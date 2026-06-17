Țara europeană care ia în calcul schimbarea Bacalaureatului din cauza căldurii extreme. Autoritățile vor să modifice programul probelor

În acest context, ministrul Educației din Franța, Édouard Geffray, a avansat ideea reorganizării programului de examen. Una dintre propuneri vizează mutarea tuturor probelor programate după-amiaza în prima parte a zilei, atunci când temperaturile sunt mai suportabile. Totodată, autoritățile analizează măsuri precum aerisirea și răcirea sălilor înainte de sosirea candidaților.

Schimbările climatice afectează sistemele de educație din Europa

Dezbaterea nu este una exclusiv franceză. Potrivit Euronews, și în Marea Britanie au fost formulate recomandări pentru adaptarea sistemului educațional la efectele schimbărilor climatice. Comitetul pentru Schimbări Climatice a sugerat anul trecut ca examenele GCSE și A Level să fie programate în perioade mai răcoroase ale anului, pentru a evita disconfortul provocat de temperaturile ridicate.

Într-un raport publicat în luna mai, instituția a avertizat că infrastructura Marii Britanii a fost concepută pentru condiții climatice care nu mai corespund realității actuale. Specialiștii recomandă ca, în următoarele decenii, toate școlile să fie dotate cu sisteme de climatizare, pe fondul frecvenței tot mai mari a episoadelor de caniculă.

Tot mai multe școli se confruntă cu probleme în perioadele de caniculă

Experții atrag atenția că valurile de căldură devin din ce în ce mai frecvente în Europa, iar infrastructura școlară nu este pregătită pentru astfel de condiții. În multe unități de învățământ construite cu zeci de ani în urmă, sălile de clasă nu beneficiază de aer condiționat, iar ventilația naturală este insuficientă în zilele în care temperaturile depășesc 35 de grade Celsius.

În Franța, sindicatele din educație și organizațiile de părinți au cerut în repetate rânduri investiții în modernizarea clădirilor școlare, susținând că elevii și profesorii sunt afectați atât din punct de vedere al confortului, cât și al capacității de concentrare. Specialiștii spun că temperaturile foarte ridicate pot reduce performanța cognitivă și pot face mai dificilă susținerea unor examene importante.

În plus, meteorologii avertizează că episoadele de căldură extremă vor deveni mai dese în următorii ani. Din acest motiv, autoritățile educaționale din mai multe state europene analizează măsuri pe termen lung, de la adaptarea programului școlar și a calendarului examenelor până la modernizarea clădirilor și instalarea unor sisteme eficiente de răcire.

În Franța, discuțiile privind reorganizarea Bacalaureatului sunt încă într-o fază preliminară, însă tema a devenit una de interes național pe fondul temperaturilor record înregistrate în timpul sesiunii de examene din acest an.