unt brun, burduf și dulceață de căpșuni la 29 de lei.

Din Târgu Mureș și din regiune, lista este la fel de interesantă. Privo aduce păstrăv afumat de la Păstrăvăria Lăpușna, mix de salate de la Boósifarm, cremă de hrean, mere verzi și chipsuri de baghetă, sub numele Smoked, Green and Crunchy, la 46 de lei. Tot Privo propune Moo Moo Wow, un stufat de vită Black Angus de la ferma din Măgherani, cu legume rădăcinoase, vin roșu, găluște de casă cu tarhon, chutney de prune și țelină caramelizată, la 58 de lei. Varianta vegetariană P&B Gardener’s Hat costă 42 de lei.

Meniul complet include Mangalița, păstrăv, papanași, ciuperci, kürtőskalács și deserturi artizanale

Pasaj Restaurant vine cu un meniu care combină confortul local cu tehnici mai rafinate. Gălușca crocantă de cartofi cu cârnați de porc Mangalița, brânză frământată, ridichi murate și maioneză cu tarhon costă 39 de lei, limba de vită cu sos brun de măceșe, piure de țelină cu unt ars și ceapă dulce-acrișoară costă 55 de lei, iar papanașii sunt listați la 25 de lei.

Murok propune un meniu mai scurt, dar foarte ușor de înțeles pentru publicul larg: fish and chips cu somn pane în aluat cu bere, cartofi prăjiți și sos de usturoi, la 50 de lei, plus cremeș de casă la 25 de lei. Castel Haller vine cu una dintre cele mai variate selecții, de la supă aurie de vită cu ravioli de casă, mazăre verde, parmezan și ulei de leurdă, până la sandviș cu carne de urs și texturi de zmeură, la 39 de lei, pulpe de broască în aluat de bere cu cartofi pai de casă la 64 de lei, crochetă de vită cu gălbiori la 44 de lei și Haller Gerbeaud la 25 de lei.

Călătorii și Farfurii, alături de Páva, propune tonkatsu de Mangalița cu kimchi secuiesc la 59 de lei, fleică de miel cu salată de cartofi în oțet la 59 de lei, mălai dulce cu smântână și dulceață de prune la 24 de lei, dar și sarmale în foi de viță, sos de roșii și ardei, crumble cu mălai, smântână grasă și ulei de leuștean la 49 de lei. Tot sub umbrela Páva, Boglar Champ vine cu ciorbă de ciuperci pleurotus la 24 de lei și tempura de pleurotus cu trufă și jus de ciuperci la 39 de lei.