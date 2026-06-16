Festivalul gastronomic Taste of Transylvania ajunge la Târgu Mureș în weekend – lista restaurantelor, meniul complet și prețurile preparatelor
Târgu Mureș devine, în weekendul 19–21 iunie 2026, una dintre cele mai interesante destinații gastronomice din România. Taste of Transylvania Boutique ajunge în Cetatea Medievală cu o ediție concentrată pe restaurante de top, producători locali, chefi cunoscuți și preparate care pun Transilvania într-o lumină contemporană, de la rețete tradiționale reinterpretate până la tehnici moderne de fine dining.
Evenimentul aduce în același loc nume locale importante, restaurante din București și invitați din Ungaria, inclusiv chefi și restaurante asociate cu zona Michelin. Pentru public, miza este una foarte simplă: timp de trei zile, poți gusta preparate semnate de restaurante precum Rumour by Rácz Jenő, Noua, Privo, Murok, Petry Bistro Grill & Wine, Castel Haller, Pasaj, Vineta Bar, IKON Debrecen, Páva, Gyimesi Skanzen, Málna și altele, într-un format de festival în care meniurile sunt deja anunțate cu prețuri clare.
Restaurante cu stele, gusturi transilvănene și preparate de festival
Taste of Transylvania Boutique este construit ca o ediție urbană, mai concentrată, a festivalului dedicat gastronomiei transilvănene. Organizatorii mizează pe ideea de „boutique festival”, cu accent pe experiența culinară, nu pe concerte zgomotoase sau aglomerație fără direcție. În Cetatea Medievală vor fi peste 20 de restaurante, demonstrații culinare și producători care transformă ingredientele locale în preparate potrivite pentru publicul de astăzi.
Printre cele mai așteptate apariții se numără Rumour by Rácz Jenő, care vine cu ficat de rață Signature Rácz Jenő, servit cu chutney picant de roșii și caju, la 99 de lei, dar și Pani Puri cu șuncă de Mangalița, masala de cartofi și coulis de ardei, la 85 de lei. Din zona invitaților maghiari, IKON Restaurant Debrecen propune cap de miel de la Berke Farm la 45 de lei, coaste de Mangalița BBQ la 65 de lei și cârnați Debreceni IKON la 65 de lei.
Bucureștiul este reprezentat de Noua, unul dintre restaurantele care au contribuit la redefinirea bucătăriei românești moderne. Meniul său include mititei în crustă de cartofi prăjiți la 39 de lei, coaste de porumb cu unt brun și cimbru la 33 de lei, salată de brânză cu roșii și ierburi românești la 39 de lei și papanaș cu cremă de unt brun, burduf și dulceață de căpșuni la 29 de lei.
Din Târgu Mureș și din regiune, lista este la fel de interesantă. Privo aduce păstrăv afumat de la Păstrăvăria Lăpușna, mix de salate de la Boósifarm, cremă de hrean, mere verzi și chipsuri de baghetă, sub numele Smoked, Green and Crunchy, la 46 de lei. Tot Privo propune Moo Moo Wow, un stufat de vită Black Angus de la ferma din Măgherani, cu legume rădăcinoase, vin roșu, găluște de casă cu tarhon, chutney de prune și țelină caramelizată, la 58 de lei. Varianta vegetariană P&B Gardener’s Hat costă 42 de lei.
Meniul complet include Mangalița, păstrăv, papanași, ciuperci, kürtőskalács și deserturi artizanale
Pasaj Restaurant vine cu un meniu care combină confortul local cu tehnici mai rafinate. Gălușca crocantă de cartofi cu cârnați de porc Mangalița, brânză frământată, ridichi murate și maioneză cu tarhon costă 39 de lei, limba de vită cu sos brun de măceșe, piure de țelină cu unt ars și ceapă dulce-acrișoară costă 55 de lei, iar papanașii sunt listați la 25 de lei.
Murok propune un meniu mai scurt, dar foarte ușor de înțeles pentru publicul larg: fish and chips cu somn pane în aluat cu bere, cartofi prăjiți și sos de usturoi, la 50 de lei, plus cremeș de casă la 25 de lei. Castel Haller vine cu una dintre cele mai variate selecții, de la supă aurie de vită cu ravioli de casă, mazăre verde, parmezan și ulei de leurdă, până la sandviș cu carne de urs și texturi de zmeură, la 39 de lei, pulpe de broască în aluat de bere cu cartofi pai de casă la 64 de lei, crochetă de vită cu gălbiori la 44 de lei și Haller Gerbeaud la 25 de lei.
Călătorii și Farfurii, alături de Páva, propune tonkatsu de Mangalița cu kimchi secuiesc la 59 de lei, fleică de miel cu salată de cartofi în oțet la 59 de lei, mălai dulce cu smântână și dulceață de prune la 24 de lei, dar și sarmale în foi de viță, sos de roșii și ardei, crumble cu mălai, smântână grasă și ulei de leuștean la 49 de lei. Tot sub umbrela Páva, Boglar Champ vine cu ciorbă de ciuperci pleurotus la 24 de lei și tempura de pleurotus cu trufă și jus de ciuperci la 39 de lei.
Vineta Bar păstrează o direcție familiară, cu cremă de vinete, urdă sărată, ulei de semințe de dovleac și pâine la 24 de lei, supă de cartofi cu tarhon și ciolan la 35 de lei și mici din carne de vânat de la Ferma Berke, cu muștar și pâine de casă de la Best of Bread, la 19 lei. Petry Bistro Grill & Wine merge spre o zonă mai elaborată, cu mousse de salată și mazăre verde la 42 de lei, steak din ciupercă Coama Leului la 44 de lei, Flat Iron steak marinat cu miso transilvănean la 46 de lei, specialități crud-uscate Petry la 45 de lei și fermentate signature la 17 lei.
Prețurile pornesc de la 15 lei, iar cele mai scumpe preparate ajung la 99 de lei
Pentru cei care merg la festival cu poftă de gustări rapide, zona de kürtőskalács poate fi una dintre cele mai accesibile. Kürtőskalács cu brânză Raclette costă 20 de lei, extra mierea cu chili sau dulceața de afine costă 5 lei, iar variantele cu zmeură liofilizată, nucă, scorțișoară sau zahăr pornesc de la 15–20 de lei. Plăcintele cu urdă și mărar, brânză de vacă sau griș și scorțișoară sunt listate la 20 de lei pentru două felii.
Málna by Lengyel László Levente este una dintre destinațiile principale pentru desert. Deserturile cu afine de pădure de la poalele Harghitei, zmeură, pară Williams, caise cu rozmarin sau căpșuni de Satu Mare costă 33 de lei. Cheesecake-ul cu urdă de la ferma Kongo costă 22 de lei, felia de tort cu prune deshidratate, zmeură și lavandă costă 22 de lei, tarta cu afine costă 23 de lei, iar guba cu mac este 22 de lei. Lista de înghețată include arome precum caise cu rozmarin, Gerbeaud, soc, lavandă, căpșuni, zmeură, kürtőskalács, limonadă, ciocolată și vanilie.
PI – Food that tells a story by Pásztori István propune Vitello „păstrăvato”, cu limbă de vițel, sos de păstrăv afumat, gălbiori murați și soc, la 45 de lei, dar și Porci 2.0, cu ciolan, nas, mămăligă cu brânză, jus de porc, varză murată și gălbiori murați, la 60 de lei. Gyimesi Skanzen Panzió vine cu bulz ceangăn cu brânză de oaie, smântână, slănină prăjită și varză murată cu sfeclă, la 45 de lei.
În ansamblu, festivalul acoperă o plajă largă de prețuri. Cele mai accesibile preparate pornesc de la 15 lei, pentru variante simple de kürtőskalács, iar zona de deserturi și gustări se află în general între 20 și 35 de lei. Preparatele principale sunt de regulă între 39 și 65 de lei, cu câteva excepții premium, precum ficatul de rață Signature Rácz Jenő, la 99 de lei.
Cum se plătește și ce trebuie să știi înainte să mergi în Cetatea Medievală
Taste of Transylvania Boutique se desfășoară în perioada 19–21 iunie 2026, în Cetatea Medievală din Târgu Mureș. Evenimentul este gândit ca o experiență relaxată, cu muzică ambientală, concerte ale unor artiști locali și accent pe gastronomie, nu pe scenă mare sau program muzical agresiv. În plus, în incinta cetății va fi amenajată și o stână, pentru a aduce mai aproape de public atmosfera vieții pastorale din Transilvania.
Plățile la festival se vor face exclusiv prin Festipay, cu card bancar sau telefon, astfel încât vizitatorii să nu depindă de numerar. Este o alegere importantă pentru fluidizarea comenzilor, mai ales într-un eveniment cu multe standuri, meniuri diferite și preparate care pot atrage cozi în intervalele de vârf.
Pentru Târgu Mureș, evenimentul are și o miză locală evidentă. Orașul nu primește doar un festival culinar, ci o vitrină pentru restaurante, ferme, producători și ingrediente din județul Mureș și din regiune. De la păstrăvăria din Lăpușna și fermele din Bozeni sau Măgherani până la reinterpretările de papanași, mici, bulz, vânat, Mangalița și deserturi secuiești, meniul complet spune o poveste destul de clară despre direcția în care se poate duce gastronomia transilvăneană.
Pentru public, Taste of Transylvania Boutique este o ocazie rară de a testa, într-un singur weekend, preparate semnate de restaurante foarte diferite ca stil și poziționare. Poți merge pentru un prânz rapid, pentru un tur complet al meniurilor sau pentru o seară în care să încerci combinații mai îndrăznețe, de la carne de urs cu zmeură și pulpe de broască în aluat de bere până la tonkatsu de Mangalița, mici din vânat sau deserturi cu fructe din Harghita și Satu Mare.
Biletele se găsesc pe Entertix.